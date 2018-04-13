Туристические маршруты для поездок по Германии на автомобиле

Самые посещаемые архитектурные памятники Германии

Фрауэнкирхе

Церковь Фрауэнкирхе возвели в Дрездене по воле курфюрста Саксонии Августа Сильного в 1726-1743 годах. Барочное здание было разрушено во время бомбардировки города в конце Второй мировой войны. В 2005 году состоялось освящение храма, восстановленного на пожертвования со всего мира и ставшего символом примирения народов. Сейчас в нем бывает около двух миллионов человек ежегодно.