″Траурный марш″: протест в день выборов у посольства РФ в Берлине | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 18.03.2018

Первое, что бросается в глаза в Берлине любому приезжему из России - это работа полиции на акциях протеста. Так и сегодня. "Полиция здесь не бьет, полиция охраняет!" - словно не веря своим глазам, комментирует происходящее один из участников символической "траурной процессии", - акции, организованной в день президентских выборов в РФ гражданскими активистами из России. Три десятка человек, несмотря на холод и пронизывающий ветер, бодрым шагом маршируют мимо главных достопримечательностей столицы Германии - от Александрплац, мимо Берлинского собора, Университета имени Гумбольдта, Оперного театра, мимо бесконечных строек и переполненных туристами со всего света кафе, по бульвару Унтер-ден-Линден. Их цель - посольство России.
Участники акции тащат с собой маленький самодельный гробик, накрытый российским флагом. Порывы ветра вырывают из рук плакаты с надписями на английском: "Покойся с миром, российская демократия" и "Умирает, не пожив".
"Смерть демократии"
"Эти выборы означают смерть демократии в России на следующие шесть лет", - объясняет суть замысла Валерия Добральская, эмигрировавшая из Калининграда в Германию полгода назад.
Валерия Добральская
Но так ли оригинальна идея смерти российской демократии в марте 2018-го? Не умерла ли она раньше? "Где и когда ее уже только не хоронили, - вздыхает Валерия. - Нам бы не хотелось, чтобы она умерла вообще. Мы надеялись, что она выживет. Но теперь вся надежда потеряна".
В самодельном гробике спрятан динамик, из него играет траурная музыка. Пестрая толпа туристов на Унтер-ден-Линден, завидев двухметровых полицейских, сопровождающих российских активистов, расступается. Некоторые достают айфоны, чтобы сделать селфи. В Берлине сегодня - первый по-настоящему солнечный, но по-прежнему очень холодный день, тротуары переполнены, траурный марш совершенно не вписывается в воскресное настроение.
"Так называемые выборы"
На Унтер-ден-Линден с самодельным плакатом стоит Галина Белова. Она специально приехала сегодня в немецкую столицу из Геттингена, чтобы принять участие в акции протеста. "Я против этих так называемых "выборов", - говорит она. - Потому что Путин вообще-то не мог бы дальше оставаться президентом, но он будет им, к сожалению". Почему в акции протеста участвует так мало людей? "Для меня это шок, который я не могу объяснить", - говорит она.
"Золотистый ретривер был бы лучшим кандидатом", - гласит плакат
Зато через проезжую часть на тротуаре - длиннющая очередь тех, кто пришел отдать свой голос на выборах. Тех самых выборах, которые российские оппозиционеры призывают называть выборами исключительно в кавычках. С утра людей было еще больше - очередь огибала квартал. "Траурная процессия" не остается незамеченной, несколько человек из очереди переходят дорогу и во весь голос кричат на оппозиционеров. "Сними русский флаг, надень американский!" - орет дама в норковой шубе. При виде двухметровых полицейских, впрочем, страсти мгновенно затихают.
"Стыдно за страну"
У микрофона сменяются ораторы. Виктория Кравцова, переехавшая в октябре прошлого года в Германию из Санкт-Петербурга, чтобы учиться в магистратуре, ходила на митинги и в России. "Я хочу, чтобы моя страна выглядела по-другому, - говорит она. - Мне неприятно жить в стране, за которую мне стыдно, потому что она ведет войны в Сирии и Украине. Суть не в Путине, а в общем режиме. Я считаю, что его нужно разрушать. И разрушать такими маленькими действиями как эта акция".
Рядом на ветру мерзнет Алексей, отказывающийся называть свою фамилию. Он прошел всю дорогу с плакатом от Александрплац, но на митинге выступать не будет. Его привел сюда страх ядерной войны, говорит он, потому что, судя по последнему посланию президента Федеральному собранию, тот готов идти до последнего.
В кафе через дорогу проголосовавшие на выборах граждане России вполголоса заказывают какао и пирожные, обсуждая бытовые проблемы. Ни о политике в общем, ни о Путине в частности никто не говорит. На ближайшие шесть лет эта тема, похоже, закрыта.
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Автор: Сергей Елкин