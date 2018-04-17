 Украина сняла запрет на участие своих спортсменов в соревнованиях в РФ | Новости из Германии об Украине | DW | 18.04.2018
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Украина

Украина сняла запрет на участие своих спортсменов в соревнованиях в РФ

Указ, запрещающий украинским спортсменам участвовать в соревнованиях в РФ, "утратил силу". Однако атлетам "не рекомендуется" выступать в России.

Сборная Украины на открытии Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро

Сборная Украины на открытии Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро

Министерство молодежи и спорта Украины отменило введенный месяц назад запрет на участие своих спортсменов в соревнованиях, проводимых в России. Об этом говорится в сообщении, которое в среду, 18 апреля, опубликовалана своем сайте пресс-служба Ассоциации спортивной борьбы Украины. Как следует из текста, соответствующий приказ министерства "утратил силу".

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Всем украинским атлетам по-прежнему "не рекомендуется" выступать на соревнованиях в России, сообщает dpa. Те же, кто примет решение участвовать в первенствах на территории РФ, не смогут рассчитывать на оплату своих расходов из украинского бюджета. Помимо этого, Минспорта Украины обратился к международным спортивным федерациями с просьбой не предоставлять России прав на проведение состязаний.

Ассоциация спортивной борьбы Украины попала под массированную критику из-за желания отправить своих представителей на чемпионат Европы в российский Каспийск, который пройдет в конце апреля. Однако возможный бойкот со стороны Киева мог бы обернуться серьезным наказанием для украинских спортсменов, вплоть до трехлетней дисквалификации.

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