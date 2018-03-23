 Турция считает вступление в ЕС своей стратегической целью | Новости из Германии о Европе | DW | 26.03.2018
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Европа

Турция считает вступление в ЕС своей стратегической целью

Анкара намерена продолжать переговоры о вступлении в ЕС, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Перед саммитом ЕС-Турция в Болгарии прошли акции протеста против визита Эрдогана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (фото из архива)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (фото из архива)

Турция считает вступление в Европейский Союз своей стратегической целью, заявил в понедельник, 26 марта, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Анкара намерена продолжать переговоры о вступлении, отметил он перед началом саммита ЕС-Турция в Болгарии.

Президент Турции также намерен прояснить вопрос с финансовой поддержкой сирийских беженцев в Турции. В частности, турецкая сторона еще не получила обещанный Евросоюзом транш в 3 млрд евро, утверждает Эрдоган. В свою очередь, Еврокомиссия сообщила, что первый транш был использован в полной мере. В рамках действующего соглашения с Турцией ЕС предоставит еще три миллиарда евро на поддержку беженцев, подчеркнули представители Еврокомиссии.

Контекст

Турция вновь демонстрирует непредсказуемость, напав в Сирии на курдские "Отряды народной самообороны". На этом фоне молчание партнеров Анкары выглядит еще циничнее, считает Керстен Книпп. (23.01.2018)

Ситуация в Восточной Гуте и Африне неприемлемая, убеждена канцлер. Германия продолжит принимать беженцев, однако они должны интегрироваться в общество. (21.03.2018)

Болгарские протесты против Эрдогана

Перед саммитом ЕС-Турция в болгарской Варне состоялись протесты против визита Эрдогана. Около сотни участников собрались в центре города с плакатами "Остановите Эрдогана" и "Европа - не место для диктаторов", сообщает агентство dpa. Акция протеста также прошла в столице Болгарии Софии.

Эрдоган призвал Евросоюз к "безусловной поддержке" Турции в ее борьбе с курдскими военизированными формированиями "Отрядами народной самообороны" (YPG). Ранее федеральный канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) подвергла жесткой критике действия Турции в сирийской провинции Африн. В ходе выступления в бундестаге в среду, 21 марта, канцлер назвала ситуацию "неприемлемой, несмотря на обоснованные интересы национальной безопасности Турции".

Между тем турецкая газета Yeni Akit в понедельник поместила на первую полосу фотомонтаж, изображающий канцлера Германии в нацистской униформе. Ангела Меркель "при всякой возможности критикует Турцию", отмечает издание. В свою очередь, турецкая сторона обвиняет Германию в недостаточно жестких действиях по отношению к Курдской рабочей партии, которую Анкара считает террористической организацией. Это не первый случай размещения турецкими СМИ фотомонтажей с немецкими политиками.

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    Анкара против Брюсселя

    Ангела Меркель выразила поддержку Гааге в конфликте с Турцией. Датский премьер Ларс Лёкке Расмуссен отложил встречу с турецким коллегой. А замглавы Европарламента Александер Ламбсдорфф выступил за полный запрет на агитационные кампании турецких министров на территории ЕС. Брюссель призвал Анкару не обострять ситуацию, но турецкие власти заявили, что эти призывы для них "ничего не значат".

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    Автор: Илья Коваль


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