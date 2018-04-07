Трамп пригрозил расплатой за химатаку в сирийской Думе

Президент США Дональд Трамп резко осудил химическую атаку в сирийском городе Дума и назвал президента Сирии Башара Асада "животным". В своем микроблоге в Twitter Трамп в воскресенье, 8 апреля, назвал химатаку бессмысленной, отметив, что она принесла большое число жертв, среди которых женщины и дети, и произошла на территории, "окруженной и отрезанной от внешнего мира сирийской армией".

"Россия несет ответственность"

"Президент Путин, Россия и Иран несут ответственность за поддержку животного Асада", - написал глава Белого дома. Он пообещал, что ответственные за это преступление "дорого заплатят" и призвал открыть доступ для оказания медицинской помощи и расследования происшествия.

"Если бы президент Обама перешел объявленную им красную черту, сирийская трагедия давно бы закончилась!", - заявил Трамп, подразумевая заявление своего предшественника Барака Обамы, в котором тот грозил Асаду военным ударом за применение химического оружия.

Не менее 150 жертв

Гуманитарная организация "Белые каски" сообщила, что в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над городом Дума, который считается последним очагом сопротивления джихадистов и повстанцев в регионе. Большинство среди пострадавших мирных жителей - женщины и дети.

Информацию об атаке подтвердила гуманитарная организация "Союз медицинских организаций помощи Сирии" (UOSSM), по данным которой жертвами стали не менее 150 человек. Председатель UOSSM Ганем Тайяра назвала химатаку "одной из самых ужасных" в истории Сирии.

МИД РФ и сирийское государственное информагентство SANA назвали сообщения об атаке дезинформацией. Представитель Госдепартамента США Хезер Нойерт заявила, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией и считает, что к ответу следует призвать, помимо сирийского правительства, также и Россию.

В Дамаске сообщают о договоренности с повстанцами

Между тем SANA сообщает, что правительство Сирии договорилось с укрывающимися в Думе членами исламистской группировки "Джаиш аль-Ислам". Согласно этой информации, не подтвержденной из других источников, повстанцы будут доставлены в город Джараблус на севере Сирии. Первые автобусы, на которых они смогут в безопасности покинуть регион Восточная Гута, уже прибыли в Думу, сообщает SANA. При этом находящиеся в плену повстанцы должны быть отпущены на свободу.

Правительственные войска начали наступление на Восточную Гуту - прилегающий к Дамаску регион - в середине февраля. В начале апреля сирийская армия при поддержке российской авиации вошла на территорию города Дума. Наблюдатели не исключают, что до полного восстановления контроля над Восточной Гутой остались считанные дни.

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