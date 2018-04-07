 Трамп пригрозил расплатой за химатаку в сирийской Думе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Трамп пригрозил расплатой за химатаку в сирийской Думе

"Президент Путин, Россия и Иран несут ответственность за поддержку животного Асада", - отметил президент США, комментируя сообщения о химатаке на последний оплот повстанцев в Восточной Гуте.

Дональд Трамп (фото из архива)

Дональд Трамп (фото из архива)

Президент США Дональд Трамп резко осудил химическую атаку в сирийском городе Дума и назвал президента Сирии Башара Асада "животным". В своем микроблоге в Twitter Трамп в воскресенье, 8 апреля, назвал химатаку бессмысленной, отметив, что она принесла большое число жертв, среди которых  женщины и дети, и произошла на территории, "окруженной и отрезанной от внешнего мира сирийской армией".

"Россия несет ответственность"

"Президент Путин, Россия и Иран несут ответственность за поддержку животного Асада", - написал глава Белого дома. Он пообещал, что ответственные за это преступление "дорого заплатят" и призвал открыть доступ для оказания медицинской помощи и расследования происшествия.

"Если бы президент Обама перешел объявленную им красную черту, сирийская трагедия давно бы закончилась!", - заявил Трамп, подразумевая заявление своего предшественника Барака Обамы, в котором тот грозил Асаду военным ударом за применение химического оружия.

Не менее 150 жертв

Гуманитарная организация "Белые каски" сообщила, что в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над городом Дума, который считается последним очагом сопротивления джихадистов и повстанцев в регионе. Большинство среди пострадавших мирных жителей - женщины и дети.

Контекст

Возвращение беженцев в Сирию в настоящий момент не более чем утопия. Многим мигрантам возвращаться просто некуда, пишет обозреватель FAZ. (06.04.2018)

После нескольких встреч на полях саммитов президенты США и России могут провести первые двусторонние переговоры. DW поговорила с экспертами о том, чего можно ожидать от этой встречи. (03.04.2018)

В Ливане растет целое поколение сирийских детей, не имеющих дома и не получающих образования. Родители обеспокоены их будущим. Ведь семилетней войне в Сирии по-прежнему не видно конца. (21.03.2018)

Информацию об атаке подтвердила гуманитарная организация "Союз медицинских организаций помощи Сирии" (UOSSM), по данным которой жертвами стали не менее 150 человек. Председатель UOSSM Ганем Тайяра назвала химатаку "одной из самых ужасных" в истории Сирии.

МИД РФ и сирийское государственное информагентство SANA назвали сообщения об атаке дезинформацией. Представитель Госдепартамента США Хезер Нойерт заявила, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией и считает, что к ответу следует призвать, помимо сирийского правительства, также и Россию.

В Дамаске сообщают о договоренности с повстанцами

Между тем SANA сообщает, что правительство Сирии договорилось с укрывающимися в Думе членами исламистской группировки "Джаиш аль-Ислам". Согласно этой информации, не подтвержденной из других источников, повстанцы будут доставлены в город Джараблус на севере Сирии. Первые автобусы, на которых они смогут в безопасности покинуть регион Восточная Гута, уже прибыли в Думу, сообщает SANA. При этом находящиеся в плену повстанцы должны быть отпущены на свободу.

Правительственные войска начали наступление на Восточную Гуту - прилегающий к Дамаску регион - в середине февраля. В начале апреля сирийская армия при поддержке российской авиации вошла на территорию города Дума. Наблюдатели не исключают, что до полного восстановления контроля над Восточной Гутой остались считанные дни.

Смотрите также:

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    По данным ООН, в ходе атак правительственных сил Сирии в Восточной Гуте с середины февраля там погибли порядка 600 человек, около 2000 получили ранения. Среди погибших и раненых много женщин и детей. На фото - поселение Арбин в Восточной Гуте после бомбардировки 20 февраля.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    Восточная Гута расположена в непосредственной близости от сирийской столицы Дамаска. По данным ООН, в осажденном анклаве могут находиться до 400 тысяч человек.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    Официально Восточная Гута является в Сирии одной из "зон деэскалации", о создании которых Россия, Турция и Иран договорились в мае 2017 года.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    Положение мирных жителей Восточной Гуты катастрофическое, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    По предположениям наблюдателей, сирийская армия и ее союзники ведут бомбардировки Восточной Гуты в рамках подготовки наземной операции.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    В регионе лишь два дня ожесточенных боев (19-20 февраля) выведены из строя шесть клиник, включая важнейший госпиталь в Арбине, который дважды подвергался бомбардировкам. Как сообщает Сирийский наблюдательный совет по правам человека SOHR, это лечебное учреждение было целью атак российских военных самолетов.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удары по больницам в Восточной Гуте. Он сообщил, что более 700 больных и раненых нуждаются в срочной эвакуации.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    Вместе с тем Гутерриш раскритиковал и артобстрел, устроенный повстанцами в Восточной Гуте. Он подчеркнул, что обе стороны должны уважать нормы гуманитарного права и щадить гражданское население.

  • Бомбардировки Восточной Гуты 19-20 февраля 2018 года

    Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

    Фотографии из Восточной Гуты все больше напоминают трагические снимки из Алеппо 2016 года. Этот город стал местом самых ожесточенных боев в сирийской войне. Характеризуя события в Алеппо, правозащитные организации говорят о военных преступлениях сирийского режима и его союзников - прежде всего, России.

    Автор: Павел Лось


Смотреть видео 02:11

Как Россия, Иран и Турция определяют будущее Сирии

Контекст

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте

Восточная Гута - последний район Сирии, контролируемый противниками Дамаска. В конце февраля он подвергся сильным бомбардировкам, повлекшим многочисленные жертвы среди мирного населения. (22.02.2018)  

Ссылки в интернете

МИД РФ назвал сообщения о химатаке в Сирии "сфабрикованными"

Аудио- и видеофайлы по теме

Как Россия, Иран и Турция определяют будущее Сирии  

Экс-генсек НАТО в "Немцова.Интервью": США - единственная сила на роль мирового жандарма  

Что стало с наемниками ЧВК Вагнера и почему их родные молчат  

Также по теме

Syrien Luftschläge auf Duma

МИД РФ назвал сообщения о химатаке в Сирии "сфабрикованными" 08.04.2018

По данным правозащитников, в результате химатаки в сирийском городе Дума погибли около 100 человек, в том числе женщины и дети. МИД России считает обвинения в адрес сирийской армии безосновательными.

Syrien Zerstörte Häuser nach Luftangriffen in Ost-Ghuta

Армия Асада наступает на последний оплот повстанцев в Восточной Гуте 06.04.2018

При бомбардировке города Думы авиацией РФ и Сирии погибли 32 человек, в том числе 5 детей, сообщают правозащитники. Войска Асада развивают наступление на последний оплот повстанцев в этом регионе.

Syrien Syrische Armee Luftwaffe Kampflugzeuge

В Сирии сбит самолет армии Башара Асада 26.12.2017

Ответственность за сбитый самолет взяла на себя одна из джихадистских группировок. В последние недели армия Асада при поддержке ВКС РФ усилила наступление в провинции Хама.

Самые читаемые

Новые санкции США: теперь уже огонь на поражение  

Немецкий эксперт: Скрипаль отравлен ядом из гослаборатории  

Лилия Шевцова: Вашингтон использует против Москвы "эффект Хичкока"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно