Тысячи поляков вышли на акцию протеста против правительства

Тысячи поляков вышли на "Марш за свободу", прошедший в субботу, 12 мая, в Варшаве. Таким образом участники акции выразили свой протест действиям национал-консервативного правительства.

Следуя призыву либеральной партии "Гражданская платформа", демонстранты провели шествие в центре Варшавы, держа в руках флаги Польши и Евросоюза. "Мы будем бороться за свободу, достоинство, демократию, свободную Польшу и дальнейшее пребывание в Евросоюзе, потому что это самое важное", - подчеркнул председатель партии Гжегож Схетына.

По информации оппозиционно настроенной городской администрации, в шествии приняли участие около 50 тысяч человек. Однако в полиции заявили, что это число "во много раз завышено".

Спорная судебная реформа в Польше

По словам участницы акции протеста Магдалены Ярош, демонстранты вышли на улицы, поскольку Польша все больше попадает в изоляцию из-за действий правящей партии "Закон и справедливость". "В Польше есть большое число людей, которые поддерживают Евросоюз и его ценности", - заявила Ярош.

Недавно принятая судебная реформа в Польше привела к серьезному конфликту между польским правительством и Евросоюзом. Совет Европы подверг жесткой критике спорный закон, а в декабре прошлого года инициировал ускоренную процедуру проверки в отношении Польши. Это стало первым подобным случаем в истории Совета Европы, основанного в 1949 году. Критически о польской судебной реформе отзывались не только Совет Европы и Евросоюз, но и ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также европейское объединение судей.

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