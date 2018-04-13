Удары по Сирии: Запад не перешел обозначенную РФ "красную линию"

В ответ на ракетные удары нанесенные США, Великобританией и Францией по позициям правительственных войск в Сирии российский президент Владимир Путин созвал экстренное заседание Совета безопасности ООН, которое состоялось вечером 14 апреля. Британский эксперт по России Марк Галеотти, возглавляющий Центр по вопросам европейской безопасности в Институте международных отношений в Праге, рассказал в интервью DW, каких последствий можно ожидать после новой эскалации в Сирии.

DW: Как ракетные удары, нанесенные США, Великобританией и Францией по Сирии, повлияют на дальнейшие отношения между Россией и Западом?

Марк Галеотти

Марк Галеотти: Думаю, они ничего не меняют в отношениях между Россией и Западом, они фактически подтверждает прежнее положение вещей. Несмотря на изначальную жесткую риторику Вашингтона, в конечном итоге Россия и США в принципе смогли договориться, при условии что американцы не вели огонь по российским войскам и заранее предупредили россиян об ударах, а россияне, в свою очередь, не останавливали ракетные удары американцев, британцев и французов. То есть это обычный ход вещей. Правда, в Москве считают, что должны дать какой-то символический ответ, но фактически ничего не изменилось.

- Как Москва может ответить на действия трех западных стран?

- Мы видим, что Россия поддерживает сирийское правительство в новом наступлении на позиции повстанцев. Российские власти хотят продемонстрировать, что все еще на стороне сирийского президента Башара Асада, несмотря на то, что позволили нанести удар по его позициям. То есть на словах реакция дипломатов будет жесткой, но ответ, думаю, ограничится наращиванием военных усилий в Сирии.

- Есть ли опасность, что ракетные удары приведут к военному конфликту между Россией и США?

- Нет, не думаю, что такой сценарий был вообще возможен. Это была чрезмерная риторика. На самом деле начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов заявлял, что Россия примет ответные меры, если пострадают российские военные в Сирии. Думаю, Герасимов объяснил, где для россиян проходит "красная линия". И тот факт, что американцы не перешли эту границу, показывает, что никто не хотел эскалации конфликта.

Смотрите также:

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Обращение Трампа к нации Президент США в обращении к нации в ночь на субботу, 14 апреля, объявил о начале ударов по Сирии.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Три объекта атак Целями ударов стали три объекта, связанные с химическим оружием, отметил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Это научно-исследовательский центр под Дамаском, предполагаемый склад химического оружия рядом с городом Хомс, и командный пункт, расположенный неподалеку от склада.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Более жесткий удар Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Несколько пострадавших Сирийское информационное агентство "Сана" назвало удары по Сирии "вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам". По его данным, сирийские ПВО сбили 20 ракет, а в результате ударов пострадали несколько мирных жителей.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии В соответствии с национальными интересами Великобритании Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Российские объекты не пострадали Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии "Дамаск пересек "красную черту" "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Кто и как наносил удары США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Результаты налетов пока не известны Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Канцлер Германии одобрила атаку Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии Протесты в Дамаске В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии. Автор: Ольга Мищенко

