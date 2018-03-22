 Трамп уволил советника по нацбезопасности Макмастера | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.03.2018
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Мир

Трамп уволил советника по нацбезопасности Макмастера

Советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер покинул свой пост. Его место займет экс-постпред США при ООН Джон Болтон.

Герберт Макмастер и Дональд Трамп, 20 февраля 2017 года

Герберт Макмастер и Дональд Трамп, 20 февраля 2017 года

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер отправлен в отставку. Об этом в четверг, 22 марта, сообщил Дональд Трамп на своей странице в Twitter. Место Макмастера займет бывший постоянный представитель США при ООН Джон Болтон. "Я рад сообщить, что с 9 апреля Джон Болтон будет моим новым советником по национальной безопасности. Я очень благодарен за работу генералу Макмастеру, который проделал выдающуюся работу и всегда останется моим другом", - написал Трамп.

Контекст

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Герберт Рэймонд Макмастер стал советником Трампа по нацбезопасности в феврале 2017 года. На этом посту он сменил Майкла Флинна, который проработал в ранге советника считанные дни. Макмастер остается генералом вооруженных сил США, однако, согласно его собственному заявлению, ближайшим летом уйдет и из армии.

Джон Болтон работал при ООН с 2005 по 2006 год. До того он служил в Госдепартаменте заместителем госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности. Во время правления Джорджа Буша-младшего Болтон считался одним из наиболее ярых сторонников войны в Ираке. После выдвижения Болтона на должность постпреда при ООН более ста американских дипломатов выступили против этого назначения.

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    Автор: Роберт Мадж, Михаил Бушуев


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