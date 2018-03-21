Туск ″не в настроении отмечать″ переизбрание Путина | Новости из Германии о Европе | DW | 21.03.2018

Председатель Европейского совета Дональд Туск в свете недавнего отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "не в настроении отмечать переизбрание" президента РФ Владимира Путина на его посту. Об этом политик заявил в среду, 21 марта, в Брюсселе.

В отличие от экс-премьера Польши председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер направил российскому лидеру поздравительное письмо и предложил ему совместно обсудить "панъевропейскую систему безопасности".

В четверг, 22 марта, в Брюсселе состоится саммит глав государств и правительств Евросоюза, в ходе которого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформирует европейских лидеров о ходе расследования по делу об отравлении. Как отмечает агентство AFP, пока непонятно, будет ли по итогам встречи принято совместное заявление, в котором вина за инцидент будет однозначно возложена на Москву.

Дело Скрипаля

Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением. Следствие пришло к выводу, что на них было совершено нападение с использованием разработанного в СССР боевого нервно-паралитического вещества типа "Новичок".

В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией он получил убежище в Великобритании.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля. Все двусторонние контакты с РФ на высоком уровне прерваны, высокопоставленные британские чиновники и члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. Москва назвала обвинения в причастности к отравлению бездоказательными и также объявила о высылке 23 британских дипломатов.

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