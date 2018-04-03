 Трамп усмотрел возможность ″хороших отношений″ с Путиным | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.04.2018
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Мир

Трамп усмотрел возможность "хороших отношений" с Путиным

Хозяин Белого дома раскритиковал Берлин за зеленый свет "Северному потоку-2".

Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото из архива, ноябрь 2017 года)

Президент США Дональд Трамп усмотрел возможность "очень хороших отношений" с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на дипломатический кризис, спровоцированный отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. По версии Трампа, существует "реальный шанс" на реализацию подобного сценария. Такое мнение хозяин Белого дома высказал во вторник, 3 апреля, в ходе встречи в Вашингтоне с лидерами Латвии, Литвы и Эстонии ­- Раймондсом Вейонисом, Далей Грибаускайте и Керсти Кальюлайд. 

Во время пресс-конференции по итогам переговоров глава американского государства заверил журналистов, что никто никогда не был "жестче" в отношениях с Москвой, чем он. Вслед за этим он, однако, добавил, что если бы ему удалось достичь взаимопонимания с Путиным, это была бы "прекрасная вещь". Тем не менее, "существует возможность, что этого не произойдет", тут же оговорился президент.

С критикой в адрес Берлина

На встрече Трамп подверг критике Германию за то, что та "вкачивает миллиарды в Россию", поддерживая строительство  "Северного потока-2".

Контекст

Президент США Дональд Трамп по телефону обсудил с Владимиром Путиным их предстоящую встречу, которая может пройти в Вашингтоне. Вот как увидел этот разговор карикатурист Сергей Елкин. (03.04.2018)

Кремль продолжит бой без правил с Западом. И дипломатический бойкот его не остановит, пишет в своем комментарии специально для DW российский журналист Константин Эггерт. (27.03.2018)

В конце марта германское Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии выдало разрешение компании Nord Stream 2 на прокладку участка "Северного потока-2" в немецкой экономической зоне. Это было последнее условие для реализации проекта на немецкой территории.

В других  странах, через воды которых пройдет газопровод - России, Финляндии, Швеции и Дании - этот процесс также проходит в соответствии с графиком. Руководители проекта надеются, что следующие необходимые разрешения будут получены в ближайшие месяцы, что позволит начать строительство, как запланировано, в 2018 году.

Nord Stream 2, учредителем и единственным акционером которой является "Газпром", намерена завершить строительство к концу 2019 года. Протяженность трубопровода с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год должна составить 1220 километров, он будет соединять российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд. Против проекта активно выступают страны Балтии, Польша и Украина, серьезные вопросы остаются и у Еврокомиссии.

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  • Твит Трампа от 11 января 2017

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  • Майкл Флинн

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Экс-советник Трампа - на зарплате в Москве?

    Майкл Флинн занимал должность советника президента США менее месяца. 14 февраля он ушел в отставку после появления информации о том, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал по телефону санкции Вашингтона против РФ с российским послом в США Сергеем Кисляком и скрыл это от вице-президента Майка Пенса. Позже выяснилось, что 2015 году Флинн получал деньги за услуги российским компаниям.

  • Джеймс Коми

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    Уволен за рвение в расследовании связей с РФ?

    Деятельность Флинна стала поводом для нескольких расследований, одно из которых возглавлял экс-глава ФБР Джеймс Коми. В начале мая он был уволен Трампом. Официально - за "некомпетентность". На деле, как уверены СМИ, - за нежелание прекратить расследование дела Флинна и вмешательства РФ в избирательную кампанию в США, которое, "вне всяких сомнений", имело место, заявил Коми на слушаниях в Сенате.

  • Джаред Кушнер

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Зять Трампа тоже замешан?

    Расследования "российского досье" уже не ограничиваются Флинном. Министр внутренней безопасности США Джон Келли указал в начале июня, что зять Дональда Трампа и старший советник президента США Джаред Кушнер являются фигурантом расследования министерства юстиции по делу о вмешательстве России в выборы главы американского государства в 2016 году.

  • Встреча президента США Дональда Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом РФ в США Сергеем Кисляком в Белом доме

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Трамп раскрыл секретную информацию?

    Сам президент США, впрочем, тоже не остается в стороне. Поводом для нового скандала послужила его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом РФ в США Сергеем Кисляком в Белом доме 10 мая. В ходе встречи Трамп, как утверждали СМИ, раскрыл россиянам совершенно секретные данные, полученные американцами от израильской разведки, таким образом подвергнув опасности агентурную сеть израильтян.

  • Граффити Трампа с Путиным

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Кремль все отрицает

    Президент Владимир Путин назвал обвинения в адрес Трампа в разглашении секретной информации "политической шизофренией" и заявил, что Москва готова предоставить Сенату и Конгрессу США запись беседы президента США и главы МИД РФ, состоявшейся 10 мая в Белом доме. Что касается всех прочих обвинений, то Кремль отрицает свое вмешательство в кампанию по выборам президента США в 2016 году.

  • USA Donald Trump Jr. (picture-alliance/AP Photo/C. Kaster)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Семейное дело

    В скандал оказывается вовлечен и сын Дональда Трампа - Трамп-младший. Всплывает информация, что в ходе избирательной кампании 2016 года он встречался с российским юристом Натальей Весельницкой. Она якобы пообещала ему предоставить компромат на Хиллари Клинтон. Однако сам Трамп-младший отрицает, что об этом шла речь на встрече с Весельницкой.

  • Symbolbild Social Media & Geld (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Боты на службе

    Американская соцсеть Facebook обнаружила тысячи политических рекламных объявлений, которые были опубликованы в Сети с июля 2015 года по май 2017 года. Оплачены они были с 470 фейковых страниц и учетных записей, связанных друг с другом и предположительно управлявшихся из России.

  • Google Logo (Picture alliance/dpa/O.Spata)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Интернет как поле боя

    Собственные расследования провели и другие компьютерные гиганты. Google выяснил, что российские агенты потратили десятки тысяч долларов на приобретение рекламных площадей с целью распространения дезинформации. Twitter заблокировал сотни аккаунтов. Microsoft инициировала проверку покупки рекламы, связанной с американскими выборами, в поисковике Bing.

  • USA - Ermittlungen zur Russland-Affäre - Paul Manafort (picture alliance/abaca/O. Douliery)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Первый обвиняемый

    В рамках расследования вмешательства России в выборы в США, предъявлено первое обвинение. Бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт обвиняется в заговоре против интересов Соединенных Штатов. В том числе упоминается факт получения многомиллионных сумм за работу на бывшего президента Украины Виктора Януковича.

  • Deutschland Trump trifft Putin (picture alliance/dpa/AP/E. Vucci)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Ложь выходит наружу

    Одновременно стало известно о том, что бывший советник Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос, работавший в его избирательном штабе, признался в даче ложных показаний ФБР. Он скрыл факт встречи с иностранцами, имеющими отношение к российским властям. В показаниях фигурирует и встреча с якобы племянницей Владимира Путина.

    Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев


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Визит Путина в США при непредсказуемой политике Трампа

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Российские следы вокруг Дональда Трампа

В США не утихают скандалы вокруг возможных связей окружения Дональда Трампа с Россией. В СМИ звучат все новые обвинения, которые президент отвергает. DW собрала самые громкие из них. (13.06.2017)  

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Визит Путина в США при непредсказуемой политике Трампа  

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