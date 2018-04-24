Украинец Alekseev на "Евровидении-2018": Это большая ответственность - представлять Беларусь

На конкурсе "Евровидение-2018" в Лиссабоне Беларусь будет представлять с балладой "Forever" украинский исполнитель Alekseev. Он выступит в первом полуфинале 10 мая. Здесь борьба за выход в финал, по мнению журналистов, освещающих конкурс, развернется куда более острая, чем во втором полуфинале. До сих пор представитель Беларуси лишь один раз вошел в топ-10 "Евровидения" - в 2007 году, когда Дмитрий Колдун занял на конкурсе шестое место. В большинстве же случаев участники от Беларуси не проходили в финал. 24-летний Alekseev считает, что причиной тут не только музыка и пение. Об этом он поведал, в частности, в интервью DW.
DW: Никита, почему в твоем сценическом имени осталась только фамилия - Alekseev?
Alekseev: Мне кажется, публике так легче скандировать и звать меня на сцену.
- Ты живешь в Украине, в Киеве, там ты стал известен с песней "Пьяное солнце". Почему вдруг решил выступать на "Евровидении" от Беларуси?
- Песня "Пьяное солнце" действительно стала моим билетом на большую сцену и дала мне возможность выступать в разных странах. Я побывал с концертами более чем в 15 странах и уверен, что каждую я мог бы представить на "Евровидении". Но с Беларусью у меня особенные отношения, очень теплые. Прием там всегда необычайно искренний, и там как-то, знаете, все по-семейному происходит.
Кроме того, в этом году я был удостоен награды "Певец года" одной из ведущих музыкальных телекомпаний Беларуси. Это безумно приятно. Мне захотелось поблагодарить всю аудиторию, всех моих зрителей и фанатов, которые поддерживают меня в Беларуси, а их очень много.
- Несмотря на это, не все сложилось гладко. Во время национального отбора были претензии к твоей песне, недовольство вызывало и то, что ты перешел дорогу белорусским исполнителям. Это тебя сильно задело?
- Нет, это меня совершенно не задело. Я нахожусь внутри очень сплоченного коллектива, большой команды профессионалов, которые помогают мне, поддерживают меня. И я был сосредоточен исключительно на творчестве, исключительно на музыке. Эта поддержка помогла мне не отвлекаться на ненужные вещи.
- В твоей команде - и креативный продюсер Олег Бондарчук. Он постановщик номера на "Евровидении". Во время одного из выступлений на сцене ты уже выделывал - при помощи техники - настоящие чудеса эквилибристики. Их нам тоже ждать в Лиссабоне с "Forever"?
- Нет, это будет совершенно другой номер. Мы подготовили очень личную историю, эмоциональное, трепетное выступление, которым, уверен, мы удивим.
- В дискуссию, связанную с твоим участием в национальном белорусском отборе, вмешался и президент Беларуси Александр Лукашенко. Он поддержал тебя. Почему в Беларуси глава государства считает нужным принимать такое деятельное участие в "Евровидении"?
- Я могу только сказать, что я был этим очень приятно удивлен. Это всегда важно, когда ты получаешь поддержку от президента. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю.
- Если честно, то - нет…
- (смеется) В любом случае, я знаю, что это большая ответственность - представлять такую большую страну, как Беларусь, на "Евровидении". Много людей верят в меня, многие меня поддерживают, поэтому я должен сделать все для того, чтобы оправдать их надежды.
- Не страшно? Ведь Беларусь 14 раз выступала на "Евровидении" и только один раз покапала в первую десятку…
- Нет. Я понимаю, что это конкурс, что нужно принимать во внимание все нюансы кулуарных каких-то моментов, возможно, даже - не совсем музыкальных. Но я человек творчества, человек гармонии. Сейчас я нахожусь на самом прекрасном этапе своей творческой деятельности.
Единственно, что мне хочется, так это дарить свою музыку, мне очень хочется быть услышанным, чтобы европейская аудитория поверила мне. Я буду стараться делать все для того, чтобы мы нашли общий язык, и чтобы получить место как можно выше.
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Автор: Татьяна Вайнман