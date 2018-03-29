 Трамп решил заморозить 200 млн долларов на помощь Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.03.2018
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Мир

Трамп решил заморозить 200 млн долларов на помощь Сирии

Также президент США заявил, что американские вооруженные силы скоро уйдут из Сирии и она станет "заботой других стран".

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заморозил выделение 200 миллионов долларов на восстановление Сирии. Об этом в субботу, 31 марта, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне.

По данным WSJ, о том, что США намерены выделить средства на помощь Сирии, Дональд Трамп узнал из СМИ. Эти средства "торжественно" пообещал выделить бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время заседания коалиции по борьбе с ИГ, пишет газета. В середине марта Трамп отправил Тиллерсона в отставку.

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США уходят из Сирии?

В четверг, выступая в Огайо, Дональд Трамп заявил, что "США скоро уйдут из Сирии" и добавил: "Пусть другие об этом (о Сирии. - Ред.) заботятся". При этом американский лидер пообещал, что "Исламское государство" вскоре будет полностью разгромлено.

Планы Трампа противоречат сделанным ранее заявлениям других высокопоставленных политиков США. Так, в январе вице-президент Майк Пенс говорил, что Вашингтон "привержен присутствию в Сирии". В Госдепартаменте США заявили, что не располагают информацией о планах Трампа по выходу из Сирии.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман призвал Трампа не выводить войска из Сирии. "Американские военные должны остаться в среднесрочной, если не долгосрочной перспективе", - заявил он американскому журналу Time в пятницу. В коалиции по борьбе с ИГ в Сирии задействованы около двух тысяч солдат и офицеров США.

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    Автор: Илья Коваль


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