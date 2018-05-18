 Трамп ужесточил санкции против Венесуэлы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Трамп ужесточил санкции против Венесуэлы

Окружение президента Мадуро собирается распродавать государственные активы, считают в США. Вашингтон запрещает американским гражданам участвовать в этих операциях.

Выборы в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник, 21 мая, указ об ужесточении санкций в отношении Венесуэлы. После президентских выборов, прошедших, по мнению США, с масштабными нарушениями, Вашингтон предпринял попытку отрезать окружение президента Николаса Мадуро от финансирования.

По мнению американских властей, окружение Мадуро намерено для обеспечения себя финансовыми средствами устроить продажи собственности. Американским компаниям и гражданам запрещено участвовать в покупке любых венесуэльских активов. "Этот регион никогда за всю свою историю не переживал подобной клептократии", - заявил представитель американских властей.

Контекст

В победе президента Мадуро не сомневался почти никто. Выборы в Венесуэле лишь усиливают отчаяние и бессилие. Те, кто сможет, уедут. Остальным придется смириться, считает Офелия Хармс Аррути. (21.05.2018)

Лидер "Прогрессивного авангарда" Энри Фалькон заявил, что действующий президент Венесуэлы купил голоса избирателей, и потребовал провести новые выборы. (21.05.2018)

Между тем правительства большинства стран Южной Америки, а также Мексики и Канады отозвали своих послов из Венесуэлы для консультаций. По их мнению, президентские выборы не были ни честными, ни демократическими, ни прозрачными.

Единственный оппозиционный кандидат на президентских выборах Энри Фалькон отказался признатьрезультаты голосования. "С нашей точки зрения, это были не выборы", - заявил Фалькон вечером в воскресенье, 20 мая. Глава партии "Прогрессивный авангард" указал на многочисленные нарушения в избирательном процессе и заявил, что победивший на выборах действующий президент Николас Мадуро купил голоса избирателей.

Оппозиция Венесуэлы требует проведения новых выборов

По словам Фалькона, у его сторонников имеются более 142 тысяч жалоб на нарушения при проведении голосования. Кроме того, власти страны осуществляют давление на свидетелей этих нарушений. "Венесуэла переживает наиболее острый кризис в своей истории", - заявил оппозиционер на своей странице в микроблоге Twitter и потребовал провести в октябре новые выборы. Только таким образом можно дать ответ избирателям, подчеркнул он.

Президента Венесуэлы избирают на 6 лет. Мадуро занимает пост главы государства с апреля 2013 года. В Венесуэле многие годы продолжается борьба за власть между Николасом Мадуро и оппозицией, обвиняющей президента в установлении диктатуры, развале экономики страны и коррупции. Экономический кризис в Венесуэле резко обострился из-за падения мировых цен на нефть. По оценкам Международного валютного фонда, в 2017 году объем ВВП Венесуэлы сократился на 12 процентов, инфляция превысила 2600 процентов.

Смотрите также: 

  • Столкновения демонстрантов с полицией в Каракасе 20 апреля 2017 г.

    Венесуэла на грани гражданской войны

    "Долой диктатуру!"

    "Каприлеса - в президенты!" - требуют демонстранты в городах Венесуэлы. Толчком к началу протестов послужило решение финансового ведомства страны запретить лидеру оппозиции Энрике Каприлесу заниматься политической деятельностью в течение ближайших 15 лет. Многие уверены, что власти хотят от него избавиться, ведь у оппозиционера есть серьезные шансы на победу на президентских выборах в 2018 году.

  • Участник демонстрации в клубах слезоточивого газа

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Плохая видимость

    Слезоточивый газ на улицах Каракаса уже стал обычным явлением: применяя его, силовики пытаются бороться с протестующими. Только в апреле в ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли девять человек - в том числе 13-летний подросток и 17-летний студент. 19 апреля на акцию протеста, которую организаторы назвали "Мать всех маршей", вышли сотни тысяч жителей страны.

  • Двое демонстрантов укрываются в канализации

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Убежище в канализации

    Эти двое демонстрантов укрылись от полицейских в канализации. То, что ситуация в стране в ближайшие дни или недели нормализуется, крайне маловероятно. На днях президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен увеличить численность народных дружин со 100 до 500 тысяч человек, причем каждый новый дружинник получит оружие.

  • Каприлес пытается отдышаться после того, как полиция применила по отношению к демонстрантам слезоточивый газ.

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Оружие для 500 тысяч человек

    "Венесуэла нуждается не в оружии, а в продуктах и медикаментах", - заявил лидер оппозиции Энрике Каприлес в ответ на обещание президента Мадуро вооружить 500 тысяч человек. На фото: Каприлес пытается отдышаться после того, как полиция применила по отношению к демонстрантам слезоточивый газ.

  • Булочная в Каракасе, разгромленная в ходе акции протеста 19 апреля 2017 г.

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Пустые полки в магазинах

    В Венесуэле уже несколько лет подряд наблюдается дефицит продуктов питания, а также нехватка лекарств и многих других товаров. Эту булочную 19 апреля разгромили протестующие. Между тем жители страны уже давно привыкли к пустым полкам в супермаркетах и длинным очередям.

  • Демонстранты бросают камни в сотрудников полиции, Каракас, 19 апреля 2017 г.

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Мадуро: Демонстранты - это террористы

    Большинство жителей Венесуэлы уже сыты такой ситуацией по горло. Однако президент страны, у которой самые крупные запасы нефти на планете, не желает брать на себя ответственность за затяжной экономический кризис. Он утверждает, что Венесуэла стала жертвой заговора, спланированного США, и называет демонстрантов террористами.

  • Митинг сторонников Николаса Мадуро в Каракасе, 19 апреля 2017 г.

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Призрак социалистической революции

    В то время как все силы полиции брошены на разгон критиков правительства, соратники президента могут спокойно проводить свои акции. Толпа в красном выражает поддержку Николасу Мадуро - преемнику бывшего главы Венесуэлы Уго Чавеса, провозгласившего начало эры социалистической революции в стране.

  • Одна из участниц акции протеста стоит перед правительственным бронетранспортером, переграждая ему дорогу

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Угроза эскалации конфликта

    Одна из участниц акции протеста встала перед правительственным бронетранспортером, перегородив ему дорогу. Накануне митингов 19 апреля военные заверили президента в своей "безусловной лояльности". Конца конфронтации между правительственными силами и демонстрантами пока не видно. Эксперты предупреждают, что конфликт в Венесуэле может перерасти в гражданскую войну.

    Автор: Александра Елкина, Грета Хаманн


Смотреть видео 01:03
Now live
01:03 мин

Венесуэла не новая Сирия: что думают жители страны о "военном варианте" Трампа?

Контекст

Венесуэла на грани гражданской войны

Несколько недель в Венесуэле продолжаются протесты против президента страны Николаса Мадуро. В ходе столкновений с полицией несколько демонстрантов погибли, сотни - арестованы. (22.04.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Венесуэла не новая Сирия: что думают жители страны о "военном варианте" Трампа?  

Скрипка против насилия: мирный протест музыканта из Венесуэлы  

Политический кризис в Венесуэле привел к новым жертвам  

Также по теме

Venezuela Wahlen

В Венесуэле прошли выборы президента 21.05.2018

Действующий президент Николас Мадуро ожидаемо выиграл выборы в Венесуэле. США и ЕС не намерены признавать результаты выборов.

Venezuela Wahlen - Henri Falcon

Главный соперник Мадуро не признает его победу на выборах президента 21.05.2018

Лидер "Прогрессивного авангарда" Энри Фалькон заявил, что действующий президент Венесуэлы купил голоса избирателей, и потребовал провести новые выборы.

Israel Palästinensische Protestierende

Комментарий: Разрушитель по имени Дональд Трамп 14.05.2018

Мир в дыму и огне. Это не просто кадры новостной хроники о ситуации в секторе Газа. Это символы опасности, которая исходит от правления Дональда Трампа, считает Инес Поль.

Самые читаемые

Михаил Ходорковский: Переназначение Медведева - отрезвляющий душ  

Британский парламент опубликовал доклад о "грязных деньгах" из России  

Встреча G20 в Буэнос-Айресе открылась без ряда ключевых участников  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно