Украина выдворила двух спецкоров российских телеканалов

Корреспондентки "Первого канала" и телеканала "Россия" собирались снимать "тенденциозные" сюжеты о праздновании Дня Победы в Украине, сообщили в СБУ.
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о выдворении из страны специальных корреспондентов "Первого канала" и телеканала "Россия" в связи с угрозой национальной безопасности, суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя Украины. В среду, 9 мая, Валентина Соловьева принудительно отправлена в Россию, Ольга Юрьева - в Казахстан, говорится в опубликованном на сайте СБУ заявлении. Корреспонденткам запретили въезжать на территорию Украины в ближайшие три года.
По данным украинского ведомства, сотрудницы российских телеканалов были "командированы в Киев для подготовки тенденциозных сюжетов о праздновании в Украине "Дня победы над нацизмом во время Второй мировой войны". Отснятые Соловьевой и Юрьевой материалы "планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространения дезинформации среди населения", указывается далее в сообщении.
Одновременно СБУ напомнила, что согласно указу президента Украины Петра Порошенко, изданному в мае 2017 года, в Украине действуют ограничительные меры в отношении "Первого канала" и канала "Россия".
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