Трамп примет решение по Сирии в течение двух дней

В связи с предполагаемой химической атакой в сирийском городе Дума президент США Дональд Трамп пообещал принять решение в течение двух дней. "Мы примем некоторые важные решения в течение следующих 24 - 48 часов ", - сказал Трамп в понедельник, 9 апреля, в Белом доме. При этом он пообещал оперативно прояснить ситуацию, хотя, по словам президента, район предполагаемой химической атаки окружен сирийскими правительственными войсками, и оттуда трудно получить информацию. "Россия ли это была, Сирия, Иран или они все вместе - мы выясним это, и мы узнаем ответ довольно скоро", - заявил Трамп. Он также отметил, что все виновные заплатят за свои действия. Отвечая на вопрос о возможной ответственности за происшедшее президента РФ Владимира Путина, Трамп заявил, что если это так, то меры будут "жесткими".

При этом в сообщении Госдепартамента США агентству Reuters говорится, что сирийские правительственные силы и их союзники не открывают доступ в Думу международным экспертам для расследования инцидента. Симптомы жертв атаки свидетельствуют, по данным медиков и исходя из видеороликов, размещенных в соцсетях, о применении газа, вызывающего удушье, или одного из видов нервно-паралитического газа, говорится в заявлении.

В свою очередь Великобритания обсуждает с союзниками возможность совместной реакции на события в Сирии, сообщил 9 апреля официальный представитель премьер-министра Терезы Мэй. По его словам, если будет подтверждено применение химического оружия, правительство рассмотрит "ряд возможностей". Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в разговоре с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом подчеркнул необходимость расследования событий в Думе и подготовки "мощного международного ответа" на это преступление.

Россия опровергает применение химоружия в Сирии

В то же время Москва заявила об отсутствии признаков применения химического оружия в Сирии. Российские военные проверили районы города Дума, где по сообщениям активистов "Белых касок" якобы было применено химическое оружие и не обнаружили его следов, сообщило 9 апреля агентство "Интерфакс" со ссылкой на российских военных. "Результаты проверки полностью опровергли сообщения о применении химического оружия в городе", - говорится в заявлении. По данным российской стороны, военные врачи РФ посетили больницу в городе Дума и также не обнаружили у пациентов признаков химического отравления.

Гуманитарная организация "Белые каски" сообщила, что в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над городом Дума, который считается последним очагом сопротивления джихадистов и повстанцев в регионе. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети, отметили активисты. Информацию об атаке подтвердила гуманитарная организация "Союз медицинских организаций помощи Сирии" (UOSSM). По последним данным погибли не менее 60 и пострадали около 1000 человек. Председатель UOSSM Ганем Тайяра назвала химатаку "одной из самых ужасных" в истории Сирии.

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