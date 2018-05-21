 Трамп не исключает срыва саммита с Ким Чен Ыном | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.05.2018
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Мир

Трамп не исключает срыва саммита с Ким Чен Ыном

Было бы большой ошибкой считать, что лидер Северной Кореи может переиграть Трампа, заявил вице-президент США Майк Пенс.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности срыва встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, запланированной на 12 июня в Сингапуре. "Было бы большой ошибкой думать, что Ким Чен Ын может переиграть Трампа", - заявил во вторник, 22 мая, вице-президент США Майк Пенс телекомпании Fox. По его словам, Трамп тоже может отказаться от участия в саммите. Однако в настоящее время президент США готовится к встрече, во вторник он в Вашингтоне обсудит связанные с ней вопросы с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Контекст

Власти КНДР намерены разрушить испытательный полигон ядерного оружия "Пунгери" с 23 по 25 мая. Этот символический шаг призван продемонстрировать готовность Пхеньяна к отказу от ядерной программы. (22.05.2018)

Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду на то, что Ким Чен Ын совершит стратегические изменения в политическом курсе КНДР. В обмен на это США готовы предоставить Пхеньяну гарантии безопасности. (13.05.2018)

Ранее Северная Корея пригрозила отменить саммит между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом, если Соединенные Штаты будут настаивать на полном отказе Пхеньяна от ядерного арсенала. "Если администрация США будет загонять нас в угол и в одностороннем порядке требовать от нас отказа от ядерного оружия, то мы больше не будем заинтересованы в переговорах", - заявил замминистра иностранных дел КНДР Ким Гэ Гван в среду, 16 мая.

Во вторник стало известно, что КНДР разрешила иностранным журналистам присутствовать на "церемонии" ликвидации ядерного полигона "Пунгери", которая должна пройти с 23 по 25 мая.

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    Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.

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    При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.

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    В сторону Гуама

    В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.

  • Ракетный запуск КНДР, фото рапространено 30 августа 2017 года

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    Над территорией Японии

    29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

  • Лидер КНДР Ким Чем Ын (второй справа) осматривает теромоядерную боеголовку, сентябрь 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Шестой ядерный

    Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

  • Заседание Совбеза ООН по северокорейскому вопросу, 4 сентября 2017 года

    Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

    Заседания и осуждающие заявления

    Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят.

    Автор: Григорий Аросев


 

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Cекрет Ким Чен Ына

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Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов

Северная Корея все чаще запускает баллистические ракеты. О том, к чему приведет открытая ракетно-ядерная конфронтация Пхеньяна и остального мира, - фотогалерея DW. (07.09.2017)  

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