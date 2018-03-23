 Тысячи жителей Хорватии вышли с протестами против однополых браков | Новости из Германии о Европе | DW | 24.03.2018
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Европа

Тысячи жителей Хорватии вышли с протестами против однополых браков

В Загребе по инициативе католической церкви Хорватии прошла демонстрация против ратификации Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин.

Демонстрация в Загребе

Демонстрация в Загребе

Тысячи жителей Хорватии вышли в субботу, 24 марта, на улицы Загреба с протестами против ратификации Стамбульской конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Несмотря на то, что формально акция, проводившаяся по инициативе католической церкви Хорватии и правых политических сил, была направлена против данного документа, в действительности многие ее участники выступили с критикой по поводу введения понятия "третьего пола" и регистрации однополых браков. 

Контекст

О новых возможностях усыновления детей гомосексуальными парами в студии ток-шоу DW "Квадрига" спорят Вальтер Франк (ХДС), Дарья Яблоновская (СвДП) и Иван Кильбер, глава организации русскоязычных ЛГБТ в ФРГ Quarteera e.V. (25.07.2017)

Более 80 процентов жителей Германии выступают за предоставление официального статуса брака и однополым союзам. DW - о результатах опроса Центра против дискриминации при правительстве ФРГ. (12.01.2017)

Это объясняется тем, что конвенция - первый международный договор, который содержит определение гендерной принадлежности. Соглашение уже подписали 46 стран, включая Хорватию. При этом лишь 27, включая 17 стран-членов ЕС, ее ратифицировали.

Демонстранты исполняли патриотические песни, выкрикивали антиправительственные лозунги, требуя отставки премьера Андрея Пленковича, и размахивали национальными флагами.

В настоящий момент однополые браки признаны более чем в 20 странах мира, в том числе в США, Канаде, Бразилии, Австралии, Франции и Испании. Немецкий бундестаг пошел на этот шаг 30 июня 2017 года.

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