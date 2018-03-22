Украина разорвала программу экономического сотрудничества с РФ: кому будет больнее? | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 22.03.2018

Кабинет министров Украины решил разорвать программу экономического сотрудничества с Россией, рассчитанную на 2011-2020 годы. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман объявил на заседании правительства в среду, 21 марта, и поручил МИДу Украины проинформировать о принятом решении российское правительство.

Программа была подписана в 2011 году премьерами Украины и России Николаем Азаровым и Владимиром Путиным. Она является рамочным документом, который определял на годы вперед цели и методы украинско-российского экономического партнерства в приоритетных для обеих стран направлениях. В программе также был указан процент роста товарооборота и объем взаимных инвестиций. Украина и Россия были определены в документе как стратегические партнеры, а в число его целей входило обеспечение экономической, энергетической, продовольственной и экологической безопасности двух стран. Развивать экономическое сотрудничество предполагалось в энергетике, авиационной промышленности, судостроении, агропромышленном комплексе и транспортной сфере.

"Воздушные замки"

Подобные экономические программы - стандартная форма для дипломатической практики главным образом постсоветских стран, отметил в комментарии DW экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. "У нас было принято строить воздушные замки, рассказывать, что будет через десять лет, хотя на самом деле под такие программы надо расписывать очень подробные вещи по каждому направлению, а более конкретные договоры заключать непосредственно между хозяйствующими субъектами", - рассказал дипломат.

С украинской стороны программу экономического сотрудничества с РФ подписал Николай Азаров

После 2014 года, когда произошла аннексия Крыма Россией и начало военных действий в Донбассе, большинство пунктов и формулировок совместной экономической программы украинского и российского правительств утратили первоначальный смысл, а декларации о выгодной торговле на основе стратегического партнерства и добрососедства между Украиной и РФ начали диссонировать с реалиями двусторонних отношений. "Между странами, которые воюют, не может быть ни торгово-экономических, ни военных, ни политических отношений", - уверен Огрызко. Решение правительства расторгнуть программу экономического сотрудничества с РФ он называет "утешительной новостью", но считает, что этот шаг надо было делать значительно раньше.

Российский вопрос и выборы в Украине

Украинскую власть не впервые критикуют за то, что в 2014 году она проявила нерешительность и юридически и документально не зафиксировала кардинальные изменения в отношениях Украины с Россией. За последние четыре года из Киева неоднократно звучали предложения о расторжении дипломатических отношений с Москвой, денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ от 1997 года, однако до сих пор этого не произошло.

Украина прекратила программу экономического сотрудничества с РФ спустя 4 года после аннексии Крыма

"Руководство Украины хочет продемонстрировать, что Россия уже не играет в экономической жизни страны такой весомой роли, как четыре года назад, что Киеву есть с кем сотрудничать в экономической сфере и помимо Москвы, поскольку Украина постепенно выходит на рынки ЕС, Китая, Турции, Канады и стран Азии", - полагает эксперт по экономическим вопросам Центра политических и экономических исследований имени Александра Разумкова Екатерина Маркевич. Она считает логичным, что после официального признания России страной-агрессором в Украине "начался процесс сведения украинско-российских отношений к этому общему знаменателю во всех сферах".

То, что решение о расторжении программы было принято именно сейчас, старший аналитик Украинского совета по международным отношениям Владимир Денисюк связывает с началом предвыборной кампании в Украине. "Заявлением о возможности приостановления договора с Россией от 1997 года, арестом Владимира Рубана, делом против Савченко, а теперь - расторжением программы экономического сотрудничества с Россией (срок действия которой и так подходит к концу), президент Порошенко хочет показать своему электорату, что он последователен в формировании государственной политики в отношении РФ как страны-агрессора", - считает эксперт.

Экономические реалии

Новые политические условия в отношениях с Россией, а также подписание соглашения об ассоциации с ЕС заставили украинских товаропроизводителей переориентировать свое производство и искать новые рынки сбыта. По данным Государственной службы статистики Украины, если в 2013 году товарооборот Украины и России составлял около 38,3 миллиарда долларов, то в 2016 году - уже 8,7 миллиарда долларов, а за 2017 год он сократился на 30 процентов до 3,6 миллиарда долларов.

Российские эксперты отмечают, что Москва также заранее подготовилась к разрыву отношений с бывшим партнером. "В принципе Россия уже заместила практически все украинское производство. Совместных предприятий уже не осталось. В первую очередь, это касается машиностроения и военно-промышленного комплекса. Замещение и размещение аналогичных производств в России идет уже практически семь лет, их размещают, например, на Урале и в Татарстане", - рассказал DW директор Центра структурных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Ведев.

Однако Россия как торговый партнер все еще присутствует во внешнеторговой статистике Украины, отмечает Екатерина Маркевич. По ее словам, за прошлый год экспорт товаров в Россию из Украины составил девять процентов, а импорт - 14,5 процента. Поэтому расторжение программы экономического сотрудничества не означает, что торговля с Россией полностью прекратится. "Все-таки мы не можем сегодня полностью отойти от этих связей и переориентироваться на другие рынки, потому что в России есть спрос на нашу продукцию", - констатирует эксперт. Она также отмечает, что украинская экономика зависит от импорта российской нефти и ядерного топлива, хотя и пытается эту зависимость уменьшить.

Российские экономисты признают, что в некоторых сферах решение Киева негативно повлияет и на российскую экономику. "Россия фактически теряет многомиллионный рынок сбыта. Это касается многих товаров, начиная с продовольствия и заканчивая промышленными товарами. В России развита промышленная сборка, ориентированная на страны бывшего СССР, - говорит Алексей Ведев. - Кроме того, наверняка сократится количество трудовых мигрантов из Украины".

Владимир Огрызко признает, что существует несколько направлений, по которым торговля с Россией продолжается, например, поставки газа. "Но когда мы завозим из России парфюмерию, бытовую химию и другие товары, это означает, что мы подкармливаем агрессора своими деньгами, что совершенно неприемлемо", - отмечает дипломат.

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