Трамп поздравил Путина вопреки рекомендациям советников | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.03.2018

Помощники президента США Дональда Трампа по национальной безопасности советовали ему не поздравлять Владимира Путина с победой на выборах. Об этом пишет газета The Washington Post в среду, 21 марта. Как сообщает издание со ссылкой на высокопоставленных чиновников, накануне, 20 марта, советники по национальной безопасности представили Трампу несколько написанных от руки материалов, содержащих пометки с указанием основных тем разговора. Составление подобных материалов является обычной практикой перед телефонными разговорами с лидерами иностранных государств.

По информации газеты, на рекомендациях большими буквами было написано "не поздравлять". Кроме того, помощники Трампа рекомендовали президенту затронуть в разговоре со своим российским коллегой тему отравления в Великобритании экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Однако глава Белого дома не прислушался к этим рекомендациям. The Washington Post пишет, что неясно, читал ли их Трамп вообще.

Маккейн критикует поздравление

Жесткой критике подверг Трампа за поздравление российского лидера сенатор-республиканец Джон Маккейн. "Поздравив Путина, Трамп оскорбил каждого жителя России, кому отказали в праве голосовать на свободных и честных выборах для определения будущего их страны", - указал он. Маккейн также заявил, что американский президент "не ведет за собой свободный мир, поздравляя диктаторов, выигравших фальшивые выборы".

Поздравление Трампом Путина являлось частью дипломатического протокола, заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт. Реальность такова, указала она, что мы - "две ядерные державы", и должны "быть способны поднимать трубку и вести диалог".

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