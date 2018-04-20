 Умерла исполнительница главной роли в фильме ″Любовь и голуби″ Нина Дорошина | Новости из Германии о России | DW | 21.04.2018
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Россия

Умерла исполнительница главной роли в фильме "Любовь и голуби" Нина Дорошина

Нина Дорошина ушла из жизни в 83 года от остановки сердца. Она стала подлинной национальной героиней после выхода фильма "Любовь и голуби", отмечает Московский театр "Современник".

Цветы на могиле

В Москве на 84-м году жизни скончалась народная артистка России Нина Дорошина, сообщается на сайте Московского театра "Современник", в котором играла актриса. Дорошина ушла из жизни в ночь на субботу, 21 апреля, у себя дома от остановки сердца.

Контекст

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"Нину Михайловну по праву можно назвать блистательной актрисой, что могут свидетельствовать не только зрители ее многочисленных работ в театре, но и вся страна. Она стала подлинной национальной героиней после выхода фильма "Любовь и голуби", где Нина Михайловна повторила свою грандиозную театральную роль Нади Кузякиной из одноименного спектакля", - говорится в сообщении.

Дорошина родилась 3 декабря 1934 года. Она закончила Театральное училище имени Щепкина и в 24 года дебютировала на сцене "Современника", где потом играла ведущие роли. На счету актрисы также более 20 ролей в кино, самая известная из которых - жена Васи (Александр Михайлов) Надежда в фильме "Любовь и голуби".

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    Автор: Ксения Сафронова


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Премьера "Нуреева" в Большом театре: слишком смело для России?

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