ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово построили без разрешения

Следственный комитет РФ в пятницу, 30 марта, сообщил о задержании главы инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзили Комковой, которую подозревают в превышении полномочий. По версии следствия, она "не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" без разрешения на строительство", сообщается на сайте СК России.

Задержана также глава предприятия, которому принадлежало здание торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово. Следствие установило, что гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова отвечала за соблюдение пожарной безопасности и неоднократно получала от подчиненных сообщения о недостатках соответствующей системы в здании ТРЦ.

"Не устранены недостатки противопожарной безопасности"

Богданова, "всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной безопасности", считают следователи. У задержанной прошел обыск, в скором времени ей предъявят обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

Следователи также проверяют действия Комковой на предмет коррупционной составляющей. Сегодня Комковой и Богдановой будет предъявлено обвинение, следствие выступит с ходатайством об их аресте.

Крупный пожар в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Заведено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В результате пожара, по официальным данным, погибли 64 человека. Некоторые жители города не верят, считая что людей погибло больше.

Смотрите также:

Траур в Кемерово после трагедии Сотни людей у народного мемориала В Кемерово возле сгоревшего 25 марта торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" возник народный мемориал. Ежедневно сюда приходят сотни людей, чтобы почтить память десятков погибших.

Траур в Кемерово после трагедии Цветы, игрушки, воздушные шары Люди приносят к импровизированному мемориалу цветы, детские игрушки, воздушные шарики, ведь большинство жертв трагедии - дети.

Траур в Кемерово после трагедии Скорбим с вами... Соболезнования выражают жители многих российских городов. Траурные мероприятия прошли по всей стране и за границей РФ.

Траур в Кемерово после трагедии Поддержка не только на словах Другие страны направляют в Кемерово не только слова участия (на фото соболезнования от индийского народа), но и обещают финансовую поддержку. Так, мэрия Риги решила выделить 50 тысяч евро в помощь семьям погибших в ужасном пожаре. Ранее о выделении материальной помощи заявляли кемеровские и федеральные власти, а также собственник сгоревшего здания.

Траур в Кемерово после трагедии Акции памяти по всей России 28 марта в России был объявлен общенациональный траур по погибшим в результате пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. В Москве и ряде других городов 27 марта прошли акции памяти.

Траур в Кемерово после трагедии Тысячи москвичей почтили память жертв В Москве прошли две акции - устроенная столичными властями на Манежной площади и несанкционированная на Пушкинской. Площадь возле памятника Пушкину была полностью заполнена людьми, которые на двадцать минут замерли в тишине. Они держали цветы, белые шары, игрушки и плакаты с призывами "Виновных - в отставку! ", "Кто ответит, господин президент? ", "Требуем правды", "Сколько жертв на самом деле?".

Траур в Кемерово после трагедии В храмах отпевают погибших В кемеровских храмах прошли церемонии отпевания жертв пожара. Попрощаться с погибшими пришли их близкие, знакомые, соседи и просто горожане.

Траур в Кемерово после трагедии Первые похороны 27 марта в Кемерово прошли первые похороны. Всего в этот день на пяти городских кладбищах похоронили 22 человека. Многие семьи потеряли сразу по несколько родственников.

Траур в Кемерово после трагедии Опознание продолжается Спустя 4 дня после трагедии опознаны 27 погибших. При этом найдены живыми три человека из списка пропавших без вести, в котором теперь значатся 64 фамилии. Ровно столько же, по данным властей, погибли при пожаре. По неофициальным оценкам, жертв гораздо больше.

Траур в Кемерово после трагедии Роща в память о жертвах пожара Жители Кемеровской области обсуждают предложения о создании мемориала на месте сгоревшего ТРЦ. Предпочтение пока отдается посадке рощи. Автор: Евгений Жуков

