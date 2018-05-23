 Украина ввела санкции против МИА ″Россия сегодня″ и российских олигархов | Новости из Германии об Украине | DW | 24.05.2018
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Украина

Украина ввела санкции против МИА "Россия сегодня" и российских олигархов

В Украине будут заблокированы сайты проектов МИА "Россия сегодня". Киев также ввел штрафные меры против российских олигархов, подпавших под санкции США.

Статуя Независимости в центре Киева

Киев

Украина ввела санкции против медиакомпании МИА "Россия сегодня", а также агентства РИА "Новости-Украина". Изменения в санкционный список в четверг, 24 мая, одобрил президент страны Петр Порошенко на основании решения Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) от 2 мая.

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Штрафные меры предусматривают блокировку на территории Украины сайтов РИА "Новости", "Р-Спорта", "Прайма" и РИА "Новости-Украина", а также замораживание их активов.

Кроме того Порошенко одобрил внесение в украинский санкционный список российских бизнесменов Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга, главы "Газпрома" Алексея Миллера и банка ВТБ Андрея Костина, в отношении которых 6 апреля ввели санкции США.

В Киеве 15 мая был задержан руководитель РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский, в тот же день на него возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. МИД России направил Киеву ноту протеста.

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