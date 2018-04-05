 Уполномоченный ФРГ по РФ требует ″паузы″ в эскалации с Москвой | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.04.2018
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Мир

Уполномоченный ФРГ по РФ требует "паузы" в эскалации с Москвой

Гернот Эрлер требует осознать риски эскалации, вернуться к дипломатии и дождаться результатов анализа яда экспертами ОЗХО. В то же время он обвиняет Москву в "путанице" из-за разных версий происхождения "Новичка".

Гернот Эрлер

Германия и Европа должны всерьез воспринять риски дальнейшей эскалации противостояния с Москвой в деле отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Об этом в четверг, 5 апреля, в интервью телеканалу ARD заявил уполномоченный правительства Германии по сотрудничеству с РФ Гернот Эрлер (Gernot Erler).

Контекст

Террористов или криминалитет не стоит рассматривать в качестве производителя этого ОВ. Тут нужен "определенный опыт обращения с этим веществом и знания в соответствующей области химии", - полагает Трапп. (04.04.2018)

По мнению британских спецслужб, газ "Новичок" испытывался в секретной российской лаборатории для возможных убийств. Они, однако, не гарантируют правильность своих выводов на сто процентов, сообщает газета The Times. (05.04.2018)

"Нам нужна пауза", - подчеркнул он, отметив, что не видит альтернативы дипломатии. Следует воздержаться от активных действий до получения результатов анализа отравляющего вещества от экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). "Может быть, они действительно прояснят ситуацию", - отметил он.

В то же время Эрлер подчеркнул, что, распространяя многочисленные версии отравления Скрипаля и происхождения яда "Новичок", российские власти стремятся взывать "замешательство".

Между тем британские спецслужбы полагают, что им удалось установить местонахождение секретной лаборатории, в которой был произведено отравляющее вещество "Новичок", и находится она именно в России. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в структурах, занимающихся обеспечением безопасности.

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    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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Британские химики и Джонсон: кто что на самом деле сказал о "Новичке" и РФ - DW Новости

Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

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