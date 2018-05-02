 Украина ввела новые и продлила старые санкции против России | Новости из Германии об Украине | DW | 02.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

Украина ввела новые и продлила старые санкции против России

СНБО Украины синхронизировал свои санкции в отношении российских физических и юридических лиц с решениями правительства США и ЕС. Киев официально объявил о выходе из координационных структур СНГ.

Президент Украины во время заседания СНБО (Фото из архива)

Президент Украины во время заседания СНБО (Фото из архива)

Совет национальной безопасности и обороны  Украины (СНБО) на своем заседании в среду, 2 мая, ввел санкции в отношении юридических и физических лиц, связанных, как отмечается в сообщении пресс-службы ведомства, "с российской агрессией против Украины". Кроме того, в санкционные списки были включены те россияне и российские компании, в отношении которых наложены ограничительные меры правительством США и странами ЕС. А также было продлено действие украинских санкций, примененных ранее.

Контекст

Украинский политик и бизнесмен Виктор Медведчук рассказал Жанне Немцовой о переговорах с Путиным по Донбассу и о том, почему он не считает Россию стороной конфликта. (18.04.2018)

Начавшаяся на востоке Украины в 2014 году военная операция меняет формат, становясь Операцией объединенных сил. Чем она будет отличаться от того, что было до этого, объясняет DW. (30.04.2018)

Чтобы наказать США, российские власти вновь бьют по собственному народу, лишая его доступа к современным лекарствам и медицинским технологиям, констатирует политолог Иван Преображенский. (16.04.2018)

В частности, под ограничения сроком на три года или бессрочно, вводимые по инициативе правительства  Украины, Службы безопасности Украины и  Национального банка страны, попали ответственные за "подготовку и проведение незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представители российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей". Кроме того, введены санкции в отношении лиц, которые причастны к информационной и киберагрессии против Украины, противоправным действиям против украинских граждан, незаконно удерживающихся в России, ряда российских парламентариев, отмечается в сообщении СНБО. При этом конкретные имена и названия фирм и предприятий не называются.

Украина распрощается с СНГ

СНБО также поддержал предложение о прекращения участия украинских представителей в деятельности органов Союза Независимых Государств (СНГ). Министерству иностранных  дел Украины поручено "принять в установленном порядке меры по прекращению  действия отдельных межгосударственных соглашений", - отмечается в сообщении пресс-службы СНБО. Как заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве, соответствующие предложения уже подготовлены.

Ранее, 12 апреля, с аналогичным предложением выступил президент Украины Петр Порошенко. Он также заявил о необходимости провести инвентаризацию всей нормативно-правовой базы, составленной Украиной в рамках СНГ, на предмет ее соответствия национальным интересам государства.

Соединенные Штаты поддержат санкциями и деньгами

В тот же день о возможности введения новых санкций против России заявилпомощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл после встречи с президентом Украины. "Мы четко заявляли в координации с нашими союзниками, что вмешательство, военное или иное, в дела Украины является неприемлемым, и если это будет продолжаться, то мы и впредь при необходимости будем вводить новые санкции", - приводит его слова агентство УНИАН. Условием же снятия санкций, по словам представителя американского внешнеполитического ведомства, остаются прежними: прекращение агрессии и вывод Москвой своих войск с оккупированных территорий Донбасса.

Кроме того, Митчелл заявил, что Вашингтон увеличит финансовую помощь Киеву."Мы обсудили вопросы кибербезопасности, и я с гордостью могу объявить, что мы удвоим размер помощи в направлении укрепления кибербезопасности Украины с 5 до 10 млн долларов", - приводит слова дипломата агентство "Интерфакс-Украина".

Смотрите также: 

  • Валерий Мельников

    Война в Украине глазами Валерия Мельникова

    Валерий Мельников

    Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" два года подряд получает призы конкурса World Press Photo. В 2017 году жюри присудило ему первый приз за серию фотографий "Черные дни Украины". В этом году второе место в категории Digital Storytelling/Short Form получил проект "Под землей" - о жителях Донбасса, укрывающихся от обстрелов в разрушенной школе.

  • Проект Под землей

    Война в Украине глазами Валерия Мельникова

    Проект "Под землей"

    Валерий Мельников получил награду за проект, созданный в соавторстве с режиссером монтажа Андреем Любимовым и композитором Ильей Свеженцом.

  • Проект Под землей

    Война в Украине глазами Валерия Мельникова

    Трагедия

    По словам Валерия Мельникова, "Под землей" - это экзистенциальная драма людей, не отчаивающихся, хотя выхода не видно.

  • Фотография из серии Черный дни Украины

    Война в Украине глазами Валерия Мельникова

    "Черный дни Украины"

    В 2017 году Валерий Мельников победил в конкурсе World Press Photo в категории Long-Term Projects с фотосерией "Черные дни Украины".

  • Фотография из серии Черные дни Украины

    Война в Украине глазами Валерия Мельникова

    Из серии "Черные дни Украины"

    Валерий Мельников: "На любой войне самая важная часть - это мирные жители... Я не вижу особого гуманистического смысла в том, чтобы делать фотографии, где люди с оружием целятся, стреляют. Они у меня есть, но лежат в архиве, и я не хочу никому их показывать".

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 27:22

Виктор Медведчук в "Немцова.Интервью": Я использую личные отношения с Путиным в интересах Украины

Контекст

Война в Украине глазами Валерия Мельникова

Российский фотограф Валерий Мельников - дважды лауреат престижной премии World Press Photo. (16.04.2018)  

Ссылки в интернете

Сообщение пресс-службы СНБО

Аудио- и видеофайлы по теме

Виктор Медведчук в "Немцова.Интервью": Я использую личные отношения с Путиным в интересах Украины  

Самые читаемые

Британского миллиардера заподозрили в работе на разведку РФ  

Эксперт SIPRI: Военные расходы России снижаются  

"Матери против статьи 328" в Беларуси голодают и требуют справедливого суда  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно