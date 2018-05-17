 Уголовное дело против математика Богатова прекращено | Новости из Германии о России | DW | 17.05.2018
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Россия

Уголовное дело против математика Богатова прекращено

Дмитрий Богатов больше не является фигурантом уголовного дела. Само дело не закрыто, следствие продолжит искать виновных.

Дмитрий Богатов

Дмитрий Богатов

Следователи прекратили уголовное преследование математика Дмитрия Богатова, которого ранее обвиняли в призывах к терроризму и в попытке организации массовых беспорядков.

Контекст

Участники проекта Debian, которые занимаются разработкой свободного программного обеспечения, выразили обеспокоенность арестом Дмитрия Богатова, которого обвиняют в призывах к терроризму. (17.04.2017)

Следствие отпустило Дмитрия Богатова из-за отсутствия оснований для продления домашнего ареста. В МВД не обнаружили доказательств его причастности к призывам к несанкционированным митингам и терроризму. (30.01.2018)

"Прекращение уголовного преследования состоялось по реабилитирующему основанию, и одно из них - отсутствие состава преступления в его действиях", - рассказал ТАСС адвокат Богатова Алексей Тепцов в четверг, 17 мая. Защитник уточнил, что ему об этом известно со слов следователя. Само уголовное дело не закрыто и следствие и далее будет устанавливать виновных, добавил Тепцов.

Дмитрия Богатова задержали в апреле 2017 года, в июле его поместили под домашний арест. По версии следствия, математик размещал на специализированном форуме SysAdmins.ru сообщения с призывами участвовать в несанкционированной акции 2 апреля. Сам Богатов отвергал эти обвинения. Его защита заявляла, что он был администратором выходного узла сети Tor, что позволяло посторонним пользователям публиковать сообщения с его IP-адреса.

В январе 2018 года специалисты экспертно-криминалистического центра МВД не обнаружили доказательств вины Дмитрия Богатова, после чего из-под домашнего ареста его отпустили.

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    Автор: Григорий Аросев


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