 Туристические маршруты для поездок по Германии на автомобиле | Советы туристам в Германии | DW | 17.04.2018
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Туристу на заметку

Туристические маршруты для поездок по Германии на автомобиле

Зачем ломать себе голову, составляя план путешествия, если маршруты давно уже проложены? Представим здесь хотя бы некоторые из более чем полутора сотен.

  • Ганновер

    Туристические маршруты по Германии

    По Германии - на автомобиле

    Вдоль и поперек по территории Германии проложено более полутора сотен разных туристических и тематических маршрутов, по которым можно путешествовать на автомобиле. Некоторым из них мы уже посвятили отдельные фотогалереи, а сейчас продолжим знакомство, представив сразу целый десяток. Посмотрите и напишите, о каком из них вы хотели бы узнать на нашем сайте более подробно?

  • Старая автомобильная аллея на острове Рюген
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    Туристические маршруты по Германии

    Дорога автомобильных аллей

    (Deutsche Alleenstraße) ••• Это даже не отдельный маршрут, а целая сеть дорог от Балтийского моря до Боденского озера протяженностью около 2900 километров. Проект начали разрабатывать в 1990-х годах, чтобы сохранить автомобильные аллеи на территории бывшей ГДР, где они оказались под угрозой из-за модернизации старых и строительства новых трасс после воссоединения страны.

  • Старый фахверковый склад в Висмаре
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    Туристические маршруты по Германии

    Немецкий фахверковый путь

    (Deutsche Fachwerkstraße) ••• Фахверк - типичная немецкая архитектура и способ строительства. Сейчас в Германии насчитывается более миллиона таких домов, многим - по несколько сотен лет. Общая протяженность всех частей этого туристического маршрута составляет около 3500 километров. Смотреть, не пересмотреть! На фотографии - старый склад в Висмаре.

  • Баден-Вюртемберг
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    Немецкая альпийская дорога

    (Deutsche Alpenstraße) ••• Большая часть этого 450-километрового автомобильного маршрута проходит среди восхитительных горных ландшафтов по территории Баварии. Начинается он около Боденского озера в Баден-Вюртемберге. Конечная точка находится в баварском районе Берхтесгаденер-Ланд. Маршрут бы проложен в 1930-х годах и считается одним из самых старых в Германии.

  • Козье стадо в Бранденбурге

    Туристические маршруты по Германии

    Молочно-сырные маршруты

    (Deutsche Milch- und Käsestraßen) ••• Следующий проект не является туристическим маршрутом в классическом смысле, а представляет собой своего рода сборник региональных путеводителей по небольшим молочным фермам и сыроварням, предлагающим посетителям продукцию в собственных лавках и киосках.

  • Лахер-Зе
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    Немецкий вулканический маршрут

    (Deutsche Vulkanstraße) ••• Этот 280 километровый туристический маршрут проложен от Рейна до гор вулканического происхождения в регионе Айфель. Большая его часть проходит по национальному геопарку Лахер-Зе. Так называется одно из здешних озер вулканического происхождения, образовавшееся около 13 тысяч лет назад во время извержения супервулкана Лах.

  • Мейсен, 1890 год
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    Фарфоровые дороги

    (Thüringer Porzellanstraße, Bayerische Porzellanstraße) ••• История немецкого фарфора берет начало в 1708 году в саксонском городе Мейсен, где разгадали секретный рецепт, до этого известный лишь китайцам. Вскоре такие производства возникли в других регионах. Сейчас в Германии существует два фарфоровых маршрута - по Тюрингии и Баварии. Эта фотография сделана в Мейсене 1890 году.

  • Родовой замок Гогенцоллернов в Баден-Вюртемберге
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    Дорога Гогенцоллернов

    (Hohenzollernstraße) ••• 250-километровый туристический маршрут Дорога Гогенцоллернов проложен в Баден-Вюртемберге между Швабским Альбом и Боденским озером. Главная достопримечательность на этом пути находится около города Хехинген - родовой замок этой династии, представители которой были прусскими королями и германскими императорами.

  • Цольферайн
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    Маршрут индустриальной культуры

    (Route der Industriekultur) ••• Рурская область в земле Северный Рейн - Вестфалия долгое время была главным центром немецкой угледобывающей и сталелитейной промышленности. Сегодня по этому региону проложен 400-километровый Маршрут индустриальной культуры. Особое место на нем занимает бывшая шахта Цольферайн - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Замок Пфальцграфенштайн
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    Маршрут рейнской романтики

    (Route der Rheinromantik) ••• Следующий маршрут проложен вдоль Рейна от Кельна до Майнца. Самая красивая часть - 67-километровый отрезок между Кобленцем и Бингеном, памятники которого в 2002 году были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фотографии - таможенный замок Пфальцграфенштайн.

  • Регенсбург
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    Дорога императоров и королей

    (Straße der Kaiser und Könige) ••• Завершим наш обзор международным маршрутом, проходящим вдоль Дуная по Германии, Австрии и Венгрии - от Регенсбурга до Будапешта по местам, где располагались дворцы и резиденции правителей разных эпох. Путешествовать по нему можно также по воде, на поезде, велосипеде или даже пешком.

  • Мейсен

    Туристические маршруты по Германии

    Выбираем маршрут

    О каком из этих или других туристических маршрутов по Германии вы хотели бы узнать более подробно. Пишите нам по адресу: feedback.russian@dw.com.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Ганновер

    Туристические маршруты по Германии

    По Германии - на автомобиле

    Вдоль и поперек по территории Германии проложено более полутора сотен разных туристических и тематических маршрутов, по которым можно путешествовать на автомобиле. Некоторым из них мы уже посвятили отдельные фотогалереи, а сейчас продолжим знакомство, представив сразу целый десяток. Посмотрите и напишите, о каком из них вы хотели бы узнать на нашем сайте более подробно?

  • Старая автомобильная аллея на острове Рюген
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    Дорога автомобильных аллей

    (Deutsche Alleenstraße) ••• Это даже не отдельный маршрут, а целая сеть дорог от Балтийского моря до Боденского озера протяженностью около 2900 километров. Проект начали разрабатывать в 1990-х годах, чтобы сохранить автомобильные аллеи на территории бывшей ГДР, где они оказались под угрозой из-за модернизации старых и строительства новых трасс после воссоединения страны.

  • Старый фахверковый склад в Висмаре
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    Немецкий фахверковый путь

    (Deutsche Fachwerkstraße) ••• Фахверк - типичная немецкая архитектура и способ строительства. Сейчас в Германии насчитывается более миллиона таких домов, многим - по несколько сотен лет. Общая протяженность всех частей этого туристического маршрута составляет около 3500 километров. Смотреть, не пересмотреть! На фотографии - старый склад в Висмаре.

  • Баден-Вюртемберг
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    Немецкая альпийская дорога

    (Deutsche Alpenstraße) ••• Большая часть этого 450-километрового автомобильного маршрута проходит среди восхитительных горных ландшафтов по территории Баварии. Начинается он около Боденского озера в Баден-Вюртемберге. Конечная точка находится в баварском районе Берхтесгаденер-Ланд. Маршрут бы проложен в 1930-х годах и считается одним из самых старых в Германии.

  • Козье стадо в Бранденбурге

    Туристические маршруты по Германии

    Молочно-сырные маршруты

    (Deutsche Milch- und Käsestraßen) ••• Следующий проект не является туристическим маршрутом в классическом смысле, а представляет собой своего рода сборник региональных путеводителей по небольшим молочным фермам и сыроварням, предлагающим посетителям продукцию в собственных лавках и киосках.

  • Лахер-Зе
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    Немецкий вулканический маршрут

    (Deutsche Vulkanstraße) ••• Этот 280 километровый туристический маршрут проложен от Рейна до гор вулканического происхождения в регионе Айфель. Большая его часть проходит по национальному геопарку Лахер-Зе. Так называется одно из здешних озер вулканического происхождения, образовавшееся около 13 тысяч лет назад во время извержения супервулкана Лах.

  • Мейсен, 1890 год
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    Фарфоровые дороги

    (Thüringer Porzellanstraße, Bayerische Porzellanstraße) ••• История немецкого фарфора берет начало в 1708 году в саксонском городе Мейсен, где разгадали секретный рецепт, до этого известный лишь китайцам. Вскоре такие производства возникли в других регионах. Сейчас в Германии существует два фарфоровых маршрута - по Тюрингии и Баварии. Эта фотография сделана в Мейсене 1890 году.

  • Родовой замок Гогенцоллернов в Баден-Вюртемберге
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    Дорога Гогенцоллернов

    (Hohenzollernstraße) ••• 250-километровый туристический маршрут Дорога Гогенцоллернов проложен в Баден-Вюртемберге между Швабским Альбом и Боденским озером. Главная достопримечательность на этом пути находится около города Хехинген - родовой замок этой династии, представители которой были прусскими королями и германскими императорами.

  • Цольферайн
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    Маршрут индустриальной культуры

    (Route der Industriekultur) ••• Рурская область в земле Северный Рейн - Вестфалия долгое время была главным центром немецкой угледобывающей и сталелитейной промышленности. Сегодня по этому региону проложен 400-километровый Маршрут индустриальной культуры. Особое место на нем занимает бывшая шахта Цольферайн - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Замок Пфальцграфенштайн
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    Маршрут рейнской романтики

    (Route der Rheinromantik) ••• Следующий маршрут проложен вдоль Рейна от Кельна до Майнца. Самая красивая часть - 67-километровый отрезок между Кобленцем и Бингеном, памятники которого в 2002 году были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фотографии - таможенный замок Пфальцграфенштайн.

  • Регенсбург
    Еще по теме

    Туристические маршруты по Германии

    Дорога императоров и королей

    (Straße der Kaiser und Könige) ••• Завершим наш обзор международным маршрутом, проходящим вдоль Дуная по Германии, Австрии и Венгрии - от Регенсбурга до Будапешта по местам, где располагались дворцы и резиденции правителей разных эпох. Путешествовать по нему можно также по воде, на поезде, велосипеде или даже пешком.

  • Мейсен

    Туристические маршруты по Германии

    Выбираем маршрут

    О каком из этих или других туристических маршрутов по Германии вы хотели бы узнать более подробно. Пишите нам по адресу: feedback.russian@dw.com.

    Автор: Максим Нелюбин


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  • Сан-Суси
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    Автор: Максим Нелюбин


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Немецкие дороги: правила, сервис, штрафы и другие особенности

Туристическое досье о немецких автобанах и других дорогах, автобусном транспорте, парковках, велосипедистах и пешеходах.  

Достопримечательности немецких земель

В Германии насчитывается 16 федеральных земель. Представляем их главные туристические достопримечательности.  

Рейтинг немецких достопримечательностей

В списке - немецкие замки, дворцы, памятники Всемирного наследия, природные парки и другие популярные места.  

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Самые посещаемые архитектурные памятники Германии  

Ссылки в интернете

Дорога автомобильных аллей

Немецкий фахверковый путь

Немецкая альпийская дорога

Молочно-сырные маршруты

Немецкий вулканический маршрут

Фарфоровые дороги

Дорога Гогенцоллернов

Маршрут индустриальной культуры

Маршрут рейнской романтики

Дорога императоров и королей

Германский винный путь

Дорога классиков в Тюрингии

Немецкая дорога сказок

Дорога замков

Романтическая дорога

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