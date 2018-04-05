 Трамп отправит на границу с Мексикой до 4 тысяч гвардейцев | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.04.2018
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Мир

Трамп отправит на границу с Мексикой до 4 тысяч гвардейцев

Национальные гвардейцы, судя по всему, останутся на границе до тех пор, пока США не построят там обещанную пограничную стену. Стоимость миссии пока не подсчитана.

Конные пограничники на границе с Мексикой

Конные пограничники на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп конкретизировал планы, касающиеся размещения национальных гвардейцев на границе с Мексикой. На южной границе США будут размещены от двух до четырех тысяч гвардейцев, сообщил президент в четверг, 5 апреля. Он отметил, что большая часть из них, по всей видимости, останется там до тех пор, пока он не построит на границе с Мексикой обещанную стену.

Контекст

Вслед за решением построить стену на границе с Мексикой Дональд Трамп ввел запрет на въезд в США граждан из ряда мусульманских стран. Карикатурист Сергей Елкин о миграционной политике Трампа. (30.01.2017)

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Отправка нацгвардейцев на границу с Мексикой вызвала вопросы о финансировании данной операции. Пентагон не смог ответить на вопрос об источнике денег на реализацию плана. Трамп признал, что Белый дом пока не подготовил финансовую смету.

Нацгвардейцев отправляли на границу и до Трампа

Это уже не первый случай, когда американский президент отправляет гвардейцев на границу с Мексикой для поддержки погранслужбы. В мае 2010 года при Бараке Обаме на американо-мексиканской границе были размещены 1200 национальных гвардейцев, а при Джордже Буше-младшем - шесть тысяч.

Федеральный закон запрещает американским войскам осуществлять полицейские функции для обеспечения общественного порядка в США. Национальная гвардия - резерв вооруженных сил - является исключением из этого правила, когда она действует по поручению губернатора штата.

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    Автор: Николас Мартин, Александра Елкина


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