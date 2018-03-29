 Уполномоченный ФРГ по РФ предостерег от эскалации конфликта с Москвой | Новости из Германии о Германии | DW | 29.03.2018
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Германия

Уполномоченный ФРГ по РФ предостерег от эскалации конфликта с Москвой

Следственный комитет РФ запросил у Великобритании помощь в расследовании отравления Юлии Скрипаль. Между тем в МИД Германии заявили, что Москва может заменить высланных из ФРГ дипломатов.

Гернот Эрлер (фото из архива)

Гернот Эрлер (фото из архива)

Солидарность с Великобританией в связи с отравлением Сергея Скрипаля не должна стать поводом для новой эскалации в отношениях с Москвой, считает уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с РФ Гернот Эрлер (Gernot Erler). В интервью радиостанции Deutschlandfunk, вышедшем в эфир в четверг, 29 марта, Эрлер призвал страны Запада к поиску путей для улаживания конфликта с Россией, который возник в связи с делом Скрипаля.

Канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), как и другие западные лидеры, в силу сложившихся обстоятельств должна была проявить солидарность с Лондоном, отметил Эрлер. Это понятная реакция, но она не должна быть сопряжена с попыткой закручивания спирали эскалации, которую в настоящий момент никто не может остановить, считает политик, отметив, что этот "опасный процесс вызывает опасения".

Контекст

Кремль продолжит бой без правил с Западом. И дипломатический бойкот его не остановит, пишет в своем комментарии специально для DW российский журналист Константин Эггерт. (27.03.2018)

Печать Германии широко комментирует высылку российских дипломатов, которой целый ряд стран выразили солидарность с Великобританией, где был отравлен бывший двойной агент Сергей Скрипаль. (27.03.2018)

Эрлер призвал Запад вести с Москвой конструктивный диалог и рассказать российскому руководству о своих ожиданиях в связи с расследованием отравления Скрипалей. Вместе с тем Гернот Эрлер назвал реакцию Москвы на это преступление неудовлетворительной - в частности, потому что "не были даны ответы на поставленные вопросы".

СКР запросил информацию по делу Юлии Скрипаль

Следственный комитет РФ сообщил, что запросил у компетентных органов Великобритании правовую помощь в расследовании уголовного дела, возбужденного по факту покушения на убийство дочери Сергея Скрипаля Юлии, которая была вместе с ним обнаружена без сознания в британском Солсбери в начале марта.

СКР просит "совершить ряд процессуальных действий" для выяснения обстоятельств преступления и предоставить копии материалов расследования, в том числе результаты осмотра места обнаружения Юлии Скрипаль в бессознательном состоянии, а также "ее медицинского освидетельствования и проведенных экспертиз". Ведомство подтверждает "готовность к дальнейшему сотрудничеству" в рамках расследования.

Россия может направить в ФРГ новых дипломатов

После того как были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, российских дипломатов вслед за Великобританией выслали более 20 стран мира, в том числе Германия. Представитель германского МИДа, комментируя высылку четырех российских дипломатов, заявил, что критерием для их отбора стали "связи со спецслужбами", в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. На вопрос, сможет ли Россия заменить высланных дипсотрудников новыми, представитель МИД ответил утвердительно, сообщает информагентство AFP.

Из каких стран и сколько российских дипломатов выслано: инфографика

Смотритетакже:

  • Британская полиция в Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Место проишествия

    В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Бывший двойной агент и его дочь

    Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Больница в городе Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    В больнице в состоянии комы

    Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся, пребывая в коме. Врачи опасаются, что Сергей Скрипаль может не выжить.

  • Сергей Скрипаль в зале суда

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Обмен и британское гражданство

    В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.

  • Британский полицейский в Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Атмосфера в Солсбери

    Торговый центр, в котором было совершено отравление, окружен несколькими рядами заграждений. Сотрудники полиции следят за тем, чтобы их никто не пересекал. Заграждения останутся там, пока не будут завершены следственные мероприятия.

  • Скамейка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Здесь нашли жертв отравления

    Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Полицейский, первым оказавшийся рядом с жертвами, до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.

  • Полиция в защитных костюмах и противогазах изучает место обнаружения Сергея Скрипаля и его дочери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Полицейские в защитных костюмах

    Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

  • Полицейский на мотоцикле и военный грузовик

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Британские военные в Солсбери

    После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

  • Пиццерия Zizzi, в которой обедал Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi

    В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия несет ответственность за это. В среду, 14 марта в парламенте Великобритании она объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


Смотреть видео 12:42

Страны Запада высылают десятки российских дипломатов – DW Новости

Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

Ссылки в интернете

Интервью Гернота Эрлера радиостанции Deutschlandfunk

Аудио- и видеофайлы по теме

Страны Запада высылают десятки российских дипломатов – DW Новости  

Что происходит в Солсбери, где отравили экс-шпиона Скрипаля (20.03.2018)  

Кто отравил Скрипаля? Мнения российских экспертов  

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