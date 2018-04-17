Украину в ЕСПЧ будет представлять адвокат Литвиненко

Украина обратилась к бывшему адвокату семьи Литвиненко Бену Эммерсону для представительства в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в делах против России, сообщает в среду, 18 апреля, издание "Украинские новости". Услуги адвоката и его помощника обошлись стране в 140 тысяч евро.

Киев нанял Эммерсона в 2017 году. "Он специалист именно в вопросах нарушения прав человека в ходе вооруженных конфликтов", - заявил замминистра юстиции и уполномоченный по делам ЕСПЧ в Украине Иван Лищина. Он также отметил, что в настоящий момент юрист представляет в ЕСПЧ Грузию в деле против России. Ранее Эммерсон был судьей международных уголовных трибуналов по Руанде и Югославии, представлял Хорватию в деле против Сербии в Международном суде справедливости, а также Кипр в деле против Турции в ЕСПЧ.

Украина подала несколько исков против России в ЕСПЧ

В частности, Иван Лищина сообщил, что британский юрист помогал Минюсту в формировании правовой позиции, а также в анализе позиции России и определении дальнейшей стратегии защиты Украины.

В октябре 2017 года Украина подала в ЕСПЧ правовую позицию по иску против России, связанному с событиями в Донбассе в 2014 году. Ранее Украина также подала в Европейский суд по правам человека позицию по иску Украины против России по Крыму.

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