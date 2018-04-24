 Украинец Alekseev на ″Евровидении-2018″: Это большая ответственность - представлять Беларусь | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 24.04.2018
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Культура и стиль жизни

Украинец Alekseev на "Евровидении-2018": Это большая ответственность - представлять Беларусь

Украинский исполнитель Alekseev на "Евровидении-2018" представляет Беларусь. Почему именно ее? И при чем тут президент Лукашенко? Об этом - в интервью, которое он дал DW.

Alekseev в интервью DW перед концертом Eurovision in Concert в Амстердаме 14 апреля 2018 года

Alekseev в интервью DW перед концертом "Eurovision in Concert" в Амстердаме 14 апреля 2018 года

На конкурсе "Евровидение-2018" в Лиссабоне Беларусь будет представлять с балладой "Forever" украинский исполнитель Alekseev. Он выступит в первом полуфинале 10 мая. Здесь борьба за выход в финал, по мнению журналистов, освещающих конкурс, развернется куда более острая, чем во втором полуфинале. До сих пор представитель Беларуси лишь один раз вошел в топ-10 "Евровидения" - в 2007 году, когда Дмитрий Колдун занял на конкурсе шестое место. В большинстве же случаев участники от Беларуси не проходили в финал. 24-летний Alekseev считает, что причиной тут не только музыка и пение. Об этом он поведал, в частности, в интервью DW.

DW: Никита, почему в твоем сценическом имени осталась только фамилия - Alekseev?

Alekseev: Мне кажется, публике так легче скандировать и звать меня на сцену.

- Ты живешь в Украине, в Киеве, там ты стал известен с песней "Пьяное солнце". Почему вдруг решил выступать на "Евровидении" от Беларуси?

- Песня "Пьяное солнце" действительно стала моим билетом на большую сцену и дала мне возможность выступать в разных странах. Я побывал с концертами более чем в 15 странах и уверен, что каждую я мог бы представить на "Евровидении". Но с Беларусью у меня особенные отношения, очень теплые. Прием там всегда необычайно искренний, и там как-то, знаете, все по-семейному происходит.

Кроме того, в этом году я был удостоен награды "Певец года" одной из ведущих музыкальных телекомпаний Беларуси. Это безумно приятно. Мне захотелось поблагодарить всю аудиторию, всех моих зрителей и фанатов, которые поддерживают меня в Беларуси, а их очень много.

- Несмотря на это, не все сложилось гладко. Во время национального отбора были претензии к твоей песне, недовольство вызывало и то, что ты перешел дорогу белорусским исполнителям. Это тебя сильно задело?

- Нет, это меня совершенно не задело. Я нахожусь внутри очень сплоченного коллектива, большой команды профессионалов, которые помогают мне, поддерживают меня. И я был сосредоточен исключительно на творчестве, исключительно на музыке. Эта поддержка помогла мне не отвлекаться на ненужные вещи.

Контекст

Участник "Евровидения-2018" Михаэль Шульте рассказал DW, почему выступит в Лиссабоне с песней о смерти отца, что думает о Юлии Самойловой и о политике на конкурсе.

Томас Шрайбер не склонен драматизировать политические споры вокруг "Евровидения". О значении таких дискуссий и о подготовке Германии к конкурсу в Лиссабоне он рассказал в интервью DW. (09.04.2018)

У кого реальные шансы на победу в Лиссабоне и есть ли они у россиянки Юлии Самойловой и украинца Melovin, решила выяснить DW вместе с немецкими журналистами, пишущими о "Евровидении". (06.04.2018)

- В твоей команде - и креативный продюсер Олег Бондарчук. Он постановщик номера на "Евровидении". Во время одного из выступлений на сцене ты уже выделывал - при помощи техники - настоящие чудеса эквилибристики. Их нам тоже ждать в Лиссабоне с "Forever"?

- Нет, это будет совершенно другой номер. Мы подготовили очень личную историю, эмоциональное, трепетное выступление, которым, уверен, мы удивим.

- В дискуссию, связанную с твоим участием в национальном белорусском отборе, вмешался и президент Беларуси Александр Лукашенко. Он поддержал тебя. Почему в Беларуси глава государства считает нужным принимать такое деятельное участие в "Евровидении"?

- Я могу только сказать, что я был этим очень приятно удивлен. Это всегда важно, когда ты получаешь поддержку от президента. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю.

- Если честно, то - нет…

- (смеется) В любом случае, я знаю, что это большая ответственность - представлять такую большую страну, как Беларусь, на "Евровидении". Много людей верят в меня, многие меня поддерживают, поэтому я должен сделать все для того, чтобы оправдать их надежды.

- Не страшно? Ведь Беларусь 14 раз выступала на "Евровидении" и только один раз покапала в первую десятку…

- Нет. Я понимаю, что это конкурс, что нужно принимать во внимание все нюансы кулуарных каких-то моментов, возможно, даже - не совсем музыкальных. Но я человек творчества, человек гармонии. Сейчас я нахожусь на самом прекрасном этапе своей творческой деятельности.

Единственно, что мне хочется, так это дарить свою музыку, мне очень хочется быть услышанным, чтобы европейская аудитория поверила мне. Я буду стараться делать все для того, чтобы мы нашли общий язык, и чтобы получить место как можно выше.

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  • Дихай

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    Леди Гага "Евровидения"

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  • Naviband

    Чем запомнится "Евровидение-2017"

    Белорусские хиппи

    Своеобразной сенсацией стало выступление харизматичной семейной пары из Минска Naviband: впервые за все годы участия Беларуси в "Евровидении" на конкурсе звучила композиция на белорусском языке. Заряжающая позитивом "История моей жизни" в стиле инди-поп в Киеве была одной из немногих песен на родном языке. Запоминающийся и понятный всем припев принес дуэту неплохие баллы: 17-е место из 26.

  • Илинка и Алекс Флори

    Чем запомнится "Евровидение-2017"

    Йодль-рэп из Румынии

    После второго полуфинала румынский дуэт в составе Илинки и Алекса Флори упоминали многие немецкие СМИ. Их сочетание альпийского йодля и рэпа в песне "Yodel It" очень специфично, а главное - непонятно, почему йодль исполняют румыны. Тем не менее: мелодия, которая после прослушивания долго крутится в голове, и яркие визуальные эффекты (в виде конфетти из пушек) помогли завоевать седьмое место.

  • Имри

    Чем запомнится "Евровидение-2017"

    Клубный хаус из Тель-Авива

    Музыка, хореография, эффектная внешность, - выступление Имри из Израиля прошло в формате "все включено". Во втором полуфинале конкурса Имри стал одним из фаворитов публики. В Киеве он исполнил поп-композицию "I Feel Alive", которую можно смело проигрывать в ночных клубах. Но для высоких оценок в финале этого не хватило.

  • Бланш

    Чем запомнится "Евровидение-2017"

    Урбанистический минимализм

    Элли Дельво выступала за Бельгию под псевдонимом Бланш, как пояснила певица, из соображений уникальности. Это также ее третье имя в паспорте. Стала известной она после участия в кастинге "Голос Бельгии". В Киеве прозвучал меланхоличный электро-поп, который в сочетании с необычным тембром голоса многих пронимает. На сцене певица придерживается минимализма, может быть, слишком строго.

  • Жак Хоудек

    Чем запомнится "Евровидение-2017"

    Трюк с раздвоением личности

    Хорватский участник Жак Хоудек, попавший в финал, - один из экзотов "Евровидения-2017". Свою поп-арию он исполнял двумя голосами (баритоном и фальцетом), поворачиваясь то одной, то другой стороной к публике. Эффект двух разных исполнителей подчеркивал костюм из разных половин: фрака и рокерской косухи.

  • Альма

    Чем запомнится "Евровидение-2017"

    Танцевальная романтика

    Исполнительницу из Лиона авторы немецкого блога Prinz Eurovision Song Contest причислили к конкурсанткам с самой эффектной внешностью. В "Реквиеме" Альмы (сценическое имя Александры Маке) - море романтики и ни капли скорби. Под эту этнопоп-композицию хочется танцевать. Итог: 12-я строчка в итоговой таблице.

  • Левина

    Чем запомнится "Евровидение-2017"

    Немецкая надежда

    В прошлые два года Германия оказывалась на последней строчке итоговой таблицы "Евровидения". На сей раз Левина была немецкой надеждой. Ее результат был лучше, но ненамного: предпоследнее место. Зато в рейтинге исполнительниц с самой привлекательной внешностью Левина занимала четвертое место. Даже поговаривали, что у нее из всех участниц конкурса в Киеве самые длинные ноги.

  • Манель Наварро

    Чем запомнится "Евровидение-2017"

    Скандал сезона

    В национальном отборе он вызвал бурю негодования, так как итоги зрительского голосования были проигнорированы. Публика присвоила ему третье место, жюри посчитало, что Манель Наварро с легкой композицией представит Испанию в Киеве наилучшим образом. На свист из зала музыкант ответил непристойным жестом - и попал на страницы ведущих газет. Зрители были правы: последнее место на "Евровидении-2017".

  • Юлия Самойлова

    Чем запомнится "Евровидение-2017"

    Заложница конфликта

    Несмотря на то, что Украина запретила Юлии Самойловой въезд в страну за несогласованное с Киевом посещение аннексированного Крыма, букмекеры предсказывали российской композиции "Flame is Burning" место в топ-10. Проверить это можно будет на "Евровидении-2018": из-за неразрешенного конфликта России и Украины участие Самойловой перенесено на год.

    Автор: Татьяна Вайнман


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Чем запомнится "Евровидение-2017"

DW знакомит с исполнителями конкурса в Киеве, которые привлекли к себе внимание. (07.04.2017)  

Ссылки в интернете

Официальный сайт конкурса "Евровидение"

Песня "Forever" в исполнении Alekseev

Выступление Alekseev на M1 Music Awards

Александр Лукашенко об участии на "Евровидении-2018" от Беларуси украинского исполнителя

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