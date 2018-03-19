 Украина просит ЕС ввести санкции за выборы президента РФ в Крыму | Новости из Германии об Украине | DW | 19.03.2018
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Украина

Украина просит ЕС ввести санкции за выборы президента РФ в Крыму

Глава МИД Украины призвал ЕС ввести санкции против лиц, причастных к проведению выборов президента России в Крыму. Порошенко призвал мировое сообщество усилить давление на РФ.

На выборах президента РФ в аннексированном Россией Крыму

На выборах президента РФ в аннексированном Россией Крыму

Украина призвала Евросоюз отреагировать введением санкций на выборы российского президента в аннексированном Россией Крыму. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин передал европейским партнерам список лиц, причастных к организации и проведению голосования, сообщила в понедельник, 19 марта, пресс-секретарь украинского МИДа Марьяна Беца. По ее словам, в список внесены около 140 человек, против которых Климкин попросил Брюссель ввести штрафные меры.

Контекст

18 марта в России - не просто выборы Владимира Путина. Это одобрение пути дальнейшей конфронтации практически со всем остальным миром, но зато с Крымом, считает Александр Плющев. (16.03.2018)

В Брюсселе не спешат реагировать на переизбрание Владимира Путина президентом России на четвертый срок. Лишь под вечер ЕК сделала заявление, раскритиковав выборы за недостаток конкуренции. (19.03.2018)

Глава украинского МИДа встретился со своими европейскими коллегами в Брюсселе на заседании "Группы друзей Украины", уточнила пресс-секретарь, отметив, что украинская сторона рассчитывает на принятие странами ЕС санкций против названных в списке людей. Кроме того, по словам Бецы, документ "ляжет в основу тех санкций, которые мы планируем ввести в отношении этих лиц", отмечает УНИАН.

Порошенко требует усилить давление на Кремль

Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество "усилить санкции против российских властей и лиц, причастных к организации и проведению так называемых выборов в оккупированном Россией Крыму". Порошенко заявил о необходимости "проработать перечень лиц", причастных к голосованию, и "представить его для укрепления санкций" против Москвы. 

Порошенко обратился к международным партнерам с просьбой "усилить санкционное давление на Кремль" - "не только за агрессию против Украины, но и за гибридную войну против всего европейского и евроатлантического сообщества, за политические убийства за рубежом и за подавление демократии в самой России".

18 марта, в России состоялись президентские выборы. После обработки почти 100 процентов бюллетеней Владимир Путин набирал более 76 процентов голосов, сообщил ЦИК РФ.

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