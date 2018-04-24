 Трамп подтвердил жесткий курс США в отношении Ирана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.04.2018
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Мир

Трамп подтвердил жесткий курс США в отношении Ирана

Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с Трампом в Белом доме предложил новый формат переговоров о ядерной программе Тегерана с участием России и Турции.

Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп в Вашингтоне, 24 апреля 2018 года

Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп в Вашингтоне, 24 апреля 2018 года

Президент США Дональд Трамп подтвердил жесткий курс Вашингтона в отношении Тегерана. Ирану ни за что нельзя позволить работать над созданием атомного оружия, заявил Трамп в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во вторник, 24 апреля. Иран стоит за многими проблемами Ближнего Востока, считает глава Белого дома. Он призвал страны этого региона выделять больше средств на борьбу против терроризма, который, по словам американского президента, поддерживает Тегеран.

Контекст

Новый советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон выступает за жесткий внешнеполитический курс в отношении КНДР, Ирана и России. DW разбиралась, чем это может для них обернуться. (24.03.2018)

Германия отказывается от военного участия в гражданской войне в Сирии, но приветствует авиаудары по режиму Асада. Противоречие? Лишь относительное, считает Марсель Фюрстенау. (16.04.2018)

Эмманюэль Макрон в свою очередь отметил очевидность того, что у Франции иная позиция по иранской ядерной программе. "Мы не наивны в том, что касается Ирана", - отметил французский президент. Он также заявил о готовности к новым переговорам о ядерной программе Ирана. В обсуждении, целью которого должна стать долгосрочная стабильность на Ближнем Востоке, могут участвовать страны этого региона, а также Россия и Турция, предложил Макрон.

Говоря о Ближнем Востоке, Трамп также заявил, что американские военнослужащие покинут Сирию "в относительно недалеком будущем". Вместе с тем он оговорил, что вывод американских войск произойдет только после того, как США завершат операцию против террористической группировки "Исламское государство".

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    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Три объекта атак

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  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Более жесткий удар

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.

  • Ракетный удар по Сирии

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    Несколько пострадавших

    Сирийское информационное агентство "Сана" назвало удары по Сирии "вопиющим нарушением международного права и демонстрацией неуважения к законам". По его данным, сирийские ПВО сбили 20 ракет, а в результате ударов пострадали несколько мирных жителей.

  • Тереза Мэй

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    В соответствии с национальными интересами Великобритании

    Премьер Великобритании Тереза Мэй, объявив о начале ударов по Сирии, отметила, что это решение отвечает национальным интересам ее страны. Она подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну или смене режима, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе.

  • сирийский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Российские объекты не пострадали

    Ракеты США и их союзников не попали в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, заявили в Минобороны РФ. По его данным, целями стали объекты военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

  • Президент Франции Макрон (в центре)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    "Дамаск пересек "красную черту"

    "Химатака в сирийской Думе, где погибли десятки людей, стала пересечением "красной черты", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о приказе военным начать удары по Сирии.

  • Французский истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Кто и как наносил удары

    США наносили удары не менее чем с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в Красном море. Великобритания задействовала четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС, а Франция - истребители Rafale, стартовавшие с британской базы на Кипре.

  • Дамаск после ракетного удара

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

  • Merkel empfängt dänischen Ministerpräsidenten Rasmussen (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Канцлер Германии одобрила атаку

    Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет удар по военным объектам Асада и назвала его "необходимым и соразмерным" действием.

  • Протесты в Дамаске

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Протесты в Дамаске

    В Дамаске 14 апреля прошел митинг протеста против ракетных ударов США и их союзников. Демонстранты размахивают флагами России и Сирии.

    Автор: Ольга Мищенко


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Как Россия, Иран и Турция определяют будущее Сирии

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Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

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