Трамп обсуждал с Путиным их будущую встречу в Вашингтоне

Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным обсуждал возможность скорой двусторонней встречи, которая может пройти в том числе и в Белом доме. Эту информацию в понедельник, 2 апреля, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. До этого российские официальные лица заявляли о том, что американский президент пригласил российского коллегу приехать в Вашингтон.

Телефонный разговор между Трампом и Путиным состоялся 20 марта - Трамп, вопреки рекомендациям советников, поздравил российского коллегу с победой на президентских выборах. "Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлом Обама также ему звонил). Фейковые СМИ сошли с ума, потому что они хотят, чтобы я устроил ему разнос. Они не правы! Уживаться с Россией (и другими) - это хорошо, а не плохо", - прокомментировал Трамп разговор на своей странице в Twitter.

"Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме", - сообщил в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, после 20 марта президенты не возвращались к обсуждению этой встречи.

Как сообщила газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников, советники по нацбезопасности перед разговором представили Трампу несколько написанных от руки материалов, содержащих пометки с указанием основных тем разговора с Путиным. По информации газеты, на рекомендациях большими буквами было написано "не поздравлять". Кроме того, помощники Трампа рекомендовали президенту затронуть в разговоре со своим российским коллегой тему отравления в Великобритании экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Не ясно, читал ли их Трамп вообще, отмечает The Washington Post.

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Смотреть видео 03:19 Поделиться Что значит звонок Трампа Путину Отправить Facebook Google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка http://p.dw.com/p/2ujYb Поздравление вопреки всем советам: что значит звонок Трампа Путину?