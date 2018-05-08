Трептов-парк - мемориал советским солдатам в Берлине

Берлин по праву считается одной из самых зеленых европейских столиц. Обширные парки для отдыха горожан здесь начали разбивать еще в позапрошлом веке, по всем правилам садово-паркового искусства и в соответствии с генеральным планом развития города. Пожалуй, самый известный из них - это Тиргартен (Tiergarten), примыкающий к правительственному кварталу с Рейхстагом в центральном округе Берлин-Митте (Berlin-Mitte). Туристам мимо Тиргартена ни пройти, ни проехать…

Примерно в одно время с ним (1876-1888) заложили другой крупный парк - в районе Трептов. Сейчас его название и в Германии, и в республиках бывшего СССР, да и в других странах мира прочно связывается с расположенным здесь мемориальным комплексом. Он посвящен красноармейцам, павшим в боях за Берлин в конце Второй мировой войны. Только в этом парке их похоронено около семи тысяч - из более чем 20 тысяч советских солдат, погибших во время освобождения города в самом конце войны.

Мемориал в Трептов-парке Солдатское военное кладбище в Берлине Мемориал в Трептов-парке был воздвигнут в 1947-1949 годах. Главный памятник установлен на холме с мавзолеем.

Мемориал в Трептов-парке Солдатское военное кладбище в Берлине Воин-освободитель со спасенной девочкой на руках - центральный памятник мемориала в Трептов-парке.

Мемориал в Трептов-парке Солдатское военное кладбище в Берлине Монументальная мозаика в мавзолее.

Мемориал в Трептов-парке Солдатское военное кладбище в Берлине Барельеф с изображением Ордена Отечественной войны у входа в мемориал в Трептов-парке.

Мемориал в Трептов-парке Солдатское военное кладбище в Берлине Мемориальное поле с братскими могилами, чашами для вечного огня и двумя красными знаменами из гранита.

Мемориал в Трептов-парке Солдатское военное кладбище в Берлине Барельеф с идущими в атаку солдатами на одном из саркофагов.

Мемориал в Трептов-парке Солдатское военное кладбище в Берлине "Всё для фронта! Всё для победы!" - барельеф, посвященный поддержке армии в тылу.

Мемориал в Трептов-парке Солдатское военное кладбище в Берлине Цитата Сталина.

Мемориал в Трептов-парке Солдатское военное кладбище в Берлине Скульптура скорбящей женщины.

Мемориал в Трептов-парке Солдатское военное кладбище в Берлине Коленопреклоненный солдат около гранитного красного знамени. Автор: Максим Нелюбин



Из центра Берлина до парка удобно добираться по железной дороге с одной пересадкой - сначала на электричках S7 или S9 до Ostkreuz, а затем - по кольцевой линии Ringbahn S41/42. Здесь же проходят линии S8 и S9. Остановка так и называется - Treptower Park. Время в пути - около 20 минут. Затем остается немного пройти пешком, следуя по указателям на тенистой Пушкинской аллее (Puschkinallee).

Воинский мемориал в Трептов-парке - самый большой из подобных памятников за пределами бывшего Советского Союза и самый известный в мире наряду с Мамаевым курганом в России. Молодой солдат со спасенной немецкой девочкой на руках и мечом, разрубающим поверженную свастику, возвышается над кронами старых деревьев на могильном холме.

Перед бронзовым солдатом - мемориальное поле с другими братскими могилами, саркофагами, чашами для вечного огня, двумя красными знаменами из гранита, скульптурами коленопреклоненных солдат - совсем молодого и постарше. У гранитных знамен - надписи на двух языках: "Вечная слава воинам Советской Армии, отдавшим свою жизнь в борьбе за освобождение человечества". Сами саркофаги - пустые, солдаты похоронены в земле по краям почетной аллеи.

У входа, украшенного гранитными порталами, посетителей встречает Родина-мать, скорбящая о своих сыновьях. Она и солдат-освободитель - два символических полюса, определяющих драматургию всего мемориала, который обрамлен плакучими березами, специально посаженными здесь в напоминание о российской природе. И не только о природе.

В путеводителях и других описаниях Трептов-парка непременно упоминают всякого рода детальные параметры - высоту и вес бронзовой статуи, количество сегментов, из которых она состоит, число саркофагов с барельефами, площадь парка... Но когда находишься на месте, вся эта статистическая бухгалтерия никакого значения не имеет.

Пересказываются и версии о том, кто именно был воином, который в апреле 1945 года, рискуя жизнью, спас немецкую девочку. Однако автор памятника - скульптор и фронтовик Евгений Вучетич - подчеркивал, что его солдат-освободитель имеет символическое значение, и не рассказывает о конкретном эпизоде. Он особо подчеркнул это в интервью газете Berliner Zeitung в 1966 году.

Подвиг Николая Масалова

Наиболее распространенной является версия о том, что историческим прототипом для памятника был солдат Николай Масалов (1921-2001). Трехлетняя девочка плакала около своей убитой матери в берлинских развалинах. Ее голос красноармейцы услышали во время короткого затишья между атаками на рейхсканцелярию Гитлера. Масалов вызвался вытащить ее из зоны обстрела, попросив прикрыть его огнем. Девочку он спас, но был ранен.

В 2003 году на Потсдамском мосту (Potsdamer Brücke) в Берлине установили табличку в память о совершенном в этом месте подвиге.

Sowjetisches Ehrenmal im Treptower Park

Puschkinallee,

12435 Berlin

История основана в первую очередь на воспоминаниях маршала Василия Чуйкова. Сам факт подвига Масалова подтвержден, но во времена ГДР были собраны свидетельства очевидцев и о других похожих случаях по всему Берлину. Их набралось несколько десятков. Перед штурмом в городе оставалось множество жителей. Национал-социалисты не давали гражданскому населению его покидать, намереваясь защищать столицу "третьего рейха" до последнего.

Портретное сходство и исторические цитаты

Точно известны имена солдат, после войны позировавших Вучетичу: Иван Одарченко и Виктор Гуназ. Одарченко проходил службу в берлинской комендатуре. Скульптор заметил его во время спортивных соревнований. После открытия мемориала Одарченко случалось нести дежурство около памятника, и многие посетители, ни о чем не подозревавшие, удивлялись очевидному портретному сходству. Кстати, в начале работы над скульптурой он держал на руках немецкую девочку, но затем ее сменила маленькая дочка коменданта Берлина - генерал-майора Александра Котикова.

Меч, разрубающий свастику, является копией меча, которым владел первый псковский князь Всеволод-Гавриил - внук Владимира Мономаха. Вучетичу предлагали заменить меч более современным оружием - автоматом, но он настоял на своей первоначальной версии. Также рассказывают, что некоторые военачальники предлагали поставить в центре мемориального комплекса не солдата, а гигантскую фигуру Сталина. От этой идеи отказались, так как она, по всей видимости, не нашла поддержки у самого Сталина.

О "Верховном главнокомандующем" напоминают его многочисленные цитаты, высеченные на символических саркофагах на русском и немецком языках. После объединения Германии некоторые немецкие политики требовали их удалить, ссылаясь на преступления, совершенные во времена сталинской диктатуры, но весь комплекс, согласно межгосударственным соглашениям, находится под охраной государства. Никакие изменения без согласия России здесь недопустимы.

Чтение цитат Сталина в наши дни вызывает неоднозначные ощущения и эмоции, заставляет вспомнить и задуматься о судьбах миллионов людей и в Германии, и в бывшем Советском Союзе, погибших в сталинские времена. Но в данном случае цитаты не следует вырывать из общего контекста, они - документ истории, необходимый для ее осмысления.

Из гранита рейхсканцелярии

Мемориал в Трептов-парке воздвигнут сразу после окончания Второй мировой войны, в 1947-1949 годах. Сюда перенесли останки воинов, временно захороненных на разных городских кладбищах. Место было выбрано советским командованием и закреплено в приказе номер 134. Для строительства использовали гранит из рейхсканцелярии Гитлера.

В художественном конкурсе, который был организован советским военным командованием в Берлине, участвовали несколько десятков проектов. Победители совместные эскизы архитектора Якова Белопольского и скульптора Евгения Вучетича.

К изготовлению скульптурных элементов по эскизам Вучетича привлекли 60 немецких скульпторов и 200 каменотесов, а всего в возведении мемориала участвовали 1200 рабочих. Все они получали дополнительное довольствие и продукты. В немецких мастерских также были изготовлены чаши для вечного огня и мозаика в мавзолее под скульптурой воина-освободителя. Основную статую отлили в Ленинграде и доставили в Берлин по воде.

Помимо мемориала в Трептов-парке, памятники советским солдатам сразу после войны установили еще в двух местах. В парке Тиргартен (Tiergarten), расположенном в центральной части Берлина, похоронено около 2000 павших воинов. В парке Шёнхольцер Хайде (Schönholzer Heide) в берлинском округе Панков - более 13 тысяч.

Во времена ГДР мемориальный комплекс в Трептов-парке служил местом проведения разного рода официальных мероприятий, имел статус одного из важнейших государственных памятников. 31 августа 1994 года в торжественной поверке, посвященной памяти павших и выводу российских войск из объединенной Германии, участвовали тысяча российских и шестьсот немецких солдат, а принимали парад федеральный канцлер Гельмут Коль (Helmut Kohl) и президент России Борис Ельцин.

Статус памятника и всех советских военных кладбищ закреплен в отдельной главе договора, заключенного между ФРГ, ГДР и державами-победительницами во Второй мировой войне. Согласно этому документу, мемориалу гарантирован вечный статус, а немецкие власти обязаны финансировать его содержание, обеспечивать целость и сохранность. Что и делается самым лучшим образом.

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Могилы советских военнопленных и подневольных рабочих

17 кадров весны Между Дюссельдорфом и Бонном DW неоднократно писала о новой базе данных, в которой собраны сведения о местах захоронений и мемориалах советских граждан на территории Германии. Корреспондент DW посетил некоторые из них - между Дюссельдорфом и Бонном, взяв в дорогу фотоаппарат и дюжину алых роз.

17 кадров весны Дюссельдорф-Люденберг День начался под Дюссельдорфом, где на братском кладбище покоятся останки полутора тысяч человек, скончавшихся здесь в лазарете. Его открыли в 1940 году для военнопленных из разных стран. Первыми были французы, а затем сюда стали поступать советские солдаты - с принудительных работ в окрестных трудовых лагерях. Адрес: Luckemeyerstraße, Düsseldorf.

17 кадров весны Леверкузен-Шлебуш Далее путь лежал в расположенный примерно в тридцати километрах Леверкузен. Здесь, на одном из городских кладбищ, находятся могилы четырех жертв национал-социализма из Советского Союза.

17 кадров весны Леверкузен-Шлебуш Адрес: Mülheimer Straße 52, Leverkusen.

17 кадров весны Кельн-Мюльхайм Могилы советских военнопленных есть на городском кладбище в кельнском районе Мюльхайм. Здесь они покоятся среди немецких жертв национал-социализма. Адрес: Frankfurter Straße 302, Köln.

17 кадров весны Рёсрат Следующее кладбище - братское. Оно находится в Ванской пустоши (Wahner Heide) около аэропорта Кельна/Бонна на территории города Рёсрат.

17 кадров весны Рёсрат Большинство из 112 могил в Ванской пустоши - безымянные захоронения советских солдат. Есть также несколько могил польских граждан и жертв национал-социализма из других стран. Все они скончались в трудовом лагере.

17 кадров весны Рёсрат Как сказано на этой памятной плите, погибли они от голода, болезней и насилия… Это кладбище находится в лесу, поэтому найти его не так просто. В навигационной системе следует задать Pestalozziweg, Rösrath. Перед детским центром Diakonie Michaelshoven у дороги будет указатель: Ehrenanlage Kalmusweiher. Далее - по лесной дорожке пешком метров триста, на развилках сворачивая налево.

17 кадров весны Ломар-Нойхонрат Следующим памятным местом на нашем пути в этот день оказалось католическое кладбище, расположенное около небольшой приходской церкви в одном из районов города Ломар. Здесь находятся могилы трех советских жертв национал-социализма, а также могила времен Первой мировой войны. Адрес: Am Pfarrhof, Lohmar.

17 кадров весны Зигбург Из Ломара путь лежал на Северное кладбище (Nordfriedhof) города Зигбург. Согласно информации в базе данных о местах захоронений и мемориалах советских граждан на территории Германии, здесь похоронено 70 советских военнопленных и 40 подневольных рабочих из СССР.

17 кадров весны Зигбург На этом большом городском кладбище найти мемориальное захоронение советских жертв Второй мировой войны оказалось непросто. Пришлось несколько раз спрашивать, но в результате верный путь был подсказан.

17 кадров весны Зигбург От главного входа метров через пятьдесят нужно свернуть налево и пройти еще метров триста - на шум автобана.

17 кадров весны Зигбург Надписи на плитах сделаны здесь на русском языке, а на главном памятнике - также на немецком и английском. Большинство могил - с именами и фамилиями, но есть неизвестные захоронения. На одном из надгробий стоит только "Таня".

Адрес: Alte Lohmarer Straße, Siegburg.

17 кадров весны Зигбург В этой части кладбища в Зигбурге сейчас, в начале мая, цветет удивительной красоты рододендрон. Отсюда мы отправимся в сторону Бонна, к конечной цели сегодняшнего маршрута - в один из районов города Кёнигсвинтер.

17 кадров весны Кёнигсвинтер-Иттенбах Cолдатское кладбище в районе Иттенбах - одно из восьми таких кладбищ на территории Кёнигсвинтера. Soldatenfriedhof Ittenbach - самое большое из них. Здесь находятся могилы 1871 жертвы Второй мировой войны.

17 кадров весны Кёнигсвинтер-Иттенбах На этом кладбище похоронено 1626 солдат из Германии, 224 - из СССР, 12 - из Польши, двое военных - из Франции и один солдат - из Италии.

17 кадров весны P.S. Адрес базы данных захоронений в интернете: www.sowjetische-memoriale.de Автор: Максим Нелюбин



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