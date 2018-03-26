Украинскому журналисту Сущенко продлили арест на полгода

Во вторник, 27 марта, в Мосгорсуде начались слушания дела украинского журналиста Романа Сущенко, задержанного в российской столице 30 сентября 2016 года. ФСБ подозревает его в шпионаже в пользу Украины. По данным ведомства, Сущенко "целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства". ФСБ утверждает, что Сущенко работал на Главное управление разведки Минобороны Украины. Согласно ст. 276-й УК "шпионаж", ему грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Установление личности подсудимого Сущенко

Агентство "Укринформ", где Сущенко работал с 2002 года, а с 2010-го был собственным корреспондентом издания во Франции, утверждает, что в день задержания он навещал родственников в Москве и был в отпуске. Сам журналист обвинения в шпионаже отвергает.

Марк Фейгин

Заседание в Мосгорсуде открыла коллегия из трех судей - Фисенко, Музыченко и Абазова. Обвинение представлял начальник отдела гособвинителей Генпрокуратуры Антипов, интересы Романа Сущенко защищает адвокат Марк Фейгин (он участвовал также в делах Pussy Riot и Надежды Савченко).

Сначала суд установил личность подсудимого. Сущенко рассказал, что родился в городе Черкассы, но был зарегистрирован в Париже. Журналист подтвердил, что у него высшее образование, он состоит в браке и имеет двоих детей, один из которых несовершеннолетний. Судья уточнил, не привлекался ли Сущенко ранее к уголовной ответственности. "Не привлекался, ваша честь", - ответил он.

На чем построено обвинение против Сущенко

Поскольку в восьми из двенадцати томов уголовного дела содержатся данные под грифом "совершенно секретно", судьи приняли решение далее проводить заседания в закрытом режиме. Из зала суда попросили выйти не только журналистов, но и украинского консула Геннадия Брескаленко. Предполагалось, что он сможет выступать общественным защитником наравне с адвокатом Фейгиным.

По решению суда арест Сущенко продлили на шесть месяцев. Следующее заседание назначено на 28 марта. Адвокат Марк Фейгин пояснил корреспонденту DW, что слушания продлятся, скорее всего, весь апрель. Ранее Фейгин, комментируя уголовное дело, говорил, что обвинение в шпионаже построено на несущественных эпизодах.

По его словам, все "сводится к двум эпизодам общения Сущенко с одним и тем же человеком, а также эпизодическому общению в интернете". Журналист Роман Сущенко находится под арестом в московском СИЗО "Лефортово" с октября 2016 года. За это время ему разрешили три свидания с женой. В СИЗО же он узнал о смерти своего отца. Семья Романа Сущенко активно добивается внимания к его уголовному делу.

Весной 2017 года сам Роман Сущенко передал через адвоката письмо в канцелярию французского президента Эмманюэля Макрона. С призывом к России освободить Сущенко ранее также выступали депутаты Европарламента, ПАСЕ, а также представители Международной и Европейской федерации журналистов (IFJ и EFJ).

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