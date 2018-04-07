 Трамп примет решение по Сирии в течение двух дней | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Трамп примет решение по Сирии в течение двух дней

Президент США пообещал оперативно прояснить ситуацию в связи с предполагаемой химатакой в сирийской Думе. По его словам, виновные заплатят за свои действия.

Дети, пострадавшие от предполагаемой химатаки в сирийской Думе

Дети, пострадавшие от предполагаемой химатаки в сирийской Думе

В связи с предполагаемой химической атакой в сирийском городе Дума президент США Дональд Трамп пообещал принять решение в течение двух дней. "Мы примем некоторые важные решения в течение следующих 24 - 48 часов ", - сказал Трамп в понедельник, 9 апреля, в Белом доме. При этом он пообещал оперативно прояснить ситуацию, хотя, по словам президента, район предполагаемой химической атаки окружен сирийскими правительственными войсками, и оттуда трудно получить информацию. "Россия ли это была, Сирия, Иран или они все вместе - мы выясним это, и мы узнаем ответ довольно скоро", - заявил Трамп. Он также отметил, что все виновные заплатят за свои действия. Отвечая на вопрос о возможной ответственности за происшедшее президента РФ Владимира Путина, Трамп заявил, что если это так, то меры будут "жесткими".

При этом в сообщении Госдепартамента США агентству Reuters говорится, что сирийские правительственные силы и их союзники не открывают доступ в Думу международным экспертам для расследования инцидента. Симптомы жертв атаки свидетельствуют, по данным медиков и исходя из видеороликов, размещенных в соцсетях, о применении газа, вызывающего удушье, или одного из видов нервно-паралитического газа, говорится в заявлении.

Контекст

Эксперты Организации по запрещению химического оружия выясняют, применялось ли в сирийской Думе химоружие. Прибывшие на место эксперты из РФ следов химатаки не обнаружили, заявил Лавров. (09.04.2018)

По данным правозащитников, в результате химатаки в сирийском городе Дума погибли около 100 человек, в том числе женщины и дети. МИД России считает обвинения в адрес сирийской армии безосновательными. (08.04.2018)

"Президент Путин, Россия и Иран несут ответственность за поддержку зверя Асада", - отметил президент США, комментируя сообщения о химатаке на последний оплот повстанцев в Восточной Гуте. (08.04.2018)

В свою очередь Великобритания обсуждает с союзниками возможность совместной реакции на события в Сирии, сообщил 9 апреля официальный представитель премьер-министра Терезы Мэй. По его словам, если будет подтверждено применение химического оружия, правительство рассмотрит "ряд возможностей". Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в разговоре с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом подчеркнул необходимость расследования событий в Думе и подготовки "мощного международного ответа" на это преступление.

Россия опровергает применение химоружия в Сирии

В то же время Москва заявила об отсутствии признаков применения химического оружия в Сирии.  Российские военные проверили районы города Дума, где по сообщениям активистов "Белых касок" якобы было применено химическое оружие и не обнаружили его следов, сообщило  9 апреля агентство "Интерфакс" со ссылкой на российских военных. "Результаты проверки полностью опровергли сообщения о применении химического оружия в городе", - говорится в заявлении. По данным российской стороны, военные врачи РФ посетили больницу в городе Дума и также не обнаружили у пациентов признаков химического отравления.

Гуманитарная организация "Белые каски" сообщила, что в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над городом Дума, который считается последним очагом сопротивления джихадистов и повстанцев в регионе. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети, отметили активисты. Информацию об атаке подтвердила гуманитарная организация "Союз медицинских организаций помощи Сирии" (UOSSM). По последним данным погибли не менее 60 и пострадали около 1000 человек. Председатель UOSSM Ганем Тайяра назвала химатаку "одной из самых ужасных" в истории Сирии.

Смотрите также:

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    По данным ООН, в ходе атак правительственных сил Сирии в Восточной Гуте с середины февраля там погибли порядка 600 человек, около 2000 получили ранения. Среди погибших и раненых много женщин и детей. На фото - поселение Арбин в Восточной Гуте после бомбардировки 20 февраля.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    Восточная Гута расположена в непосредственной близости от сирийской столицы Дамаска. По данным ООН, в осажденном анклаве могут находиться до 400 тысяч человек.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    Официально Восточная Гута является в Сирии одной из "зон деэскалации", о создании которых Россия, Турция и Иран договорились в мае 2017 года.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    Положение мирных жителей Восточной Гуты катастрофическое, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    По предположениям наблюдателей, сирийская армия и ее союзники ведут бомбардировки Восточной Гуты в рамках подготовки наземной операции.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    В регионе лишь два дня ожесточенных боев (19-20 февраля) выведены из строя шесть клиник, включая важнейший госпиталь в Арбине, который дважды подвергался бомбардировкам. Как сообщает Сирийский наблюдательный совет по правам человека SOHR, это лечебное учреждение было целью атак российских военных самолетов.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удары по больницам в Восточной Гуте. Он сообщил, что более 700 больных и раненых нуждаются в срочной эвакуации.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    Вместе с тем Гутерриш раскритиковал и артобстрел, устроенный повстанцами в Восточной Гуте. Он подчеркнул, что обе стороны должны уважать нормы гуманитарного права и щадить гражданское население.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    Фотографии из Восточной Гуты все больше напоминают трагические снимки из Алеппо 2016 года. Этот город стал местом самых ожесточенных боев в сирийской войне. Характеризуя события в Алеппо, правозащитные организации говорят о военных преступлениях сирийского режима и его союзников - прежде всего, России.

    Автор: Павел Лось


 
Смотреть видео 03:04

Химатака в Сирии и вероятность силового ответа США

 

Контекст

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

Восточная Гута - последний район Сирии, контролируемый противниками Дамаска. В конце февраля он подвергся сильным бомбардировкам, повлекшим многочисленные жертвы среди мирного населения. (22.02.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Химатака в Сирии и вероятность силового ответа США  

США: Россия несет отсветственность за химатаку - DW Новости  

Пиратские капитаны делят Сирию - "Заповедник"  

Также по теме

Duma Panzer der Syrischen Armee

ОЗХО расследует предполагаемую химатаку в Сирии 09.04.2018

Эксперты Организации по запрещению химического оружия выясняют, применялось ли в сирийской Думе химоружие. Прибывшие на место эксперты из РФ следов химатаки не обнаружили, заявил Лавров.

Syrien Luftschläge auf Duma

МИД РФ назвал сообщения о химатаке в Сирии "сфабрикованными" 08.04.2018

По данным правозащитников, в результате химатаки в сирийском городе Дума погибли около 100 человек, в том числе женщины и дети. МИД России считает обвинения в адрес сирийской армии безосновательными.

Syrien Ost-Ghoua Duma Artilleriebeschuss

Армию Сирии обвиняют в новом применении химического оружия 08.04.2018

По данным гуманитарных организаций, в результате сброса бочковой бомбы с химикатами в Восточной Гуте погибли 150 человек. США хотят привлечь к ответственности Россию как сторонницу режима Асада.

Самые читаемые

Новые санкции США: теперь уже огонь на поражение  

Немецкий эксперт: Скрипаль отравлен ядом из гослаборатории  

Лилия Шевцова: Вашингтон использует против Москвы "эффект Хичкока"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно