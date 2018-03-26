Тулеев назвал митингующих "не родственниками, а оппозиционерами"

В центре Кемерово проходит стихийный митинг в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". По данным местных СМИ, в частности, "Тайга.инфо" и "Ваш город", в акции 27 марта участвуют до 4 тысяч человек. RTVI сообщает о 5 тысячах человек, "МБХ Медиа" пишет о нескольких тысячах. Ряд СМИ, в частности, "Интерфакс-Сибирь" и "Коммерсант-Сибирь", указывают гораздо меньшее количество участников - от 300 до 500.

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По данным "Интерфакса", днем к площади перед Кемеровской обладминистрацией подъехали шесть автобусов с сотрудниками ОМОНа и пять карет скорой помощи. В несколько рядов у входа в здание выстроилась Росгвардия, пишет далее агентство. "МБХ Медиа" сообщает о том, что силовики начали оттеснять собравшихся от здания обладминистрации.

Граждане рассказывают свои личные истории и сообщают, как их не пускали спасать собственных детей. Собравшиеся требуют, чтобы к ним вышел губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, а также прилетевший в Кемерово утром президент РФ Владимир Путин. Они также призывают рассказать правду о произошедшей 25 марта страшной трагедии, поскольку интернете курсирует информация о том, что погибших было в разы больше официальных цифр. Участники, в частности, скандируют: "Правду!", "Воры!", "Где Тулеев?", "В отставку!", "Сколько жертв?", "Всех под суд".

По данным издания "Тайга.инфо", Тулеев уехал утром в сторону Кемеровского района, где находится его дом. К людям вышел вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и мэр Кемерово Илья Середюк, предложившие активистам самим осмотреть морги. По информации портала "Ваш город", члены инициативной группы, вернувшись из морга, сообщили о том, что видели 64 трупа, две трети - дети. Между тем один из выступающих на митинге заявил, что на кладбище выкопано порядка 150 могил.

В штабе, созданном родственниками жертв пожара, вывешены списки погибших, в которых значатся фамилии 64 человека, 41 из них - несовершеннолетние, сообщает "Интерфакс".

На митинге считают погибших

По данным местных СМИ, на митинге раздают адрес электронной почты, на которую предлагается отправлять реальную информацию о погибших. Кроме того, активисты на митинге на месте собирают информацию о реальном числе погибших, опрашивая присутствующих там родственников, и уже насчитали 85 человек.

Накануне вечером в соцсетях распространилась информация о том, что митингующих собираются разгонять жесткими методами вплоть до расстрела. В частности, об этом сообщила координатор местного штаба Алексея Навального Ксения Пахомова.

Первоначально на площади были установлены ограждения, затем часть из них убрали. Участники митинга жалуются на помехи с мобильной связью и интернетом. По данным активистов, у жителей находящегося на площади дома отобрали все устройства, с помощью которых можно вести фото- и видеосъемку.

Путин о "демографии" и "разгильдяйстве"

Владимир Путин в Кемерово у стихийного мемориала после пожара в ТЦ

Утром 26 марта в Кемерово прибыл президент РФ Владимир Путин. Он возложил цветы к месту трагедии и выразил соболезнования близким погибших. Путин также заявил, что в числе причин случившегося - "преступная халатность" и "разгильдяйство", и все виновные будут наказаны. "Это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего?" - заявил президент на совещании с участием представителей экстренных служб и властей региона.

Присутствовавший на заседании Тулеев пообещал Путину лично встретиться с пострадавшими. Собравшиеся у здания администрации требовали появления президента на площади, однако на митинг он не приехал и через несколько часов улетел из Кемерово.

Тулеев попросил прощения лично у Путина

Между тем глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что сигнализация в "Зимней вишне" не работала еще с 19 марта. По его словам, персонал ТЦ знал об этом, но "никто этим не занимался". Одновременно глава СК РФ сообщил, что после возникновения возгорания персонал покинул здание, оставив людей запертыми в кинозалах. "Основной состав первонала сбежал, бросил на произвол детей и родителей. Те работники, которые должны отвечать за безопасность, за организацию эвакуации - они все первые разбежались" , - доложил он на совещании Путину.

В свою очередь Аман Тулеев во время заседания попросил прощения лично у Путина и заявил, что на митинге не присутствовали родственники погибших, а оппозиционеры, которые "пытаются решить свои проблемы" и назвал их действия "святотатством".

В соцсетях активно критикуется отсутствие официального решения об общероссийском трауре. Власти ряда регионов, в частности, Приморского края, Ингушетии, Бурятии и Рязанской области, а также мэры Екатеринбурга и Якутска Евгений Ройзман и Айсен Николаев в знак солидарности с Кемерово сообщили об объявлении траура. Между тем в Новосибирске и Нижнем Новгороде активисты призвали провести местные акции солидарности с жителями Кемерово.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" начался 25 марта - по версии следствия, около полудня, либо на детской площадке торгового центра, либо в одном из залов кинотеатра. Ночью пожар удалось локализовать, но после этого несколько раз тление переходило в активную фазу. В частности, около 12 часов мск 26 марта глава МЧС Пучков сообщил о возобновлении пожара.

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