Трамп подтвердил встречу главы ЦРУ с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп в среду, 18 апреля, подтвердил, что директор ЦРУ Майк Помпео встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном на прошлой неделе. "Встреча прошла очень гладко, были установлены хорошие отношения. Сейчас обсуждаются детали саммита", - написал Трамп в своем Twitter.

О том, что Помпео в обстановке полной секретности нанес визит в КНДР в качестве посланника Дональда Трампа, сообщала газета The Washington Post. По ее информации, поездка, во время которой Помпео встретился с Ким Чен Ыном, состоялась во время пасхальных выходных (31 марта - 1 апреля).

Визит Помпео, который в ближайшее время может быть утвержден на посту госсекретаря США, стал одним из этапов подготовки к прямым переговорамТрампа и Кима о северокорейской ядерной программе. Ранее Помпео заявил в американском Сенате, что настроен "оптимистично" по вопросу проведения встречи лидеров двух государств. По собственным словам, Помпео надеется на "достижение дипломатического результата, в котором Америка и мир так отчаянно нуждаются".

Ранее, 17 апреля, Дональд Трамп во время фотосессии с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что прямые переговоры с Северной Кореей ведутся на "крайне высоком уровне". Американский президент выразил надежду, что при "доброй воле" произойдут "хорошие вещи". По словам Трампа, выбраны пять мест, где может состояться их встреча.

В марте 2018 года руководство Северной Кореи предложило провести встречу Ким Чен Ына и Дональда Трампа. 9 апреля американский президент сообщил, что переговоры состоятся в "мае или начале июня". В свою очередь власти КНДР впервые выразили готовность обсудить с США создание безъядерной зоны на Корейском полуострове.

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