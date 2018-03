Утечка данных из Facebook: при чем тут Cambridge Analytica и Алекс Коган | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 20.03.2018

Кристофер Уайли больше не может войти в Instagram и Facebook: "Меня удалили", - пожаловался он в Twitter. Другие его аккаунты заблокированы компанией Facebook за то, что 28-летний канадец рассказал об одной из крупнейших утечек личных данных в истории компании.

Что произошло с личными данными

На прошедших выходных две газеты - американская The New York Times и британская The Guardian - опубликовали рассказ Уайли о его работе в компании Cambridge Analytica. Главное обвинение, с которым выступил бывший сотрудник, заключается в следующем: Cambridge Analytica собрала и проанализировала прежде всего в целях политической рекламы личные данные свыше 50 миллионов пользователей социальных сетей - без их ведома.

Сделано это было так: компания заключила соглашение с фирмой преподавателя факультета психологии Кембриджского университета Алекса (Александра) Когана, выходца из бывшего СССР. Коган разработал приложение, с помощью которого опрашивал людей в Facebook. Мобильное приложение получало разрешение от пользователей на использование их личных данных. Приложение собирало данные и о друзьях пользователя. Опросив 270 тысяч пользователей, компания получила сведения в итоге о 50 миллионах человек. Facebook, как утверждает Уайли, не возражал против разглашения данных, удовлетворившись объяснением компании, что информация собирается для научных целей.

В 2015 году данный массив личных данных оказались в распоряжении Cambridge Analytica. Фирма Когана получила за свои услуги миллион долларов, утверждает Уайли. Интересная деталь, которая пока не получила продолжения: одновременно со своей работой на Cambridge Analytica Коган, как указано на сайте Санкт-Петербургского университета, получил двухгодичный грант из федерального бюджета РФ.

Во вторник, 20 марта, университет Кэмбриджа потребовал от Facebook предоставить все данные о деятельности Когана и его связях с Cambridge Analytica. Информация о Когане исчезла 20 марта с сайта британского университета.

Чем занимается фирма Cambridge Analytica

Cambridge Analytica собирает и анализирует данные пользователей на таких порталах как Facebook и создает психологические профили юзеров. Впервые компания попала в поле зрения общественности после победы Трампа на выборах в США, когда стало известно, что бывший советник президента Стив Бэннон был в ней вице-президентом, а она сама участвовала в предвыборной кампании миллиардера, выполняя задачу разработки и включения рекламы в интернете с учетом психологических профилей пользователей. Компания считает победу Трампа на выборах своей заслугой.

Глава Cambridge Analytica Александер Никс

Идея таргетированной рекламы появилась у Уайли, по его словам, еще в 2013 году, ему не хватало только достаточного количества личных данных для ее реализации, как рассказал он. Так возник контакт с Алексом Коганом и его центром психометрики.

Уайли уверен, что Cambridge Analytica, используя информацию о предпочтениях пользователей, сумела оказать решающее влияние на исход выборов в США. Среди наблюдателей вопрос о том, насколько решающим на выборах был фактор таргетированной рекламы в социальных сетях, остается спорным.

В последнем видео, опубликованном британским телеканалом Channel4 20 марта, возникает подозрение, что помимо таргетированной рекламы компания Cambridge Analytica не стесняется куда более сомнительных методов. Директор компании на съемках скрытой камерой предложил потенциальному клиенту такие способы дискредитации политиков, как использование "украинских девушек". В самой компании в ответ на разоблачение заявили, что подобными методами не пользуются и таким образом лишь проверяли потенциальных клиентов.

Что говорят в руководстве Facebook

Все сказанное Кристофером Уайли представляет собой серьезные обвинения в адрес крупнейшей в мире социальной сети. На новостях об утечке данных рыночная капитализация компании упала в понедельник, 19 марта, сразу на 6 процентов. Facebook считает, что скандал некорректно считать утечкой данных, так как пользователи сами согласились на то, чтобы делиться личной информацией, написано в заявлении компании. Якобы, фирма Когана запрашивала разрешение и на то, чтобы получить данные друзей согласившегося на опрос юзера.

Уайли, в свою очередь, настаивает, что Facebook давно знал об утечке данных, но ничего не предпринял для борьбы с ней. Facebook ответил, что удалил приложение Когана из сети, а также получил письменные заверения как от фирмы Когана, так и от Cambridge Analytica, что личные данные будут уничтожены. Но, по предположению Уайли, уничтожены они так и не были.

Что ждет Facebook

По мнению бывшего уполномоченного по правам потребителей США Дэвида Владека, концерну Facebook следует приготовиться к миллиардным судебным искам и штрафам со стороны властей. По его данным, компания еще в 2011 году обязалась соблюдать высокие стандарты безопасности личных данных, включая передачу сведений из сети третьим лицам. Нарушения в этой области могут облагаться штрафом в размере 40 тысяч долларов за каждый аккаунт, сказал Владек газете The Washington Post.

Как защитить себя и друзей

Личную информацию, которую вы доверяете компании Facebook, по-прежнему стоит выбирать тщательно. Социальная сеть изменила настройки таким образом, что доступ как к ней, так и к личным данным ваших друзей получить уже не так просто, как раньше, но все же осторожность - прежде всего, говорят эксперты. "Если компания соблюдает приличия и хочет выглядеть серьезно, то она в принципе не может разрешать передавать кому-то данные ваших друзей", - уверен Зимон Мадер (Simon Mader), сооснователь кёльнского рекламного агентства Adbacker, которая размещает рекламу и занимается маркетингом в соцсетях.

Более или менее уважающие пользователей приложения позволяют им выбирать, какой именно информацией они готовы поделиться, а какой - нет. Если же такого выбора нет, то пользователю следует избегать такие программы, уверен Мадер: "Никто не обязан "стягивать с себя штаны" ради какой-то онлайн-игры".

