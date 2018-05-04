 Трамп сообщил о дате и месте встречи с Ким Чен Ыном | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.05.2018
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Мир

Трамп сообщил о дате и месте встречи с Ким Чен Ыном

Место и время саммита определены, заявил президент США. Он пообещал сообщить подробности в ближайшее время.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Время и место проведения саммита лидеров США и Северной Кореи определены, о деталях будет объявлено позже, заявил в пятницу, 4 мая, американский президент Дональд Трамп. По данным Белого дома, встреча может состояться в ближайшие недели. Вашингтон добивается от КНДР отказа от ядерного оружия.

Контекст

Сеул заявил, что Ким Чен Ын намерен в мае закрыть свой ядерный полигон. Помимо этого, две Кореи могут синхронизировать свое время. (29.04.2018)

Политики разных стран считают запланированную встречу шагом в верном направлении. Однако переговоры по отказу КНДР от ядерной программы могут быть "непростыми". (09.03.2018)

Президент США провел телефонные переговоры с главой Южной Кореи. Накануне лидеры двух Корей приняли историческое решение о ядерном разоружении на полуострове. (28.04.2018)

"У нас обстоятельные переговоры с Северной Кореей, уже произошли подвижки в отношении (американских. – Ред.) заложников. Я думаю, вскоре мы увидим позитивные изменения", - заявил Трамп журналистам. При этом американские власти ссылаются на сообщения в СМИ, что трое граждан США, в последние годы арестованные в КНДР, перемещены из лагерей в отель, расположенный неподалеку от Пхеньяна. В США ожидают, что их могут освободить перед саммитом в качестве жеста доброй воли.

На текущей неделе Трамп называл в качестве возможных мест встречи демилитаризованную зону на границе Южной и Северной Кореи, а также Сингапур.

Кроме того, Трамп сообщил журналистам, что сокращение американского военного присутствия в Южной Корее не является одной из тем переговоров. 

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    Автор: Кристоф Хассельбах, Марина Барановская


 
Смотреть видео 02:29

Лайфхаки от чучхе - новый видеоблог Ким Чен Ына - "Заповедник"

 

Контекст

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"Цель моих работ - убрать пропаганду и показать людей", - говорит Лука Фаччо. На его фотографиях жители Северной и Южной Корей вступают в воображаемый диалог друг с другом. (26.04.2018)  

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Взаимные ядерные угрозы, которыми обмениваются лидеры США и КНДР, усиливают страх в мире. Но конфликт Дональда Трампа и Ким Чен Ына служит и источником вдохновения - для карикатуристов. (04.01.2018)  

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Cекрет Ким Чен Ына  

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