 ТРЦ ″Зимняя вишня″ в Кемерово построили без разрешения | Новости из Германии о России | DW | 30.03.2018
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Россия

ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово построили без разрешения

Главу инспекции госстройнадзора Кемеровской области подозревают в превышении полномочий, а главу фирмы-владельца сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" - в нарушении требований пожарной безопасности.

Импровизированный мемориал около сгоревшего ТРЦ Зимняя вишня в Кемерово

Импровизированный мемориал около сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

Следственный комитет РФ в пятницу, 30 марта, сообщил о задержании главы инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзили Комковой, которую подозревают в превышении полномочий. По версии следствия, она "не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" без разрешения на строительство", сообщается на сайте СК России.

Контекст

Выстроенная Путиным система власти все чаще дает сбои. Созданная для решения великих задач, она оказывается неэффективной в чрезвычайных ситуациях, считает Александр Плющев. (28.03.2018)

Находящийся в Кемерово специальный корреспондент DW Михаил Комадовский рассказывает об атмосфере в городе после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", унесшего жизни 64 человек. (27.03.2018)

Задержана также глава предприятия, которому принадлежало здание торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово. Следствие установило, что гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова отвечала за соблюдение пожарной безопасности и неоднократно получала от подчиненных сообщения о недостатках соответствующей системы в здании ТРЦ.

"Не устранены недостатки противопожарной безопасности"

Богданова, "всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной безопасности", считают следователи. У задержанной прошел обыск, в скором времени ей предъявят обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

Следователи также проверяют действия Комковой на предмет коррупционной составляющей. Сегодня Комковой и Богдановой будет предъявлено обвинение, следствие выступит с ходатайством об их аресте.

Крупный пожар в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Заведено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В результате пожара, по официальным данным, погибли 64 человека. Некоторые жители города не верят, считая что людей погибло больше.

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  • Флаг Индии с соболезнованием

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  • На Пушкинской площади в Москве

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  • Отпевание в храме Святой Троицы в Кемерово

    Траур в Кемерово после трагедии

    В храмах отпевают погибших

    В кемеровских храмах прошли церемонии отпевания жертв пожара. Попрощаться с погибшими пришли их близкие, знакомые, соседи и просто горожане.

  • Похороны на Пятом кемеровском кладбище

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    27 марта в Кемерово прошли первые похороны. Всего в этот день на пяти городских кладбищах похоронили 22 человека. Многие семьи потеряли сразу по несколько родственников.

  • На кемеровском кладбище

    Траур в Кемерово после трагедии

    Опознание продолжается

    Спустя 4 дня после трагедии опознаны 27 погибших. При этом найдены живыми три человека из списка пропавших без вести, в котором теперь значатся 64 фамилии. Ровно столько же, по данным властей, погибли при пожаре. По неофициальным оценкам, жертв гораздо больше.

  • Внутри сгоревшего здания ТРЦ Зимняя вишня

    Траур в Кемерово после трагедии

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    Жители Кемеровской области обсуждают предложения о создании мемориала на месте сгоревшего ТРЦ. Предпочтение пока отдается посадке рощи.

    Автор: Евгений Жуков


Смотреть видео 03:13

Кемерово после пожара: конфликт местных жителей и власти

 

 

Контекст

Траур в Кемерово после трагедии

В Кемерово прошли первые похороны жертв пожара, унесшего десятки жизней. Сотни людей приходят к народному мемориалу возле сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня". Как город переживает трагедию - в фотогалерее DW. (29.03.2018)  

Ссылки в интернете

СКР: Возбуждено еще одно уголовное дело о пожаре в Кемерово

Аудио- и видеофайлы по теме

Кемерово после пожара: конфликт местных жителей и власти  

Россия скорбит по погибшим в Кемерово  

Трагедии в Кемерове можно было избежать? (26.03.2018)  

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