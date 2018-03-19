Украина просит ЕС ввести санкции за выборы президента РФ в Крыму | Новости из Германии об Украине | DW | 19.03.2018

Украина призвала Евросоюз отреагировать введением санкций на выборы российского президента в аннексированном Россией Крыму. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин передал европейским партнерам список лиц, причастных к организации и проведению голосования, сообщила в понедельник, 19 марта, пресс-секретарь украинского МИДа Марьяна Беца. По ее словам, в список внесены около 140 человек, против которых Климкин попросил Брюссель ввести штрафные меры.

Глава украинского МИДа встретился со своими европейскими коллегами в Брюсселе на заседании "Группы друзей Украины", уточнила пресс-секретарь, отметив, что украинская сторона рассчитывает на принятие странами ЕС санкций против названных в списке людей. Кроме того, по словам Бецы, документ "ляжет в основу тех санкций, которые мы планируем ввести в отношении этих лиц", отмечает УНИАН.

Порошенко требует усилить давление на Кремль

Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество "усилить санкции против российских властей и лиц, причастных к организации и проведению так называемых выборов в оккупированном Россией Крыму". Порошенко заявил о необходимости "проработать перечень лиц", причастных к голосованию, и "представить его для укрепления санкций" против Москвы.

Порошенко обратился к международным партнерам с просьбой "усилить санкционное давление на Кремль" - "не только за агрессию против Украины, но и за гибридную войну против всего европейского и евроатлантического сообщества, за политические убийства за рубежом и за подавление демократии в самой России".

18 марта, в России состоялись президентские выборы. После обработки почти 100 процентов бюллетеней Владимир Путин набирал более 76 процентов голосов, сообщил ЦИК РФ.

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