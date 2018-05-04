 Турецкая оппозиция выдвинула Мухаррема Индже кандидатом в президенты | Новости из Германии о Европе | DW | 04.05.2018
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Европа

Турецкая оппозиция выдвинула Мухаррема Индже кандидатом в президенты

Соперником Эрдогана на выборах президента Турции стал Мухаррем Индже, представитель Народно-республиканской партии.

Мухаррем Индже

Мухаррем Индже

Крупнейшая оппозиционная партия Турции выдвинула депутата парламента Мухаррема Индже  кандидатом на выборах президента страны 24 июня. 54-летний политик единогласно номинирован в пятницу, 4 мая, на съезде Народно-республиканской партии (НРП) в Анкаре, сообщила телекомпания CNN Türk. Выступая перед собравшимися, Индже пообещал стать президентом всех турок, а не только сторонников НРП. Индже является депутатом парламента с 2002 года.

Контекст

В докладе, подготовленном в Брюсселе, указано, что Турция сделала несколько "широких шагов от ЕС". В документе отмечается существенное ухудшение ситуации в области верховенства закона и прав человека. (15.04.2018)

После операции в Африне Турция превратилась в одного из основных игроков в Сирии. Но чего добивается в долгосрочной перспективе президент Реджеп Тайип Эрдоган - и на что он готов ради своей цели? (23.03.2018)

Как заявил глава НРП Кемаль Киличдароглу, при Эрдогане в стране упразднено разделение властей, уничтожена свобода СМИ, демократия оказалась под угрозой. Турецкая оппозиция опасается установления в стране единоличной власти, если нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган выиграет выборы. В Турции 24 июня пройдут также парламентские выборы. После них завершится переход страны к президентской форме правления, президент станет главой государства и правительства.

Президент Эрдоган 18 апреля внезапно объявил о проведении досрочных парламентских и президентских выборов, обосновав свое решение ситуацией в соседних Сирии и Ираке. Ранее Эрдоган многократно утверждал, что голосование пройдет, как и запланировано, 3 ноября 2019 года.

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    Арас работает с понедельника по пятницу, так что учиться в государственной школе она не может. Вместо этого девочка ходит в выходные на занятия, которые проходят в одной из сирийских благотворительных организаций. В расписании уроков - математика, арабский и турецкий языки. Ее учительница - тоже беженка из Сирии.

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    Детские руки, взрослая прибыль: труд сирийских беженцев в Турции

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    Более 70 детей в возрасте от 4 до 18 лет ежедневно посещают маленькую сирийскую школу. Иногда учителя приходят домой к родителям и убеждают их отправлять детей на занятия хотя бы несколько дней в неделю - чтобы у них появились шансы на будущее и возможность ощутить себя теми, кем они в действительности являются: детьми.

    Автор: Марина Барановская, Юлия Хан


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Детский труд в Турции нелегален. Но это не мешает нанимать на работу детей, бежавших из Сирии. Нередко они трудятся по 12 часов в день, получая гроши. О школе приходится забыть. (04.12.2017)  

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