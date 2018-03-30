 Трамп обвинил Мексику в бесконтрольной миграционной политике | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.04.2018
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Мир

Трамп обвинил Мексику в бесконтрольной миграционной политике

Президент США вновь угрожает выйти из NAFTA, если Мексика не остановит поток мигрантов в США.

Мигранты из Центральной Америки направляются к границе Мексики и США (фото из архива)

Мигранты из Центральной Америки направляются к границе Мексики и США (фото из архива)

Президент США обвиняет Мексику в бесконтрольной миграционной политике. Мексиканская сторона должна "остановить масштабные потоки наркотиков и мигрантов" в США, написал Дональд Трамп в Twitter в ночь на понедельник, 2 апреля. В противном случае Трамп угрожает выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).

Контекст

США, Канада и Мексика по инициативе Дональда Трампа начали переговоры о новых принципах свободной торговли друг с другом. Трамп утверждает, что NAFTA не отвечает интересам большинства американцев. (16.08.2017)

Подписав новый миграционный указ, президент США Дональд Трамп скрылся от внимания общественности. Настоящие государственные лидеры ведут себя все же иначе, считает Миодраг Шорич. (07.03.2017)

Вслед за решением построить стену на границе с Мексикой Дональд Трамп ввел запрет на въезд в США граждан из ряда мусульманских стран. Карикатурист Сергей Елкин о миграционной политике Трампа. (30.01.2017)

Мексика абсолютно не препятствует притоку мигрантов из южных регионов страны и их дальнейшему отъезду в США, отметил президент. По его словам, приезжие "насмехаются над нелепыми законами" США, которые регулируют вопросы миграции.

Ранее некоммерческая организация People without borders запустила социальную кампанию, цель которой - защитить мигрантов из Центральной Америки от преступников или давления со стороны властей. Акция началась с отъезда 40 мигрантов на поезде из штата Чьяпас на север Мексики, сообщает агентство AFP. По мере движения число участников кампании выросло до полутора тысяч человек. 

Вашингтон в настоящее время ведет переговоры с Мексикой и Канадой по NAFTA. Ранее президент США неоднократно угрожал выходом из соглашения, которое вступило в силу 1 января 1994 года. Остальные участники должны пересмотреть принципы договора и предоставить США более выгодные условия, полагает Трамп.

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    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Трамп знает толк в строительстве

    "Я построю на нашей южной границе грандиозную стену - поверьте, никто не строит стены лучше меня, и заставлю Мексику оплатить расходы", - обещал Дональд Трамп перед выборами. Стена высотой в 12 метров должна стать самым крупным строительным проектом, за который когда-либо брался инвестиционный магнат. До сих пор Трамп строил, главным образом, небоскребы и отели.

  • Дональд Трамп

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Кто заплатит за стену?

    25 января 2017 года Трамп подписал указ о строительстве стены. Несмотря на заверения президента США, что Мексика на "100 процентов" компенсирует расходы, финансироваться сооружение будет из бюджета США. По расчетам фирмы Bernstein Research, это обойдется американцам в сумму от 15 до 25 млрд долларов, а расходы на обслуживание составят еще 3,5 млрд долларов в год.

  • Участок границы в штате Нью-Мексико, который оставлен открытым из-за своей труднодоступности.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Дорога в никуда

    Длина заграждения, установленного на границе США с Мексикой, на данный момент составляет около 1100 км: около трети общей протяженности границы. Рубеж пролегает через четыре американских штата и шесть мексиканских, через пустыню и мегаполисы. Небольшой участок границы в штате Нью-Мексико оставлен открытым из-за своей труднодоступности. В других местах границу патрулируют сотрудники погранслужбы.

  • Мексиканец на границе между США и Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    350 000 нелегальных мигрантов в год

    По приблизительным оценкам, ежегодно границу США нелегально пересекают около 350 000 человек: большинство из них прибывают из Мексики. В целом их ждет незавидная участь. Некоторым предоставляется временная отсрочка от высылки, однако члены их семей по ту сторону границы не могут получить визу, а воспользоваться услугами нелегальных перевозчиков в состоянии далеко не все.

  • Люди протягивают друг другу руки между стальными балками заграждения на границе между США и Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Прикосновение руки

    Заграждение на границе отделяет мигрантов от членов их семей. Обнять друг друга люди не могут - лишь протянуть руку между стальными балками забора. После победы Дональда Трампа на выборах их надежды на скорую встречу на территории США постепенно сходят на нет.

  • Сотрудник погранслужбы

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    От забора до предубеждений

    По словам Трампа, правительство Мексики вынуждает уезжать в США "наиболее нежелательных лиц". "Во многих случаях это преступники, наркоторговцы, насильники", - заявил Трамп в ходе избирательной кампании. Американский президент намерен выдворить из страны нелегальных мигрантов, по крайней мере преступников. Несмотря на это, многие мексиканцы все еще не отказались от своих планов отправиться в США.

  • Деревянные кресты на границе между Мексикой и США.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Пустыня. Граница. Конец пути.

    Мечтам некоторых мексиканцев не суждено сбыться: их ловят и отправляют в тюрьму. Кроме того, сотни человек ежегодно погибают при попытке незаконного пересечения границы - к примеру, из-за переохлаждения. Американские пограничники часто открывают по мексиканской территории огонь: в результате их действий убиты по меньшей мере шесть граждан Мексики. Виновные до сих пор не наказаны.

  • Фермер Джим Чилтон на границе с Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    С ружьем против нежданных гостей

    Американский фермер Джим Чилтон охраняет свои владения. Его ферма площадью в 20 гектаров находится на юго-востоке штата Аризона - непосредственно на границе с Мексикой. От соседней страны ее отделяет лишь забор из колючей проволоки. Чилтон считает, что он сам должен позаботиться о своей безопасности и иногда берет с собой ружье.

  • Участок заграждения между пограничным пунктом Отей Меса в Сан-Диего (штат Калифорния) и Тихим океаном.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Стена уходит в океан

    В 2008 году журнал Time назвал заградительный комплекс на границе между США и Мексикой "Великой Американской стеной" по аналогии с Великой Китайской стеной. На фото - участок заграждения между пограничным пунктом "Отей Меса" в Сан-Диего (штат Калифорния) и Тихим океаном.

    Автор: Сабрина Пабст, Александра Елкина


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Трамп распорядился возвести стену на границе с Мексикой

Контекст

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А ты эмигрант? С таким вопросом обращаются организаторы выставки "Два миллиона лет эмиграции", развернутой в Неандертальском музее Меттмана, к своему посетителю. (23.08.2017)  

"Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены между Мексикой и США. А как сейчас выглядит эта граница? Фоторепортаж DW. (25.01.2017)  

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