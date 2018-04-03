 Украинские суды отказали Саакашвили в статусе беженца | Новости из Германии об Украине | DW | 03.04.2018
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Украина

Украинские суды отказали Саакашвили в статусе беженца

Все украинские суды подтвердили решение властей страны отказать Саакашвили в предоставлении статуса беженца. По словам его адвоката, политик намерен подать жалобу в ЕСПЧ.

Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили

Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины отклонил жалобу Михаила Саакашвили на отказ Государственной миграционной службы (ГСМ) предоставить ему статус беженца. Суд рассмотрел жалобу, не вызывая адвокатов Саакашвили, сообщила пресс-служба "Движения новых сил" во вторник, 3 апреля.

Контекст

Соответствующий документ экс-президент Грузии получил, поскольку гражданство Нидерландов имеют его супруга и дети. Лидер партии "Рух новых сил" намерен вернуть себе гражданство Украины. (14.02.2018)

Погранслужба Украины запретила Михаилу Саакашвили въезжать в страну до 2021 года. Адвокаты политика намерены обжаловать это решение. (22.02.2018)

Защита политика 6 февраля обратилась в Кассационный административный суд, пожаловавшись на решения судов первой и апелляционной инстанции, которые подтвердили решение ГСМ предоставить Саакашвили статус лица, нуждающегося в дополнительной защите. Кассационный административный суд 28 марта оставил без изменений решения судов предыдущей инстанции.

По словам адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого, теперь политик подаст иск в ЕСПЧ на решения украинских судов.

В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. 12 февраля текущего года Саакашвили был задержан в Киеве и выдворен в Польшу, откуда он ранее въехал на территорию Украины. Теперь Саакашвили получил вид на жительство в Нидерландах, поскольку женат на подданной этого королевства.

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    Автор: Сергей Елкин


 
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