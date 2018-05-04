Три года после убийства: как затягивают дело Бузины

В понедельник, 7 мая, в Шевченковском суде Киева должно продолжиться подготовительное заседание по делу об убийстве журналиста и публициста Олеся Бузины, известного своими пророссийскими взглядами. Предварительное рассмотрение дела началось еще 9 февраля этого года, но суд постоянно объявлял перерывы, объясняя это процедурными моментами и занятостью судей в других процессах. Так, на последнем из заседаний во вторник, 24 апреля, суд лишь рассмотрел жалобы адвокатов подозреваемых на действия прокуроров, отклонил их ходатайства относительно отвода прокурора и ушел на очередной перерыв.

Убийство Бузины раскрыли быстро

Таким образом, судьи до сих пор не перешли к рассмотрению дела по существу, несмотря на тот факт, что 16 апреля с момента убийства Бузины исполнилось три года. А поначалу все выглядело так, что расследование преступления не займет много времени. Почти через два месяца после убийства министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дело раскрыто, а прокуратура и МВД страны отрапортовали о задержании подозреваемых. Ими оказались близкие к правой группировке "С-14" Денис Полищук и Андрей Медведько.

Следствие убеждало в наличии достаточного количества доказательств вины подозреваемых, в частности, результатов экспертизы ДНК и прямых свидетельств очевидцев. Но Полищук и Медведько настаивали на том, что они не только не виновны, но и вообще находились за пределами Киева в день убийства. Судебные заседания при их участии сопровождались акциями поддержки представителей правых организаций, и спустя некоторое время суд заменил предварительное заключение домашним арестом, а потом отказался и от этой меры пресечения.

За это время дело успели передать из Киева в одесскую прокуратуру и вернуть назад. В итоге досудебное расследование завершилось лишь в июне прошлого года, а в Шевченковский суд дело передали лишь в конце ноября.

Олесь Бузина

Недовольство адвокатов

Наиболее активно расследование критикуют адвокаты обеих сторон этого дела. Так, бывший заместитель генерального прокурора времен президентства Януковича Ренат Кузьмин, а ныне адвокат матери убитого журналиста Валентины Бузины настаивает на том, что в деле Бузины нет никакого продвижения. Об этом он написал в Facebook на третью годовщину гибели журналиста: "Суд, словно издеваясь, назначает по одному заседанию в квартал, а на заседаниях, которые уже состоялись, рассматривались лишь процедурные вопросы".

Не меньше претензий к скорости рассмотрения дела и у адвоката обвиняемых Андрея Федура. "Если рассмотрение этого дела и дальше будет идти такими темпами, аж два заседания за три месяца, то завершения следует ожидать где-то в 2033-ем году", - иронизирует адвокат. По его мнению, судьи просто не спешат рассматривать дело по существу, ожидая ликвидации Шевченковского районного суда в рамках судебной реформы, после чего рассмотрение дела фактически заново начнется уже в новом окружном суде.

Медленное следствие - медленный суд

На медленный прогресс в расследовании и судебном процессе жалуются и международные правозащитные организации. Так, в ежегодном докладе о состоянии прав человека в Украине и мире, который был презентован Amnesty International 22 февраля этого года, констатируется отсутствие результатов расследования убийства Бузины, которого правозащитники ставят в один ряд с другим убитым в Киеве журналистом Павлом Шереметом. Аналогичные претензии содержатся и в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека относительно ситуации с правами человека в Украине в промежуток времени с 16 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года.

В разговоре с DW исполнительный директор украинского Института массовой информации Оксана Романюк менее скептична. По ее словам, дело уже фактически расследовано, и в нем есть конкретные обвиняемые, поэтому говорить про полное отсутствие результатов не стоит. Но эксперт признает - следствие продолжалось неоправданно долго, учитывая тот факт, что подозреваемые были установлены еще в первые месяцы после совершения преступления. "Дело передали в суд лишь в ноябре прошлого года, и до сих пор остается открытым вопрос, почему это длилось так долго", - говорит Романюк.

Дополнительное расследование

Адвокат Кузьмин уверяет, что такое торможение дела связано с "нежеланием наказать виновных" со стороны украинской власти. По его словам, существует еще одно дело по факту убийства Бузины - относительно организаторов и заказчиков преступления, которое находится в производстве прокуратуры. И это дело, пишет Кузьмин, "вообще не расследуется", ведь убийство журналиста, по его словам, было совершено в интересах действующей власти.

В ответ на запрос DW в прокуратуре Киева отметили, что 24 июня 2017 года из основного дела в другое уголовное производство действительно были выделены материалы относительно неустановленных лиц, которые могут быть причастными к приобретению оружия, использованного во время убийства, а также к подготовке преступления. В сообщении, предоставленном представителем пресс-службы прокуратуры, отмечается, что убийство было совершено группой лиц по предварительному сговору, а Медведько и Полищук были непосредственными исполнителями преступления.

Однако в прокуратуре не прокомментировали, идет ли речь о возможных заказчиках убийства. В упомянутом выше докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека также не спешат называть фигурантов этого расследования заказчиками, отмечая, что речь идет об "установлении дополнительных подозреваемых". По мнению юристов Института массовой информации, говорить про заказной характер убийства также слишком рано, уверяет Романюк. "С большой вероятностью можно предположить, что убийство произошло из идеологических соображений самих подозреваемых, но окончательную точку в этом деле должен поставить суд", - говорит эксперт.

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