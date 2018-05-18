Украина выйдет из договоров СНГ, противоречащих ее интересам

Украина пересмотрит все договоры, заключенные в рамках Содружества независимых государств (СНГ), и выйдет из тех, участие в которых противоречит ее национальным интересам. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко в воскресенье, 20 мая, в Киеве, в ходе церемонии в память о жертвах политических репрессий во времена СССР.

"Мы уверенно выходим из сферы российского влияния. Теперь, сейчас мы внимательно пересмотрим все договоры, заключенные в рамках СНГ, и выйдем из тех, в которых найдем хотя бы малейшее несоответствие нашим украинским, национальным интересам", - сказал украинский президент.

"Развод с империей"

Порошенко отметил, что Украина всегда рассматривала членство в СНГ как "развод с империей". "Украина, начиная с Беловежской пущи (подписание договоров о выходе из состава СССР и образовании СНГ в 1991 году. - Ред.), рассматривала СНГ исключительно как инструмент цивилизованного развода с империей. Цивилизованного по российской вине не получилось. Москва стремилась превратить Содружество в обновленную империю, где бы все сверяли часы по Спасской башне Кремля. Поэтому Украина не ратифицировала устав СНГ и не собиралась становиться полноценным участником СНГ", - пояснил глава государства.

Ранее Порошенко заявил, что Украина прекратит свое участие в координационных органах СНГ. "Мы не можем выйти оттуда, куда Украина никогда не входила. Но мы прекращаем участие в координационных органах СНГ", - сказал он.

Накануне Петр Порошенко сообщил, что подписал указ об отзыве представителей Украины из уставных органов СНГ. "Сегодня я подписал соответствующий указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Нам там нечего больше делать - мы двигаемся вместе в Европу", - сказал президент 19 мая в Виннице на праздничных мероприятиях по случаю Дня Европы.

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