 Трамп разгневался на советников из-за высланных российских дипломатов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.04.2018
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Мир

Трамп разгневался на советников из-за высланных российских дипломатов

Президент США был крайне недоволен, когда узнал, что европейцы из-за "дела Скрипаля" высылают значительно меньше российских дипломатов, чем его страна, сообщает The Washington Post.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп крайне рассердился на своих советников, когда в марте выяснилось, что вопреки их заверениям европейские страны на фоне скандала об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии выслали гораздо меньше российских дипломатов, чем Соединенные Штаты. Об этом в понедельник, 16 апреля, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.

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Как сообщает издание, советники в ходе брифинга объяснили Трампу, что США вышлют столько же российских дипломатов, сколько их европейские союзники. На это президент ответил: "Мы вышлем столько же, сколько они. Мы не будем лезть в первые ряды. Вышлем ровно столько же". На следующий день, когда было публично объявлено о высылке из США 60 российских дипломатов, Трамп пришел в бешенство: к его огорчению и ужасу оказалось, что Франция и Германия высылают всего по четыре дипломата из РФ, а не по 60, как он рассчитывал, рассказали источники The Washington Post.

По их словам, президент был в ярости из-за того, что СМИ расценили действия его администрации по России как самые жесткие. Советники попытались успокоить Трампа, сказав, что общее число российских дипломатов, высланных европейцами, примерно соответствует тому, которое высылали США, однако президент заорал: "Мне наплевать на общее число!" Он обвинял советников в том, что они ввели его в заблуждение, обильно перемежая выпады в их адрес проклятиями и другими грубостями, рассказали источники в Белом доме газете The Washington Post.

Infografik Karte Ausweisung russischer Diplomaten Stand 18 03 29 RUS

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    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


Смотреть видео 00:52

Немцова.Интервью - Люк Хардинг: Отравление Скрипаля является политическим посланием России

 

 

Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

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Дело Скрипаля: новые данные Скотланд-Ярда и дипломатический бойкот Запада  

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