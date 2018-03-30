 Турция требует ареста Гюлена по делу об убийстве посла РФ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.04.2018
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Мир

Турция требует ареста Гюлена по делу об убийстве посла РФ

Спустя почти два года после убийства Андрея Карлова в Анкаре Турция санкционировала арест исламского проповедника Гюлена и семи его единомышленников.

Прощание в Москве с послом РФ Андреем Карловым

Прощание в Москве с послом РФ Андреем Карловым (фото из архива, декабрь 2016 года)

Спустя почти два года после убийства посла РФ в Анкаре Андрея Карлова Турция выдала ордер на арест исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и семи его единомышленников, сочтя их главными подозреваемыми по этому делу. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщило агентство Anadolu.

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Гибель российского посла приведет к укреплению отношений России и Турции. Преемник Андрея Карлова будет политической, а не технической фигурой, считает Иван Преображенский. Комментарий политолога специально для DW. (20.12.2016)

Им вменяется в вину умышленное убийство и попытка госпереворота.

Гюлен проживает в эмиграции на территории американского штата Пенсильвания. Ранее турецкие власти уже обвиняли его в организации путча в июле 2016 года. Анкара безуспешно пытается добиться от Вашингтона экстрадиции проповедника.

Нападение на Андрея Карлова произошло 19 декабря 2016 года во время его выступления на открытии выставки "Россия глазами турок", организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая. Российский посол скончался от полученных ранений. Стрелявший в дипломата 22-летний Мерт Алтынташ был убит в ходе полицейской операции. По версии следствия, нападавший был связан с оппозиционным проповедником Гюленом и знал его лично. 

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    Лауреаты конкурса World Press Photo - 2017

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  • Из серии фотографий Черные дни Украины Валерия Мельникова.

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    Из серии фотографий "Черные дни Украины" Валерия Мельникова (МИА "Россия сегодня"). Категория "Долгосрочные проекты". Первое место.

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    Лауреаты конкурса World Press Photo - 2017

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    Автор: Ефим Шуман


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