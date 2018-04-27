 Три из четырех партий в парламенте Армении поддержат Пашиняна | Новости из Германии о Европе | DW | 28.04.2018
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Европа

Три из четырех партий в парламенте Армении поддержат Пашиняна

Ни одна партия Армении не выдвинула своего кандидата на пост премьера. При этом три партии из четырех объявили о поддержке оппозиционного кандидата Никола Пашиняна.

Никол Пашинян, 16 апреля 2018 года

Никол Пашинян, 16 апреля 2018 года

На предстоящих выборах премьер-министра Армении оппозиционного политика Никола Пашиняна, лидера партии "Гражданский договор", поддержат три из четырех парламентских фракции. В субботу, 28 апреля, о поддержке Пашиняна заявила фракция Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн". Ранее о том же заявили центристы из "Процветающей Армении" и фракции "Елк", в которую входят представители трех оппозиционных партий, включая" Гражданский договор".

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Республиканская партия Армении (РПА), на данный момент остающаяся правящей партией, заявила, что не будет выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра. Официального объявления о поддержке Пашиняна также не последовало. РПА контролирует большинство мест в однопалатном парламенте Армении. Вопрос о выборах нового премьер-министра Армении депутатя обсудят 1 мая.

Волна массовых протестов в Ереване и других армянских городах поднялась после того, как бывший президент страны Серж Саргсян был избран депутатами парламента премьер-министром. Протестные акции не прекращаются с 13 апреля. Должность главы правительства стала самым важным государственным постом в результате изменения формы правления с президентской на парламентскую. Под давлением протестующих 23 апреля Саргсян подал в отставку, однако акции протеста в стране продолжились.

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    "Тотальные акции неповиновения"

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  • Жесткие меры полиции

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

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    Полиция предпринимает довольно жесткие меры против участников массовых акций протеста. Так, на проспекте Баграмяна, где расположены парламент и президентская резиденция, силы правопорядка растянули колючую проволоку, сюда подтянуты дополнительные силы - бронемашины, водометы, другая спецтехника. Манифестанты держат в руках вувузелы, барабаны, флаги и транспаранты.

  • Каждый день - десятки задержаний )

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Каждый день - десятки задержаний

    В каждый день протеста стражи порядка задерживают десятки человек, многих из которых впоследствии отпускают. 22 апреля число задержанных превысило 200 человек. Полиция и спецназ также применили спецсредства для разгона демонстрантов.

  • Безрезультатные переговоры

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Безрезультатные переговоры

    22 апреля Саргсян и Пашинян сели за стол переговоров, которые в итоге провалились. "Речь идет не о диалоге, а о нашей повестке", - заявил оппозиционер, пояснив, что намерен обсудить условия отставки Саргсяна и "мирной передачи власти". Экс-президент ответил, что политическая сила, набравшая на выборах 7-8 процентов, не может говорить от имени народа, и покинул место проведения встречи.

  • Обезглавливание протестного движения

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    "Обезглавливание" протестного движения

    После безрезультатной встречи с премьером Саргсяном протесты возобновились. Полицийские в свою очередь продолжили увозить протестующих в отделения, при этом в числе задержанных на этот раз оказались лидер оппозиции Пашинян и еще два депутата от его партии "Елк" - Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян.

  • Жители и гости города относятся с пониманием

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Жители и гости города относятся с пониманием

    Акции протеста в Ереване стали причиной многих неудобств для жителей и гостей города. Перекрываются автомагистрали, с перебоями работает транспорт, многие люди не могут попасть на работу, страдает учебный процесс в школах и вузах. Поэтому есть много недовольных тем, что нарушен привычный образ их жизни. Но в целом ереванцы с пониманием относятся к тому, что происходит в центре столицы.

  • В Брюсселе обеспокоены ситацией в Армении

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    В Брюсселе обеспокоены ситуацией в Армении

    Европейский Союз следит за ситуацией в Армении, которая вместе с пятью другими странами входит в программу ЕС "Восточное партнерство". Брюссель выразил разочарование срывом переговоров Саргсяна и Пашиняна и призвал армянские власти уважать право демонстрантов на свободу мирных собраний.

  • Armenien Proteste (Reuters/V. Baghdasaryan)

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    К протестующим присоединились военные

    В понедельник, 23 апреля, на сторону участников протестов перешли военнослужащие одной из частей, дислоцированных в Ереване. Министерство обороны подтвердило эту информацию, предупредив о последствиях для нарушителей воинской дисциплины, самовольно покинувших часть.

  • Armenien - Proteste zur Wahl des Ministerpräsidenten (Reuters/H. Baghdasaryan/Photolure )

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Победа демонстрантов

    В результате многодневных протестов Серж Саргсян 23 апреля объявил об отставке. "Никол Пашинян (лидер оппозиции - Ред.) был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра", - заявил Саргсян.

    Автор: Ольга Мищенко


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Почему протесты в Армении вспыхнули с новой силой

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Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

Серж Саргсян, 17 апреля избранный на пост премьер-министра Армении, 23 апреля подал в отставку. Этому предшествовали многочисленные протесты в Ереване и других армянских городах. (22.04.2018)  

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