Трамп сообщил о дате и месте встречи с Ким Чен Ыном

Время и место проведения саммита лидеров США и Северной Кореи определены, о деталях будет объявлено позже, заявил в пятницу, 4 мая, американский президент Дональд Трамп. По данным Белого дома, встреча может состояться в ближайшие недели. Вашингтон добивается от КНДР отказа от ядерного оружия.

"У нас обстоятельные переговоры с Северной Кореей, уже произошли подвижки в отношении (американских. – Ред.) заложников. Я думаю, вскоре мы увидим позитивные изменения", - заявил Трамп журналистам. При этом американские власти ссылаются на сообщения в СМИ, что трое граждан США, в последние годы арестованные в КНДР, перемещены из лагерей в отель, расположенный неподалеку от Пхеньяна. В США ожидают, что их могут освободить перед саммитом в качестве жеста доброй воли.

На текущей неделе Трамп называл в качестве возможных мест встречи демилитаризованную зону на границе Южной и Северной Кореи, а также Сингапур.

Кроме того, Трамп сообщил журналистам, что сокращение американского военного присутствия в Южной Корее не является одной из тем переговоров.

Смотрите также:

Портреты северных и южных корейцев Военные Итальянский фотограф Лука Фаччо в своем фотоальбоме "Common Ground" (общий язык, взаимопонимание), вышедшем после его выставки в Вене, показывает моменты из жизни жителей Северной и Южной Корей, не критикуя и не комментируя их. В своих работах он пытается найти то, что связывает корейцев, разделенных на две страны.

Портреты северных и южных корейцев Молодежь Два подростка, оба сфотографированы в 2013 году, один в Пхеньяне, другой в Сеуле. Непосредственность одного из них, который не стесняется курить при фотографе, а также подключенный к интернету ноутбук на заднем плане указывают на то, что он живет в южной части Корейского полуострова.

Портреты северных и южных корейцев Непринужденность Молодые люди отдыхают - пусть даже без пива и в униформе, как эти девушки в Северной Корее. Фотографии Фаччо показывают людей с непринужденными лицами, без масок, которые они приучены "надевать" в официальной обстановке, говорится в аннотации к венской выставке фотографа.

Портреты северных и южных корейцев Хорошее настроение И во время танцев проявляются различия. Хотя и вечеринки на юге Корейского полуострова (фото справа), похоже, подчиняются определенным ритуалам.

Портреты северных и южных корейцев Первоклашки В одиночку или группой - главное, жизнь доставляет радость. Лука Фаччо был шесть раз в Северной Корее с 2005 по 2013 год. Его цель - изобразить человека как субъект, в отличие от государственной идеологии, которая рассматривает его как объект. Все фотографии он делал не скрытой камерой, а открыто, получив согласие тех, кто изображен на снимках.

Портреты северных и южных корейцев Памятники Две монументальных скульптуры: слева - основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне и справа - в Сеуле короля Седжона, правившего в Корее в первой половине XV века.

Портреты северных и южных корейцев Звуки большого города А слушает ли кто? Уличные музыканты выглядят потерянными на фоне большого города - как в Пхеньяне, так и в Сеуле.

Портреты северных и южных корейцев Почитание традиций Фотограф рассказывает: "Мой северокорейский гид согласился с половиной моих предложений, за это я сделал половину снимков по его указанию". Один из них - фото женщины (справа) в здании парламента КНДР. Но и здесь в выражении ее лица есть что-то особенное.

Портреты северных и южных корейцев Важный день Два снимка с изображением важного момента в жизни двух человек. Невеста на свадьбе в Северной Корее носит более традиционный наряд, чем южно-корейская девушка.

Портреты северных и южных корейцев Жизнь военных в непривычном ракурсе Обычно на фото с военными мотивами из Кореи изображены вооруженные до зубов солдаты во время маневров или скучающие пограничники на посту. Эти военные показаны в неслужебной обстановке. Автор: Фабиан Кретчмер, Сергей Гуща



Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Чья кнопка больше "Ядерная кнопка всегда находится на моем рабочем столе", - заявил во время своего новогоднего обращения глава КНДР Ким Чен Ын. В ответ президент США Дональд Трамп в своем любимом микроблоге в Тwitter написал: "Пусть кто-нибудь из обнищавшего и изголодавшегося режима проинформирует его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и намного мощнее, чем его, и моя кнопка работает".

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Борьба причесок Достаточно нарисовать лишь две ракеты, одну украсить блондинистым, зачесанным вперед чубом, вторую - торчащим вверх черным ежиком с подбритыми височками, и всем тут же становится ясно, о ком идет речь.

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Атомная казуистика Прически Дональда Трампа и Ким Чен Ына - источник вдохновения для карикатуристов. Лидеры США и Северной Кореи пытаются выяснить, чей начес круче. "Моя прическа - огонь!", - уверяет Трамп. "Зато моя - настоящая бомба", - не уступает Ким.

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Когда встречаются два безумца... "Ты что, совсем с ума сошел", - спрашивают друг друга Дональд Трамп и Ким Чен Ын.

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов "Просто кто-то слишком много наговорил" Лидер КНДР готов подождать с пуском баллистической ракеты в сторону острова Гуам, где расположена американская авиабаза. Накал страстей вокруг ракетно-ядерной программы Северной Кореи снизился?

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Прыжки "бомбочкой" Интересно, когда они заметят, что в бассейне нет воды?

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Ничего, кроме пустого звука Своими пустыми взаимными угрозами о применении ядерного оружия Дональд Трамп и Ким Чен Ын только портят воздух и превращают пространство вокруг себя в пустынный лунный ландшафт.

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Президент-граната "Этот президент - как граната: полностью заряжен и снят с предохранителя. У вас осталось несколько секунд, чтобы добежать до укрытия".

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Выход найден! Жаль, что Земле так быстро не избавиться от этого ядерно-риторического мусора. Подпись к карикатуре: "Это был единственный выход". Автор: Кристоф Хассельбах, Марина Барановская

