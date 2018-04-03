 Тулеев стал народным депутатом Кемеровской области | Новости из Германии о России | DW | 03.04.2018
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Россия

Тулеев стал народным депутатом Кемеровской области

Народным избранником Тулеев стал благодаря получению вакантного мандата совета народных депутатов Кемеровской области. На следующей неделе Тулеев займет пост спикера регионального парламента, сообщает "Коммерсант".

Аман Тулеев

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев стал народным депутатом, получив вакантный депутатский мандат совета народных депутатов Кемеровской области. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на секретаря избирательной комиссии Кемеровской области Михаила Пименова.

По словам Пименова, решение о передаче мандата Тулеева было принято 3 апреля на совещании в избиркоме. "Это произошло в установленном законом порядке. Аман Гумирович в 2013 году возглавлял зарегистрированный список от партии "Единая Россия". В этом списке он находился до сего дня", - пояснил Пименов, уточнив, что Аману Тулееву передан вакантный мандат депутата Ван Вай-Чена, который "сложил свои полномочия достаточно давно". "Иных кандидатур для замещения не было", - отметил собеседник "Коммерсанта".

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Как сообщает издание, в ближайшие дни Тулеев займет пост спикера регионального парламента. Уже на следующей неделе состоится очередная сессия областного совета, на которой Алексей Синицын сложит с себя полномочия спикера, а его место займет Тулеев. Выборы в совет народных депутатов Кемеровской области состоятся осенью 2018 года.

Аман Тулеев ушел в отставку с поста губернатора Кемеровской области 1 апреля. Это произошло после катастрофического пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Тулеев заявил в видеообращении, что "с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя". Аман Тулеев на место трагедии не приехал, а собравшихся на митинг в Кемерово жителей назвал "бузотерами".

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    Автор: Екатерина Венкина


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