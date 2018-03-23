Турция считает вступление в ЕС своей стратегической целью | Новости из Германии о Европе | DW | 26.03.2018

Турция считает вступление в Европейский Союз своей стратегической целью, заявил в понедельник, 26 марта, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Анкара намерена продолжать переговоры о вступлении, отметил он перед началом саммита ЕС-Турция в Болгарии.

Президент Турции также намерен прояснить вопрос с финансовой поддержкой сирийских беженцев в Турции. В частности, турецкая сторона еще не получила обещанный Евросоюзом транш в 3 млрд евро, утверждает Эрдоган. В свою очередь, Еврокомиссия сообщила, что первый транш был использован в полной мере. В рамках действующего соглашения с Турцией ЕС предоставит еще три миллиарда евро на поддержку беженцев, подчеркнули представители Еврокомиссии.

Болгарские протесты против Эрдогана

Перед саммитом ЕС-Турция в болгарской Варне состоялись протесты против визита Эрдогана. Около сотни участников собрались в центре города с плакатами "Остановите Эрдогана" и "Европа - не место для диктаторов", сообщает агентство dpa. Акция протеста также прошла в столице Болгарии Софии.

Эрдоган призвал Евросоюз к "безусловной поддержке" Турции в ее борьбе с курдскими военизированными формированиями "Отрядами народной самообороны" (YPG). Ранее федеральный канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) подвергла жесткой критике действия Турции в сирийской провинции Африн. В ходе выступления в бундестаге в среду, 21 марта, канцлер назвала ситуацию "неприемлемой, несмотря на обоснованные интересы национальной безопасности Турции".

Между тем турецкая газета Yeni Akit в понедельник поместила на первую полосу фотомонтаж, изображающий канцлера Германии в нацистской униформе. Ангела Меркель "при всякой возможности критикует Турцию", отмечает издание. В свою очередь, турецкая сторона обвиняет Германию в недостаточно жестких действиях по отношению к Курдской рабочей партии, которую Анкара считает террористической организацией. Это не первый случай размещения турецкими СМИ фотомонтажей с немецкими политиками.

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