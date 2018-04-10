 Трамп отменил визит в страны Латинской Америки из-за Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.04.2018
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Мир

Трамп отменил визит в страны Латинской Америки из-за Сирии

Президент США займется подготовкой ответа на предполагаемое применение химического оружия в Сирии, сообщили в Белом доме.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп из-за событий в Сирии отменил свою первую поездку по странам Латинской Америки, которая была запланирована на конец текущей недели. Трамп останется в США и займется подготовкой ответа на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума, сообщила во вторник, 10 апреля, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Ранее США не исключили нанесения военного удара по сирийским правительственным войскам, если будет подтверждено применение химоружия в Сирии.

Контекст

По информации турецкой газеты Hürriyet, эсминец Donald Cook находится в 100 км от сирийского Тартуса. WSJ пишет о возможности отправки в регион еще одного эсминца. (10.04.2018)

За 7 лет гражданской войны в Сирии мировая общественность могла бы вмешаться в ситуацию, пишут СМИ Германии, комментируя возможную химатаку в Восточной Гуте. Теперь этот шанс упущен. (09.04.2018)

Сотрудники ВОЗ, UNHCR и OCHA не присутствуют в районе Думы, находящейся на осадном положении, поэтому не располагают данными о возможном применении химического оружия. (10.04.2018)

Ранее планировалось, что Трамп примет участие в 8-м саммите стран Северной и Южной Америки, который 13 апреля откроется в столице Перу Лиме. После этого Трамп собирался посетить Колумбию и провести переговоры с президентом страны Хуаном Мануэлем Сантосом.  Теперь на саммите США будет представлять вице-президент Майк Пенс, сообщили в Белом доме.

На совещании 9 апреля Трамп пообещал прояснить ситуацию в Сирии и принять решение в течение 24 - 48 часов. "Россия ли это была, Сирия, Иран или они все вместе - мы выясним это, и мы узнаем ответ довольно скоро", - заявил он, пообещав, что все виновные заплатят за свои действия.

По информации гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над городом Дума, который считается последним очагом сопротивления джихадистов и повстанцев в регионе. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети, отмечают активисты. По последним данным, погибли не менее 42 и обратились в больницы более 500 человек.

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    Автор: Павел Лось


Смотреть видео 03:04

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