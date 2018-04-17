 Турция перевела свой золотой резерв из США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.04.2018
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Мир

Турция перевела свой золотой резерв из США

В 2017 году в Федрезерве США не осталось турецкого золота, говорится в годовом отчете Центрального банка Турции.

Здание Федеральной резервной системы в Вашингтоне (фото из архива)

Здание Федеральной резервной системы в Вашингтоне (фото из архива)

Центральный банк Турции в 2017 году переместил золотой резерв страны из Федеральной резервной системы (ФРС) США, сообщает РБК в пятницу, 20 апреля, со ссылкой на годовой отчет финансового института.

Контекст

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Террористические атаки и страх нестабильности в стране позволили партии президента Эрдогана получить абсолютное большинство на парламентских выборах в Турции, считает Седа Сердар. (02.11.2015)

В частности, в 2016 году в Федрезерве США хранились 28689 тонн золота Турции, отмечается в документе. В соответствующей графе за 2017 год стоит прочерк.

Ухудшение отношений

Ранее в США был арестован турецкий банкир Мехмет Хакан Атилла. Американская сторона обвиняет его и нескольких бывших турецких госслужащих в создании схемы, благодаря которой наложенные США санкции могли обходить, в частности, бизнесмены Ирана. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с критикой обвинений.

Кроме того, на ухудшение отношений между двумя государствами повлияла поддержка США в Сирии курдских военизированных формирований "Отряды народной самообороны" (YPG). Анкара считает их сирийским ответвлением Курдской рабочей партии, признанной в Турции террористической организацией.

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    Референдум о внесении 18 поправок в конституцию Турции пройдет 16 апреля. Изменения предполагают переход от парламентской формы правления к президентской республике. Пост премьер-министра будет упразднен, глава государства сможет назначать и увольнять министров, править с помощью указов и контролировать судебную систему. Критики реформы опасаются установления в стране диктатуры Эрдогана.

  • депутаты турецкого парламента

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    За поправки проголосовали депутаты только двух фракций: партию Эрдогана поддержала еще Партия националистического движения. Но их голосов оказалось достаточно для одобрения законопроекта. Крупнейшая оппозиционная Народно-республиканская партия и прокурдская Партия демократии народов (ПДН) несколько раз устраивали акции протеста против конституционной реформы, которые разгоняла полиция.

  • турецкий спецназовец в Стамбуле

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    В условиях ЧП

    В Турции все еще действует режим чрезвычайного положения, введенный в июле 2016 года после неудачной попытки путча. После продления в январе его срок действия истекает 19 апреля, через три дня после конституционного плебисцита. Это означает, в частности, запрет на проведение несогласованных митингов. Оппозиция опасается, что в этих условиях исход голосования не будет отражать волю народа.

  • премьер-министр Турции Бинали Йылдырым

    Как Турция превращается в республику имени Эрдогана

    Агитаторы в Германии

    В марте министры из Турции отправились в ФРГ, чтобы убедить представителей местной турецкой диаспоры проголосовать за поправки в конституцию. В трех немецких городах им по разным причинам запретили выступать с агитацией. Эрдоган обвинил Германию в использовании "нацистских методов". Берлин назвал эти обвинения беспочвенными и неуместными и призвал Анкару к разрядке и спокойствию.

  • Эрдоган и Марк Рютте

    Как Турция превращается в республику имени Эрдогана

    Дипломатический скандал

    Нидерланды выступили категорически против агитационных выступлений турецких министров на своей земле. Одного члена Кабмина из Анкары не пустили в страну, другого отправили из Роттердама в сопровождении полиции. В итоге Турция назвала нидерландские власти "фашистами", отказала во въезде послу Нидерландов и приостановила дипломатические контакты. Гаага требует извинений и грозит ответными мерами.

  • флага Турции и ЕС

    Как Турция превращается в республику имени Эрдогана

    Анкара против Брюсселя

    Ангела Меркель выразила поддержку Гааге в конфликте с Турцией. Датский премьер Ларс Лёкке Расмуссен отложил встречу с турецким коллегой. А замглавы Европарламента Александер Ламбсдорфф выступил за полный запрет на агитационные кампании турецких министров на территории ЕС. Брюссель призвал Анкару не обострять ситуацию, но турецкие власти заявили, что эти призывы для них "ничего не значат".

  • Реджеп Тайип Эрдоган

    Как Турция превращается в республику имени Эрдогана

    Если турки проголосуют "за"

    Если на референдуме граждане Турции поддержат конституционную реформу, в стране будет введен переходный период до 2019 года, когда изменения вступят в силу. В 2019 году пройдут местные, президентские и парламентские выборы. Это положит начало действию новой формы правления.

    Автор: Илья Коваль


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Раскол общества и ссора с Западом: итоги референдума в Турции

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Как Турция превращается в республику имени Эрдогана

В Турции 16 апреля пройдет референдум о внесении поправок в конституцию. Как турецкие власти разгоняют оппозиционные акции и ссорятся с ЕС накануне плебисцита - в фотогалерее DW. (16.03.2017)  

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