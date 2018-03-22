Убийство Вороненкова раскрыто, но заказчики не наказаны | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 22.03.2018

Годовщину со дня расстрела 23 марта 2017 года экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова украинские правоохранители встречают заявлениями о раскрытии этого преступления еще минувшей осенью. Заказчики и организаторы резонансного убийства у стен пятизвездочного киевского отеля Premier Palace установлены, но до сих пор не пойманы и не преданы суду.

Расстрел перебежчика

Денис Вороненков переехал жить вместе с семьей в Киев в декабре 2016 года. Он получил украинское гражданство и, как утверждает Генеральная прокуратура Украины, по собственной инициативе дал показания по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича. 23 марта 2017 года Вороненков был смертельно ранен несколькими выстрелами в упор в центре Киева. Телохранитель Вороненкова тоже получил пулю во время этого нападения, но ответным выстрелом смог смертельно ранить нападавшего.

Правоохранители опознали в убийце уроженца Павлограда, Днепропетровской области, Павла Паршова. В начале октября генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Главное разведывательное управление Минобороны Украины и Киевская прокуратура раскрыли убийство. Его заказчиком он назвал "подконтрольного ФСБ уголовного авторитета", гражданина России Владимира Тюрина, который восемь лет назад был гражданским мужем жены Вороненкова - Марии Максаковой. "Тюрин согласился на финансирование и организацию убийства в обмен на преференции со стороны российских спецслужб, касающиеся контроля уголовных группировок на территории России и некоторых стран СНГ”, - заявил Луценко.

На месте убийства Вороненкова у отеля Premier Palace

Организатором убийства Вороненкова был назван сын заказчика Дмитрий Тюрин. Остальные причастные к преступлению - граждане Украины, среди которых руководитель преступной группы Юрий Василенко, соорганизатор преступной группы Александр Лось, исполнитель убийства Паршов, водитель Ярослав Тарасенко и соучастник Ярослав Левенец. Из них были арестованы только Лось и Тарасенко. Тюрину-старшему, Василенко и Левенцу заочно сообщили о подозрении, но их местонахождение украинским правоохранителям неизвестно.

Виновные в убийстве Вороненкова не наказаны

Правоохранители утверждают, что направили в Россию запрос об экстрадиции Тюрина в октябре минувшего года, однако до сих пор его экстрадиция в Украину не состоялась. Экс-депутат российской Госдумы Илья Пономарев в интервью украинской прессе не исключил, что ответ российской стороны может быть положительным. "Они могут провести эту выдачу, потому что он гражданин Казахстана, его российское гражданство - второе, это не основное его гражданство", - сказал Пономарев. 19 марта 2018 года стало известно об обращении Киева в Интерпол с просьбой объявить Тюрина в международный розыск.

Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Вороненков был одним из главных свидетелей "российской агрессии против Украины и, в частности, роли Януковича во введении в Украину российских войск". Однако следствие отрабатывало сразу несколько версий: от криминальных разборок до показательной казни свидетеля. По итогам следствия, генпрокурор Луценко сообщил, что в этом преступлении переплелись интересы как уголовного мира, так и российских спецслужб. "Причина преступления - месть "вора в законе" или криминального авторитета Тюрина своей бывшей жене, что совпало с интересом ФСБ по устранению Вороненкова. Мы, к сожалению, не уберегли важного свидетеля, это правда, но его показания зафиксированы и будут приняты на суде", - сказал Луценко.

Мария Максакова

Вдова Вороненкова, известная оперная певица Мария Максакова считает, что украинскими правоохранителями была проделана колоссальная работа, которая наверняка войдет в учебники криминалистики. "Как бы мне ни хотелось поверить в другую версию убийства, более, так сказать, щадящую, предоставленные мне лично доказательства не дают оснований сомневаться в материалах следствия. И насчет наказания для исполнителей и заказчиков я не сомневаюсь", – сказала она в интервью DW.

Акция устрашения

Все опрошенные эксперты согласны с тем, что совершенное у входа в один из самых фешенебельных отелей Киева убийство Вороненкова имело все признаки демонстративной казни, а его причины содержат в себе комплекс личных, уголовных и политических компонентов.

А тот факт, что киллером стал бывший служащий Нацгвардии Украины, позволяет говорить и о террористической составляющей этого преступления, сказал в интервью DW директор киевского Института внешней политики Евгений Магда. "Одним из намерений этого убийства была попытка показать Украину как несостоятельное государство, неспособное обеспечить правопорядок. Раскрытие преступления в достаточно короткий срок убедительно доказывает обратное", - сказал эксперт.

В отличие от Магды, киевский политолог Виктор Небоженко считает, что убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова можно ставить в один ряд с устранением в 2006 году экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, а также отравлением в 2018 году российского разведчика Сергея Скрипаля. Ведь Вороненков был участником голосования Госдумы о незаконной аннексии Крыма и мог располагать важной информацией о его подготовке. "Все эти люди для Кремля - враги, которые передавали другим странам важные сведения. Это один стиль их устранения, и нет ничего удивительного в том, что до всех них дотянулись руки Москвы", - сказал Небоженко.

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