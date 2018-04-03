 Турция в энергетике станет зависимой от России? | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 04.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Турция в энергетике станет зависимой от России?

Планы построить АЭС на средиземноморском побережье Турции существуют с 70-х годов 20 века. Теперь проект начали реализовывать - с помощью РФ. Турецкие эксперты оценивают его критически.

Начало строительства АЭС Аккую в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря

Начало строительства АЭС "Аккую" в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря, Турция

Президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, 3 апреля лично дали старт началу строительства АЭС "Аккую". Первая в Турции атомная электростанция появится в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря, будет стоить не менее 20 млрд долларов и после ввода в строй будет покрывать около 10 процентов потребностей Турции в электроэнергии.

По словам Владимира Путина, процитированным "Интерфаксом", запущена АЭС будет в 2023 году. Тогда заработает первый из 4-х запроектированных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200, прототипами которых являются реакторы работающей в России Нововоронежской АЭС. На полную мощность "Аккую" выйдет к 2026 году. Впрочем, турецкие эксперты сомневаются в сроках запуска станции - и пока не очень представляют себе, как будет происходить трансфер технологий турецкой стороне.

АЭС не успеют достроить к 2023 году?

Наибольшую критику в Турции вызывает, однако, другое - а именно растущая зависимость страны от поставок энергии из РФ, которая с вводом в строй "Аккую" только вырастет.

Президенты Турции и РФ

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Уже сейчас Россия является для Турции крупнейшим поставщиком природного газа и третьим по объемам поставщиком нефти. По мнению Тугче Варол из "Турецкого института 21 века", Анкаре нужно диверсифицировать источники энергии и увеличивать число поставщиков.

Но, по ее словам, происходит обратное - вместо реализации курса на долгосрочную энергетическую безопасность страны в последние 8 лет "ряд избранных предприятий получают прибыли от энергетической политики турецкого правительства".

Анкара стремится сократить долю природного газа в генерировании электроэнергии до 30 процентов. Но и в этом новая АЭС "Аккую" не поможет, уверена Варол. "Я не являюсь противницей атомной энергии и использования современных технологий, - говорит она. - Но такой проект нужно реализовывать в условиях развитой - или по крайней мере развивающейся - демократии, где у людей есть возможность и свобода узнать подноготную происходящего. В противном случае строительство АЭС в стране, где масс-медиа не могут задавать критических вопросов, а тендеры не являются прозрачными, будет иметь больше минусов, чем плюсов".

В проекте "Аккую" еще много неясного

Так, в проекте строительства "Аккую" еще много неясного. По сообщениям агентства Reuters, запуск первого энергоблока АЭС в 2023 году, к 100-летию образования Турецкой республики, будет невозможен из-за тех сложностей, который испытывает строящий станцию российский концерн "Росатом" с поиском бизнес-партнеров в Турции. В "Росатоме" это, впрочем, опровергают.

Нововоронежская АЭС

Нововоронежская АЭС, реакторы которой являются прототипами для АЭС "Аккую"

На реализацию проекта наверняка окажет влияние и будущее состояние российско-турецких отношений. Одним из спорных пунктов остается также незначительный объем передачи технологий турецкой стороне. Ни одна страна не должна приступать к строительству АЭС, пока она не посвящена в детали технологического процесса, считает Сарман Генчай, много лет проработавший в Институте атомной энергии при университете Стамбула.

По его словам, договор между Анкарой и Москвой не предусматривает трансфера технологий. "Будущее проекта "Аккую" зависит от наших российских друзей, которые владеют всеми ноу-хау. Мы можем только надеяться, что все пойдет гладко,  потому что если реализация проекта остановится, то расходы лягут на страну-заказчика", - говорит Сарман Генчай.

В энергетике планируют долгосрочно

Это мнение разделяет и Тугче Варол, которая считает, что российская сторона находится в более выигрышном положении. Для России, говорит она, всегда было важно контролировать инвестиции в энергетику, а теперь Москва стремится расширить свою энергетическую сеть в южном направлении.

Контекст

Экономические отношения РФ и Турции заметнее всего восстанавливаются пока в сфере туризма. Полному возобновлению торговли мешает протекционизм Москвы, а энергетическим проектам - политика. (08.03.2017)

Турция приобретет у России четыре дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400. Первые поставки ожидаются в начале 2020 года. (29.12.2017)

У турецкого правительства - амбициозная цель: превратить свою страну в экспортера электроэнергии. Ставка сделана на АЭС и возобновляемые источники. А импорт газа будет сокращен. (21.05.2013)

Морской участок "Турецкого потока" начал возводиться в Черном море. Завершение строительства газопровода ожидается в конце 2019 года. (08.05.2017)

Причем, если Турция "не сдержит свои обещания в отношении совместных проектов в энергетике, Россия сможет наказать Турцию", уверена Варол. При этом влияние Москвы уже будет ограничиваться не только энергетикой. Как полагает эксперт, "если, например, Турция откажется от покупки российских ракетных систем С-400, то и это может затянуть реализацию проекта АЭС в провинции Мерсин".

По мнению Сармана Генчая, проекты, подобные "Аккую", должны основываться на долгосрочной и серьезной энергетической политике. "Этого нельзя утверждать о турецкой энергетике", - говорит он, отмечая впрочем, что этим нынешние власти в Анкаре мало отличаются от предыдущих.

Поэтому Генчай призывает к созданию в Турции национальной стратегии по использованию атома, которая будет принята на государственном уровне после всестороннего политического, юридического и научного обсуждения. Только тогда энергетическую политику Турции можно будет считать долгосрочной и выверенной, уверен эксперт.

Смотрите также:

  • Газовая плита

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Рекорды сибирского голубого топлива

    В 2017 году доля "Газпрома" на газовом рынке Европы впервые достигла почти 35 процентов, второй год подряд оказались рекордными поставки в Германию - крупнейший экспортный рынок российской компании. В 2018-2019 годах она намерена одновременно осуществить два газотранспортных мегапроекта. В то же время растущую конкуренцию голубому топливу из Сибири составляют новые технологии.

  • Инфографика Газопроводные проекты Газпрома в западном направлении

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Главная цель - обойти Украину

    Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" сооружаются одновременно, оба проекта планируется завершить к концу 2019 года. Именно к этому времени истекает десятилетний российско-украинский договор о транзите газа. Объявленная цель "Газпрома": пустить экспортные потоки в обход Украины. Чем руководствуется компания: коммерческими соображениями или геополитическими установками Кремля?

  • Алексей Миллер, Герхард Шрёдер и Изабель Кошер

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Nord Stream 2: председательствует Шрёдер

    Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (в центре) уже обеспечивал первому газопроводу на Балтике политическую поддержку в Европе, теперь он председательствует и в швейцарской компании Nord Stream 2, прокладывающей "Северный поток-2". На снимке он в Париже рядом с Алексеем Миллером, главой "Газпрома", и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к проекту.

  • Карта EUGAL - сухопутное продолжение Северного потока-2

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    "Северному потоку-2" нужен EUGAL

    "Северный поток-2" у всех на слуху, про EUGAL мало кто слышал. Однако без этого сухопутного отвода новый газопровод на Балтике не имеет смысла, ведь его конечная точка - побережье Германии. Отсюда российский газ еще надо будет доставлять потребителям в разных странах ЕС. За прокладку двух мощных труб до Чехии отвечает компания Gascade, совместное предприятие немецкой Wintershall и "Газпрома".

  • Карикатура Сергея Ёлкина Путин в Греции

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Где греческая труба?

    Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения западной части Турции, куда российский газ сейчас поступает транзитом через Украину. Вторую нитку планировалось дотянуть до границы с Грецией, а оттуда проложить новый газопровод в сторону Италии. Президент России Владимир Путин лоббировал этот проект в Афинах в мае 2016 года, но он застопорился.

  • Подписание договора о Трансадриатическом газопроводе (TAP) в Баку в декабре 2013 года

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    TAP: конкурент на южном маршруте

    Конкурировать с "Газпромом" на важном для него итальянском рынке с 2020 года будет голубое топливо из азербайджанского месторождения "Шах Дениз-2". Согласно международному соглашению, подписанному в Баку в декабре 2013 года, газ, пройдя по Турции, будет поступать в Трансадриатический газопровод (TAP), который сейчас прокладывается через Грецию, Албанию и по дну Адриатического моря в Италию.

  • Плавучий терминал регазификации СПГ в Литве

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Сжиженный газ сдерживает цены

    В разных странах ЕС "Газпрому" все чаще приходится теперь конкурировать с поставщиками сжиженного природного газа. Например, в Литве, где плавучий терминал регазификации СПГ заработал в декабре 2014 года. Топливо, поступающее по морю с других континентов, чаще всего дороже трубопроводного газа из России, а потому вряд ли серьезно его потеснит. Однако наличие такой альтернативы сдерживает цены.

  • Газовая турбина Siemens

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Нет спроса на газовые турбины

    В европейской и особенно немецкой электроэнергетике все более серьезную конкуренцию газу составляют ветер, солнце и биомасса. Бум возобновляемой энергетики привел к тому, что в Евросоюзе почти перестали строить новые газовые электростанции. Резкое падение спроса на турбины для них вынудили компании Siemens и General Electric объявить в конце 2017 года о радикальном сокращении производства.

  • Тепловой насос и солнечные коллекторы на крыше дома в земле Баден-Вюртемберг

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Топить можно и электричеством

    Природный газ остается в Европе важнейшим источником тепла, но и на этом рынке новые технологии представляют все более серьезную конкуренцию продукции "Газпрома". В Германии и Швейцарии, к примеру, в новых домах все чаще устанавливают не газовое отопление, а тепловые насосы, преобразующие холод в тепло с помощью электроэнергии. А для обогрева воды все чаще используют солнечную энергию.

  • Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете

    Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

    Курс на защиту климата

    Перспективы газа и тем самым "Газпрома" на европейском рынке во многом зависят от того, насколько решительно Евросоюз будет бороться против глобального потепления, стимулируя возобновляемую энергетику и энергосбережение. Соответствующие планы до 2030 года разрабатывают заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:43

Турция и Россия - сближение после конфликта

Контекст

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома"

В 2018-2019 годах на газовом рынке Европы произойдут серьезные изменения. Они будут связаны с новыми газопроводами и новыми технологиями. Конкретные примеры - в галерее DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Турция и Россия - сближение после конфликта  

Как встречу Путина и Эрдогана оценивают в ЕС  

Был враг, стал друг: что еще недавно говорил Путин об Эрдогане  

Также по теме

Russland Recep Tayyip Erdogan und Wladimir Putin in St. Petersburg

Комментарий: Путин и Эрдоган в "греческом зале" 10.08.2016

Президент Турции заплатил не самую высокую цену за демонстративное унижение в Санкт-Петербурге. У него с Владимиром Путиным будет, о чем поговорить в самое ближайшее время. Константин Эггерт специально для DW.

Türkei einigt sich mit Russland auf Gas-Transit

4 факта о возрождении экономических связей России и Турции 08.03.2017

Экономические отношения РФ и Турции заметнее всего восстанавливаются пока в сфере туризма. Полному возобновлению торговли мешает протекционизм Москвы, а энергетическим проектам - политика.

Türkei Schwimmkran Saipem 7000 in Istanbul

Комментарий: Самый убыточный вариант "Турецкого потока" 08.08.2016

9 августа в Петербурге Путин и Эрдоган восстановят отношения и возродят газопроводный проект. При этом Анкара будет настаивать лишь на одной нитке, считает обозреватель DW Андрей Гурков.

Самые читаемые сегодня

Британские эксперты не стали устанавливать происхождение "Новичка"  

США вводят новые многомиллиардные пошлины против Китая  

Трамп усмотрел возможность "хороших отношений" с Путиным  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно